Phát hiện đoàn xe dài 90m, nặng 600 tấn cùng 300 lốp xe di chuyển chỉ 5km/h, hộ tống ‘quái vật sắt' nặng 400 tấn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

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Một đoàn xe chuyên dụng dài khoảng 90 m, nặng tổng cộng 600 tấn và sử dụng khoảng 300 lốp xe đã di chuyển qua nhiều ngôi làng tại Trung Quốc với tốc độ chỉ 5 km/h để vận chuyển một bộ phận máy phát điện cỡ lớn. Hành trình đòi hỏi gia cố cầu đường, điều tiết giao thông và huy động công nhân nâng dây điện, dây viễn thông để đoàn xe đi qua.

Kiện hàng được vận chuyển là stator (phần tĩnh) của một máy phát điện, nặng khoảng 400 tấn. Thiết bị ban đầu được đưa đến khu vực cảng bằng đường biển, sau đó chuyển đến một địa điểm tập kết gần đường cao tốc để lắp ráp hệ thống phương tiện chuyên dụng.

Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sử dụng cần cẩu có sức nâng 130 tấn để lắp đặt các cấu kiện, kết hợp hệ thống kích thủy lực điện nhằm nâng và điều chỉnh vị trí kiện hàng. Các dầm thép được bố trí bên dưới, căn chỉnh và liên kết với nhau trước khi toàn bộ thiết bị được đưa lên tổ hợp vận chuyển.

Sau khi hoàn tất lắp ráp, đoàn xe có chiều dài khoảng 90 m và tổng trọng lượng ước tính 600 tấn. Hệ thống sử dụng hai xe đầu kéo chuyên dụng, mỗi xe có công suất 630 mã lực, được bố trí ở phía trước và phía sau. Xe phía trước đảm nhiệm lực kéo chính khi lên dốc, trong khi xe phía sau hỗ trợ hãm và kiểm soát chuyển động khi xuống dốc.

Đáng chú ý, sơ mi rơ-moóc sử dụng hệ thống 17 trục có khả năng điều khiển hướng độc lập. Công nghệ này giúp các bánh xe thay đổi góc lái linh hoạt, cho phép tổ hợp phương tiện di chuyển và xoay chuyển trên những tuyến đường hẹp.

Cầu đường phải gia cố, công nhân nâng dây điện bằng tay

Trước khi nhập vào đường cao tốc, lực lượng chức năng phải tạm thời phong tỏa các nút giao theo cả hai chiều để tạo không gian cho đoàn xe di chuyển. Tại một số khúc cua, xe đầu kéo phải lấn sang làn đường đối diện để có đủ khoảng trống chuyển hướng.

Một trong những trở ngại lớn nhất là cây cầu trên tuyến đường không đủ khả năng chịu tải trọng của tổ hợp vận chuyển. Công trình phải được gia cố trước khi đoàn xe 600 tấn đi qua.

Sau khi rời đường cao tốc, đoàn xe tiếp tục hành trình qua các khu dân cư với điều kiện giao thông phức tạp hơn. Những con đường nhỏ, nhà dân nằm sát mép đường cùng hệ thống dây điện và dây viễn thông ở độ cao thấp khiến quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Với tốc độ khoảng 5 km/h, đoàn xe phải di chuyển chậm để công nhân đi bộ phía trước kiểm tra chướng ngại vật. Tại những vị trí có dây cáp thấp, nhân viên hỗ trợ trực tiếp dùng tay nâng dây lên để phương tiện đi qua. Những người khác theo sát hai bên, kiểm tra khoảng cách giữa đoàn xe với nhà cửa và công trình ven đường.

Đặc biệt, tại những khúc cua hẹp, hai xe đầu kéo phải phối hợp di chuyển theo hai hướng ngược nhau. Trong khi xe phía trước tiến lên, xe phía sau lùi lại, giúp toàn bộ tổ hợp xoay chuyển có kiểm soát. Hệ thống điều khiển không dây được sử dụng để điều chỉnh hướng của 17 trục trên sơ mi rơ-moóc.

Theo nội dung video, thiết bị được vận chuyển có liên quan đến hệ thống truyền tải điện siêu cao áp 800 kV. Đây là công nghệ cho phép truyền tải điện năng trên khoảng cách dài, kết nối các khu vực sản xuất và tiêu thụ điện.

Việc vận chuyển những thiết bị công nghiệp nặng hàng trăm tấn không chỉ đòi hỏi phương tiện chuyên dụng mà còn cần khảo sát hạ tầng, gia cố cầu đường và tổ chức giao thông trên toàn tuyến. Hành trình của đoàn xe tại Trung Quốc cho thấy mức độ phức tạp của hoạt động logistics đối với các thiết bị phục vụ những dự án năng lượng quy mô lớn.