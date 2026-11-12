Thị trường ô tô tháng 10: Lùi một bước để tiến đến kỷ lục doanh số ‘vô tiền khoáng hậu’

Tháng 10 giảm nhiệt nhưng tổng từ đầu năm vẫn tăng

Theo số liệu từ báo cáo doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai TC, trong tháng 10/2026, tổng doanh số toàn thị trường đạt khoảng 55.275 xe, giảm 11,7% so với mức 62.590 xe của tháng 9.

Diễn biến giảm tốc đáng chú ý sau giai đoạn thị trường duy trì sức mua tương đối tốt. Cả ba nhóm đều ghi nhận doanh số ô tô đi xuống, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về các hãng xe thành viên VAMA. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả cộng dồn từ đầu năm, bức tranh thị trường lại mang một sắc thái khác, lượng xe tiêu thụ vẫn đang tiến sát một cột mốc chưa từng có.

Cụ thể, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 10 đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng trước và thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, các hãng xe thành viên VAMA đạt tổng doanh số 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở nhóm xe điện, VinFast tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của thị trường. Hãng bàn giao 22.896 ô tô điện trong tháng 10, giảm nhẹ 3,1% so với tháng 9. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp VinFast duy trì vị thế dẫn đầu về lượng xe bán ra, trong số các thương hiệu công bố doanh số tại Việt Nam.

Đặc biệt, doanh số cộng dồn của hãng trong 10 tháng đã đạt 200.593 xe. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt ngưỡng 200.000 xe chỉ trong 10 tháng của một năm. Thành tích này thậm chí cao hơn tổng lượng xe VinFast bán ra trong cả năm 2025.

Các mẫu xe VF 3, Limo Green, VF 5 và VF 6 tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh của hãng. Bên cạnh đó, VF 2, VF 8 thế hệ mới và mẫu bán tải VF Wild cũng thu hút sự quan tâm của thị trường. Trong thời gian tới, việc làm mới các dòng VF 5 và VF 6 cũng được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm động lực cho danh mục sản phẩm.

VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong 10 tháng qua.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số 3.422 xe trong tháng 10, giảm 11,6% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, Hyundai Thành Công bán ra 38.834 xe, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù doanh số tháng 10 đồng loạt giảm, kết quả cộng dồn của thị trường vẫn cho thấy khả năng thiết lập một cột mốc mới trong năm 2026. Khi cộng doanh số được công bố của VAMA, VinFast và Hyundai, tổng lượng xe trong 10 tháng đã vượt 550.000 chiếc, chia trung bình mỗi tháng bán hơn 55.000 xe.

Nếu duy trì được nhịp tiêu thụ trong hai tháng cuối năm, thị trường có cơ hội vượt xa kỷ lục hơn 604.000 xe được thiết lập trong năm 2025. Đây sẽ là cột mốc đáng nhớ, nhất là khi năm 2026 vẫn còn thời gian để các hãng triển khai chương trình bán hàng và kích cầu trong giai đoạn cuối năm.

Động lực lớn đến từ xe xanh

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường là sự mở rộng của nhóm xe điện và xe sử dụng công nghệ hybrid. Trong đó, VinFast đang tạo ra thay đổi đáng kể về quy mô tiêu thụ xe điện tại Việt Nam. Với hơn 200.000 xe bàn giao sau 10 tháng, thương hiệu này chiếm khoảng 36% tổng lượng xe của ba nhóm lớn được sử dụng trong phép tính doanh số thị trường nói trên.

Ô tô điện VinFast tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Trong khi đó, xu hướng điện hóa cũng thể hiện rõ hơn ở nhóm xe hybrid. Các thành viên VAMA đã bán 17.948 xe hybrid trong 10 tháng đầu năm, tăng 61% so với mức 11.182 xe của cùng kỳ năm 2025. Riêng Toyota đạt doanh số 12.659 xe hybrid, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 70% thị phần hybrid trong phạm vi các thành viên VAMA.

Những con số này cho thấy thị trường không chỉ tăng trưởng về lượng xe tiêu thụ mà cũng đang thay đổi về cơ cấu sản phẩm. Xe điện thuần túy ngày càng mở rộng quy mô, trong khi hybrid trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng muốn chuyển sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa hoàn toàn từ bỏ động cơ đốt trong.

Vì vậy, mức giảm doanh số ô tô bán ra trong tháng 10 chỉ là câu chuyện lùi 1 bước tiến nhiều bước của toàn thị trường trong năm nay. Đặc biệt khi sức mua cuối năm thường có xu hướng tăng, do những tác động từ chính sách kích cầu của các hãng xe.