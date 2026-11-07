Australia: Thu hồi khẩn cấp 5 loại nước đóng chai do nguy cơ gây hóc nghẹn

Theo truyền thông Australia ngày 4/11, Công ty Coca-Cola Europacific Partners Australia Pty Ltd đã phát đi thông báo thu hồi đối với 5 sản phẩm nước uống thuộc thương hiệu Pump sau khi xác định nguy cơ mất an toàn liên quan đến thiết kế bao bì. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia và New Zealand (FSANZ) cũng công bố cảnh báo, yêu cầu người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi.

Nguyên nhân được xác định là lỗi bao bì khiến bộ phận vòi uống màu trắng trên nắp chai có thể bị bung ra trong quá trình sử dụng. Nếu bộ phận này rơi vào miệng và bị nuốt phải, người dùng có nguy cơ bị hóc nghẹn. Đây là rủi ro liên quan đến cấu tạo bao bì sản phẩm, không phải cảnh báo về chất lượng nước uống bên trong chai.

Năm sản phẩm thuộc diện thu hồi

Theo thông báo, đợt thu hồi bao gồm cả nước suối tự nhiên và nước uống có hương vị thuộc thương hiệu Pump. Đối với nhóm nước suối, hai sản phẩm bị ảnh hưởng là Super Pump Spring Water dung tích 1,25 lít và Pump Spring Water dung tích 750 ml. Các sản phẩm thuộc hai dòng này có ngày sử dụng tốt nhất trước hoặc vào ngày 22/1/2028 nằm trong diện thu hồi.

Đối với nhóm nước uống có hương vị, ba sản phẩm bị ảnh hưởng gồm Pump Watermelon Hit vị dưa hấu, Pump Berry Storm vị quả mọng và Pump Lime Rush vị chanh, đều có dung tích 750 ml.

Theo thông tin cập nhật từ FSANZ được truyền thông Australia dẫn lại, phạm vi ngày sử dụng tốt nhất trước đối với ba sản phẩm có hương vị đã được mở rộng, bao gồm những chai có thời hạn đến hết ngày 23/4/2027. Như vậy, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý sự khác biệt về mốc thời hạn giữa hai nhóm sản phẩm, thay vì áp dụng chung một ngày cho toàn bộ năm loại nước uống. Việc kiểm tra chính xác tên sản phẩm, dung tích và ngày sử dụng tốt nhất trước được in trên bao bì là cần thiết để xác định chai nước có thuộc diện thu hồi hay không.

Các sản phẩm Pump bị ảnh hưởng đã được bán tại nhiều kênh phân phối trên toàn quốc, trong đó có những chuỗi siêu thị lớn như Woolworths, Coles và Aldi. Ngoài ra, sản phẩm còn xuất hiện tại các cửa hàng thực phẩm độc lập, bao gồm hệ thống IGA, các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, quầy báo, máy bán hàng tự động và những điểm bán lẻ khác. Các kênh bán hàng trực tuyến cũng nằm trong phạm vi phân phối của những sản phẩm thuộc diện thu hồi. Việc sản phẩm được bày bán tại nhiều loại hình cửa hàng khiến thông báo thu hồi không chỉ liên quan đến khách hàng mua sắm tại siêu thị mà còn áp dụng đối với những người đã mua nước uống Pump tại các địa điểm bán lẻ nhỏ hoặc qua mạng.

Pump là thương hiệu nước uống đóng chai phổ biến tại Australia, với thiết kế nắp có vòi uống tiện lợi, thường được sử dụng khi di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, chính bộ phận vòi uống này là vị trí được xác định có nguy cơ gặp lỗi trong đợt thu hồi hiện nay. Theo thông tin được công bố, vòi uống màu trắng có thể tách khỏi nắp chai khi người tiêu dùng đang uống nước, từ đó tạo ra nguy cơ hóc dị vật.

Cơ quan chức năng không đưa ra thông tin trong các tài liệu được dẫn về số trường hợp bị hóc nghẹn hoặc tổn thương sức khỏe liên quan đến sản phẩm. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định đã xảy ra sự cố gây thương tích cụ thể. Trước nguy cơ mất an toàn, FSANZ khuyến cáo người tiêu dùng không uống nước từ những chai thuộc diện thu hồi.

Coca-Cola Europacific Partners Australia cũng đề nghị khách hàng đã mua các sản phẩm bị ảnh hưởng ngừng sử dụng và mang trả lại nơi mua hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Theo hướng dẫn của doanh nghiệp này, người tiêu dùng có thể trả lại sản phẩm tại điểm bán mà không cần tiếp tục sử dụng hoặc kiểm tra khả năng hoạt động của vòi uống. Những người đã sử dụng sản phẩm và có lo ngại về tình trạng sức khỏe được khuyến nghị tìm kiếm tư vấn y tế.

Trong thông báo đăng trên trang thông tin chính thức, Coca-Cola Europacific Partners Australia gửi lời xin lỗi tới khách hàng và người tiêu dùng về những bất tiện phát sinh từ việc thu hồi sản phẩm. Đợt thu hồi được triển khai trên phạm vi toàn quốc tại Australia nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng các sản phẩm đã được phân phối ra thị trường.

Đối với người tiêu dùng, cơ quan chức năng nhấn mạnh việc tuân thủ thông báo thu hồi ngay cả khi chai nước chưa có biểu hiện hư hỏng rõ ràng. Một sản phẩm có vẻ ngoài nguyên vẹn vẫn có thể nằm trong diện cảnh báo nếu thuộc đúng dòng sản phẩm và khoảng thời hạn được xác định.

Sự việc cũng cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn đối với thực phẩm và đồ uống không chỉ giới hạn ở thành phần bên trong sản phẩm mà còn bao gồm các bộ phận bao bì tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Trong trường hợp này, nguy cơ được xác định xuất phát từ khả năng bung rời của vòi uống, một chi tiết nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu vô tình lọt vào đường thở.