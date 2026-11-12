Trường quốc tế tại TP.HCM có 20 năm hoạt động, vừa ghi nhận thành tích IB cao nhất lịch sử

Trường Quốc tế Úc (Australian International School Saigon – AIS Saigon) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tại TP.HCM. Từ 47 học sinh trong những ngày đầu hoạt động năm 2006, trường hiện cung cấp chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh từ 18 tháng đến 18 tuổi.

Dịp kỷ niệm năm nay cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý về kết quả học tập của nhà trường. Năm 2026, học sinh AIS Saigon đạt điểm trung bình Tú tài Quốc tế IB là 35,5, với tỷ lệ đỗ chương trình IB Diploma đạt 100%. Đáng chú ý, hai học sinh Sadhika và Quang Khang Gateau trở thành những học sinh đầu tiên của trường đạt điểm tuyệt đối 45/45 trong kỳ thi này.

Khóa tốt nghiệp năm 2026 của AIS Saigon có 111 học sinh. Theo nhà trường, những kết quả trên là thành quả từ nỗ lực của học sinh, sự đồng hành của giáo viên và gia đình trong quá trình học tập.

Thành lập năm 2006 từ sáng kiến của ông Nigel Russell và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, AIS Saigon ban đầu đặt cơ sở tại đường Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Sau hai thập kỷ, trường phát triển với các cơ sở tại Thảo Điền và Thủ Thiêm, cung cấp chương trình giáo dục cho nhiều nhóm tuổi.

Về chương trình đào tạo, trường triển khai IB Primary Years Programme (PYP) dành cho bậc tiểu học, chương trình Cambridge IGCSE ở bậc trung học và IB Diploma Programme (IBDP) dành cho học sinh cuối cấp. Đây là những chương trình giáo dục quốc tế được sử dụng tại nhiều trường học trên thế giới.

Ông Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Inspired Education Group và Nhà sáng lập Chương trình học bổng Nsouli.

AIS Saigon hiện là thành viên của Inspired Education Group, mạng lưới giáo dục quốc tế có hơn 125 trường tại 6 châu lục. Theo giới thiệu của trường, mạng lưới này tạo điều kiện để học sinh tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa và các chương trình giao lưu quốc tế.

Bên cạnh chương trình học thuật, nhà trường cho biết định hướng đào tạo còn tập trung vào hoạt động thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, biểu diễn và các hoạt động cộng đồng nhằm phát triển kỹ năng, tư duy độc lập và khả năng thích nghi của học sinh.

Bước sang thập kỷ thứ ba, AIS Saigon cho biết sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giáo viên và mở rộng cơ hội học tập quốc tế. Nhà trường đặt mục tiêu xây dựng lộ trình giáo dục phù hợp với năng lực, thế mạnh và định hướng riêng của từng học sinh.