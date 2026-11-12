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Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory

| | Thị trường

Một số thông tin rò rỉ cho thấy Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam có thể có 4 phiên bản, sử dụng động cơ 2.5L và giá khởi điểm khoảng 900 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ C này được cho là sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.

Mazda CX-5 thế hệ mới đang tiến gần thời điểm mở bán tại Việt Nam. Sau khi hình ảnh mẫu xe xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam vào cuối tháng 10/2026, một bảng thông tin sản phẩm được cho là dành cho thị trường trong nước tiếp tục hé lộ cấu hình dự kiến của mẫu SUV cỡ C này.

Theo tài liệu rò rỉ, CX-5 mới có thể được phân phối với 4 phiên bản, gồm 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD. Mức giá đồn đoán cho bản thấp nhất của CX-5 2027 là khoảng 900 triệu đồng. Những thông tin này chưa được THACO Auto/Mazda Việt Nam xác nhận.

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 1.

Mazda CX-5 thế hệ mới rục rịch được bán tại Việt Nam. Ảnh tham khảo: CarandDriver

Cấu hình của Mazda CX-5 2027 rò rỉ có gì?

Ở thế hệ thứ ba, Mazda CX-5 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết. Phần đầu xe có cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh, tích hợp công nghệ chiếu thông minh (chưa rõ có trên cả 4 bản không), lưới tản nhiệt tạo hình khỏe khoắn hơn. Phía sau, logo Mazda truyền thống được thay bằng dòng chữ MAZDA đặt ngang cửa cốp.

Xe có kích thước tổng thể 4.690 x 1.860 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm. So với thế hệ đang bán tại Việt Nam, mẫu xe mới dài hơn 100 mm, rộng hơn 15 mm và có trục cơ sở tăng 115 mm.

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 2.

Thiết kế ngoại thất thay đổi không quá lớn, trong khi nền tảng đã thay đổi. Ảnh tham khảo: CarandDriver

Khoang nội thất cũng là khu vực được làm mới đáng kể. Bảng thông số rò rỉ đề cập màn hình thông tin 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch. Các trang bị khác gồm ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi và làm mát, nhớ vị trí ghế lái, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, đèn viền nội thất và màn hình hiển thị kính lái HUD. Cửa sổ trời Panorama lần đầu có trên CX-5.

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 3.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 4.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 5.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 6.

Nội thất CX-5 mới thay đổi lớn. Ảnh tham khảo: CarandDriver

Tất cả sử dụng động cơ xăng 2.5L, cho công suất 185 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 257 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong đó, hậu tố AWD xuất hiện ở phiên bản Signature, cho thấy khả năng bản cao nhất được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ba phiên bản còn lại có thể sử dụng hệ dẫn động cầu trước

Về an toàn, tài liệu đề cập camera 360 độ có khả năng hiển thị khu vực gầm xe và gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS cao cấp. Đặc biệt, ADAS có từ bản Deluxe tiêu chuẩn.

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 7.

Động cơ lớn là tiêu chuẩn trên CX-5 mới. Ảnh tham khảo: CarandDriver

Thế hệ CX-5 mới sẽ ra mắt từ bao giờ?

Trước đó, THACO Auto từng giới thiệu kế hoạch đưa Mazda CX-5 thế hệ mới mở bán tại Việt Nam trong tháng 11/2026. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ cho rằng thời điểm ra mắt có thể lùi sang đầu năm 2027. Có khả năng CX-5 mới sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Trong khi đó, CX-5 thế hệ hiện hành đang giảm giá mạnh tại đại lý. Có nơi giảm giá bản tiêu chuẩn còn dưới 650 triệu đồng, ngang các mẫu xe ở phân khúc thấp hơn. Đây có thể là động thái "dọn" những lô hàng cuối để chuẩn bị mở bán thế hệ mới.

Với thế hệ mới, Mazda có thể chuyển hướng cạnh tranh bằng không gian rộng rãi hơn, động cơ dung tích lớn và danh sách trang bị tiện nghi phong phú. Tuy nhiên, nếu giá khởi điểm tăng lên khoảng 900 triệu đồng như đồn đoán, Mazda CX-5 sẽ phải đối mặt với bài toán định vị mới, đặc biệt khi các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V và Mitsubishi Destinator vẫn cạnh tranh mạnh về giá bán và trang bị.

Một số hình ảnh tham khảo khác của Mazda CX-5 2027:

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 8.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 9.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 10.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 11.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 12.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 13.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 14.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 15.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 16.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 17.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 18.

 

Rộ thông tin trang bị Mazda CX-5 2027 tại Việt Nam: 4 bản, máy 2.5L, ADAS từ bản rẻ nhất, có cửa nóc Panorama, tăng cạnh tranh CR-V, Territory- Ảnh 19.


Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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