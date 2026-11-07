Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu quay trở lại tình trạng dư cung khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Nhận định này được các nhà phân tích tại JPMorgan và Goldman Sachs đưa ra trong những báo cáo mới nhất, phản ánh sự thay đổi trong cán cân cung cầu sau giai đoạn thị trường lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

JPMorgan ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu dư cung 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và con số này tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Mức dư cung tháng 10 gần tương đương bình quân 1,3 triệu thùng/ngày của năm trước.

Trong khi đó, Goldman Sachs đánh giá thị trường dầu mỏ duy trì trạng thái cân bằng trong cả tháng 9 và tháng 10. Ngân hàng này cũng cho biết lượng dự trữ dầu toàn cầu không ghi nhận mức sụt giảm trong hai tháng qua, trái ngược với xu hướng giảm liên tục trong những tháng trước đó nhằm kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu.

Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ việc giá dầu ở mức cao khiến nhu cầu tiêu thụ suy giảm, qua đó làm giảm lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và gia tăng áp lực dư cung trên thị trường.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư có dấu hiệu phục hồi, dù rủi ro vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn hiện hữu. Theo dữ liệu do Vortexa công bố đầu tuần, lượng dầu và condensate vận chuyển qua khu vực này đã phục hồi lên khoảng 14 triệu thùng/ngày, tương đương 86% mức trước chiến tranh.

Tuy nhiên, dòng chảy dầu từ Trung Đông chưa hoàn toàn ổn định. Dữ liệu của Vortexa cho thấy xuất khẩu dầu bằng đường biển trong tháng 10 giảm nhẹ so với mức cao nhất ghi nhận sau chiến tranh, trong bối cảnh rủi ro tại eo biển Hormuz gia tăng. Nhà phân tích George Morris cho biết, những diễn biến an ninh tại tuyến hàng hải này tiếp tục tác động đến hoạt động vận chuyển dầu trong khu vực.

Dù các tổ chức tài chính nhận định cán cân cung cầu đang bớt căng thẳng, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với đầu năm. Giá hàng hóa giao ngay cũng chưa giảm tương ứng, trong khi phần bù rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại, dù đã có dấu hiệu thu hẹp.

Ở góc độ triển vọng dài hạn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm nay sẽ giảm 2,6 triệu thùng/ngày. Cơ quan này đồng thời ước tính nguồn cung đã phục hồi thêm 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, IEA cảnh báo tổng nguồn cung dầu cả năm vẫn có thể giảm 5,8 triệu thùng/ngày, xuống còn 100,7 triệu thùng/ngày.