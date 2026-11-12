Khoan thăm dò vào lòng đất, phát hiện mạch vàng kéo dài 13 mét, cách chưa đầy 850m là mỏ chứa 740.000 ounce vàng

Tập đoàn khai thác và thăm dò khoáng sản Scorpio Gold vừa công bố kết quả khoan thăm dò tại khu vực April Fool, thuộc dự án vàng Manhattan ở bang Nevada (Mỹ). Lỗ khoan đầu tiên theo phương pháp hiện đại tại đây ghi nhận hàm lượng vàng 9,4 gram/tấn trên đoạn dài 13,05 m, mở ra triển vọng mở rộng khu vực khoáng hóa ra ngoài phạm vi tài nguyên đã xác định.

Theo thông báo của Scorpio Gold, kết quả trên đến từ lỗ khoan ký hiệu 26MN-133. Đoạn quặng có hàm lượng vàng 9,4 g/t được phát hiện ở độ sâu bắt đầu từ 78,63 m. Đáng chú ý, vị trí khoan nằm cách hành lang tài nguyên chính của khu Manhattan khoảng 850 m về phía ngoài.

April Fool được xem là bước thăm dò quan trọng đầu tiên của doanh nghiệp bên ngoài khu vực tài nguyên cốt lõi. Trước đó, các hoạt động khoan của công ty chủ yếu tập trung tại những khu vực đã được xác định có tiềm năng. Kết quả mới cho thấy vàng có thể xuất hiện ở những vị trí xa hơn, qua đó mở rộng phạm vi tìm kiếm của dự án.

Ông Zayn Kalyan, Giám đốc điều hành Scorpio Gold, cho biết điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở hàm lượng vàng mà còn ở vị trí phát hiện. Kết quả khoan xác nhận những nhận định trước đó của đội ngũ địa chất về sự tương đồng giữa April Fool và khu vực Zanzibar Trend – nơi công ty đã ghi nhận nhiều kết quả thăm dò tích cực trong năm 2026.

Theo doanh nghiệp, hai khu vực có đặc điểm địa chất tương tự, với các mạch chứa vàng hình thành gần ranh giới giữa đá núi lửa và đá trầm tích biến chất có tuổi địa chất cổ. Đây được xem là vị trí thuận lợi để các chất lỏng nóng mang khoáng chất di chuyển, tích tụ và hình thành quặng vàng.

April Fool cũng là khu vực có lịch sử khai thác lâu đời. Vàng tự nhiên tại đây được John C. Humphrey phát hiện vào tháng 4/1905, góp phần đặt nền móng cho hoạt động khai thác vàng tại Manhattan. Những hoạt động ban đầu chủ yếu tập trung vào các mạch quặng và hốc chứa vàng gần mặt đất, có hàm lượng tương đối cao.

Tuy nhiên, trong hơn 120 năm sau đó, khu vực April Fool chưa được thăm dò bằng các chương trình khoan hiện đại một cách có hệ thống. Hoạt động khoan trước đây chủ yếu là khoảng 1.830 m khoan tuần hoàn ngược, phục vụ việc đánh giá tài nguyên vào năm 1997. Do hồ sơ chi tiết không còn đầy đủ, vị trí chính xác của các lỗ khoan cũ cũng như dữ liệu phân tích mẫu hiện chưa được xác định rõ.

Lỗ khoan 26MN-133 vì vậy có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi đây là lỗ khoan lõi kim cương sâu đầu tiên tại April Fool mà còn đánh dấu khởi đầu cho chương trình thăm dò có hệ thống tại khu vực này.

Ông Leo Hathaway, Giám đốc kỹ thuật điều hành Scorpio Gold, cho biết công ty dự kiến tiếp tục khảo sát và khoan thử nghiệm tại nhiều khu vực mục tiêu chưa được đánh giá bằng phương pháp hiện đại. Trong đó, Keystone-Jumbo là mục tiêu tiếp theo được lên kế hoạch khoan thăm dò. Khu vực này nằm về phía đông nam của April Fool, dọc theo một hành lang đứt gãy được cho là có khả năng liên kết các điểm khoáng hóa.

Scorpio Gold hiện sở hữu dự án Manhattan, nằm trong khu vực địa chất Walker Lane của bang Nevada, cách mỏ vàng Round Mountain khoảng 20 km về phía nam. Manhattan từng ghi nhận sản lượng khoảng 700.000 ounce vàng từ hoạt động khai thác sa khoáng và quặng chất lượng cao, kéo dài từ cuối những năm 1890 đến giữa những năm 2000.

Ước tính tài nguyên khoáng sản ban đầu của dự án, bao gồm hai khu vực Goldwedge và Manhattan Pit, ghi nhận khoảng 18,34 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 1,26 g/t vàng, tương đương 740.000 ounce vàng thuộc nhóm tài nguyên suy đoán.

Scorpio Gold cho biết sẽ cần thêm các chương trình khoan để xác định quy mô, hàm lượng và tiềm năng thực tế của khu vực khoáng hóa này.