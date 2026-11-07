Khoan thăm dò vào lòng đất, phát hiện mạch vàng kéo dài 110 mét tại dự án 1,3 tỷ USD

Công ty khai khoáng Perpetua Resources vừa công bố phát hiện khoáng hóa vàng và antimon mới tại dự án Stibnite Gold ở bang Idaho, Mỹ. Kết quả khoan thăm dò ban đầu ghi nhận một đoạn quặng dài gần 110 m, với hàm lượng vàng và antimon đáng chú ý.

Theo thông báo của Perpetua Resources, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 16.000 m khoan lõi trong chương trình thăm dò năm 2026 tại dự án Stibnite Gold, miền trung bang Idaho. Kết quả nổi bật đến từ khu vực mục tiêu Fiddle, nơi lỗ khoan SB633 ghi nhận đoạn khoáng hóa dài 109,7 m, có hàm lượng vàng trung bình 3,2 g/t và antimon 1,1%.

Đoạn khoáng hóa này bắt đầu ở độ sâu khoảng 189 m. Perpetua cho biết đây là một trong những đoạn quặng vàng và antimon liên tục có chiều dài lớn nhất từng được ghi nhận tại dự án Stibnite. Hàm lượng vàng cũng cao hơn gấp đôi mức trung bình được sử dụng trong kế hoạch khai thác suốt vòng đời dự án.

Khu vực Fiddle nằm cách mỏ Yellow Pine đã được cấp phép khoảng 750 m về phía nam, dọc theo đới đứt gãy Meadow Creek. Đây là một mục tiêu thăm dò mới, có vị trí gần khu vực khai thác dự kiến của Stibnite.

Sau kết quả ban đầu từ SB633, công ty đã tiếp tục triển khai thêm 21 lỗ khoan dọc theo hướng kéo dài của khu vực khoáng hóa. Phân tích lõi khoan cho thấy một số lỗ có đặc điểm tương tự, với sự xuất hiện của khoáng vật stibnite và các loại sulfide trong vùng chứa quặng.

Ngoài Fiddle, chương trình thăm dò cũng ghi nhận kết quả tại các khu vực khác. Lỗ khoan SB637 phát hiện đoạn khoáng hóa dài 37,4 m, với hàm lượng vàng 0,7 g/t và antimon 0,1%, bắt đầu từ độ sâu 93,8 m.

Tại khu vực đứt gãy Clark Tunnel, hai lỗ khoan SB606 và SB605 lần lượt ghi nhận 25,4 m quặng có hàm lượng vàng 4,5 g/t ở độ sâu 13 m và 25 m quặng có hàm lượng vàng 2,3 g/t ở độ sâu 18 m.

Giám đốc điều hành Perpetua Resources Jon Cherry cho biết Fiddle và khu vực đứt gãy Clark Tunnel được ưu tiên trong chương trình thăm dò năm 2026 do nằm gần mỏ lộ thiên Yellow Pine đã được cấp phép. Theo ông, kết quả tại Fiddle cho thấy khoáng hóa vàng và antimon có phạm vi rộng, liên tục, trong khi các mũi khoan tại Clark Tunnel tiếp tục củng cố triển vọng về một khu vực quặng hàm lượng cao gần bề mặt.

Phát hiện mới được công bố trong lúc Perpetua Resources đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án Stibnite Gold, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD.

Theo kế hoạch, dự án có thể sản xuất khoảng 450.000 ounce vàng mỗi năm. Cơ sở tài nguyên đã được chứng minh và có thể khai thác của dự án hiện gồm khoảng 148 triệu pound antimon và hơn 6 triệu ounce vàng.

Bên cạnh vàng, antimon là yếu tố khiến Stibnite nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là nguyên liệu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, lưu trữ năng lượng và sản xuất chất bán dẫn. Mỹ hiện có nguồn cung antimon trong nước hạn chế, trong khi Trung Quốc giữ vai trò lớn trên thị trường khoáng sản này.

Dự án Stibnite nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường nguồn cung các khoáng sản thiết yếu và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã thúc đẩy tiến độ dự án như một phần trong chiến lược củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.



