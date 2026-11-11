Phát minh máy bay không người lái mới làm rung chuyển ngành vận tải: Có thể bay hơn 2.000 km, hoạt động liên tục 18 giờ và không cần đường băng

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Công ty hàng không Skyways của Mỹ vừa giới thiệu Skyreach, mẫu máy bay không người lái vận chuyển hàng hóa tự hành có khả năng bay hơn 1.300 dặm (khoảng 2.092 km), hoạt động liên tục trên 18 giờ và cất, hạ cánh mà không cần đường băng.

Skyways, công ty khởi nghiệp hàng không có trụ sở tại Mỹ, đang triển khai sản xuất mẫu máy bay chở hàng tự hành Skyreach tại Austin, bang Texas. Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm phục vụ khách hàng quốc phòng và thương mại vào tháng 12/2026.

Skyreach được phát triển theo cấu hình động cơ lai, kết hợp khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng bằng điện với hệ thống động lực sử dụng nhiên liệu trong giai đoạn bay hành trình. Theo công bố của nhà sản xuất, máy bay có thể đạt tầm bay hơn 1.300 dặm và duy trì hoạt động trên không hơn 18 giờ khi được nạp đầy nhiên liệu.

Thiết kế này hướng đến những nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tại các khu vực không có đường băng hoặc thiếu cơ sở hạ tầng phục vụ hàng không, chẳng hạn như tàu thuyền ngoài khơi và các địa điểm hẻo lánh. Việc không cần phi công cũng như đội ngũ mặt đất chuyên nghiệp được kỳ vọng giúp giảm yêu cầu về nhân lực và chi phí vận hành.

Động cơ lai, không cần sạc pin giữa các chuyến bay

Một trong những điểm đáng chú ý của Skyreach là hệ thống động lực lai. Máy bay sử dụng pin điện để thực hiện quá trình cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, sau đó chuyển sang sử dụng nhiên liệu trong giai đoạn bay hành trình. Hệ thống cũng có khả năng sạc lại pin trong khi máy bay đang hoạt động.

Theo Skyways, cơ chế này giúp máy bay có thể chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo mà không cần sạc pin trên mặt đất hoặc thay thế bộ pin sau mỗi chuyến bay. Skyreach tương thích với hai loại nhiên liệu hàng không là JP-5 và Jet A-1.

Máy bay được thiết kế để hoạt động trong điều kiện gió có tốc độ lên tới 40 hải lý/giờ, tương đương khoảng 74 km/giờ, và dải nhiệt độ từ -5°F đến 120°F (khoảng -20,6°C đến 48,9°C).

Skyways ước tính chi phí vận hành Skyreach chỉ bằng khoảng 1/10 so với máy bay trực thăng. Công ty hướng tới khai thác phương tiện này trong các chuyến vận chuyển thường xuyên, với yêu cầu tối thiểu về cơ sở hạ tầng tại điểm đi và điểm đến.

Khoang hàng mô-đun, phục vụ nhiều nhiệm vụ

Skyreach có khoang chứa hàng dung tích 7 feet khối (khoảng 198 lít), được thiết kế theo dạng mô-đun để có thể thay đổi cấu hình tùy theo nhiệm vụ. Ngoài các kiện hàng cần kiểm soát nhiệt độ, khoang này còn có thể bố trí cảm biến, thiết bị giám sát và hệ thống liên lạc.

Tổng tải trọng dành cho nhiên liệu và hàng hóa là 100 pound (khoảng 45,4 kg). Do hai thành phần này sử dụng chung giới hạn trọng lượng, khối lượng hàng hóa thực tế có thể vận chuyển sẽ phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cần thiết cho từng hành trình.

Hàng hóa được đưa vào khoang từ phía trên máy bay. Khi thực hiện nhiệm vụ, thiết bị có thể thả kiện hàng từ phía dưới hoặc hạ hàng xuống bằng dây buộc, tùy theo yêu cầu tại địa điểm tiếp nhận.

Các hệ thống tự hành trên máy bay đảm nhiệm việc điều hướng, thực hiện nhiệm vụ và xử lý tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, phần mềm điều khiển nhiệm vụ SkyNav cho phép người vận hành giám sát nhiều máy bay cùng lúc, thay vì phải bố trí nhân sự điều khiển riêng cho từng phương tiện.

Skyways cho biết thiết kế của Skyreach cũng hướng tới khả năng chuyển đổi nhanh giữa các nhiệm vụ, qua đó hỗ trợ hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Về lâu dài, doanh nghiệp muốn tự động hóa thêm các khâu vận hành mặt đất khi quy mô đội bay tăng lên.

Việc phát triển các phương tiện vận tải không người lái có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng đang mở ra thêm lựa chọn cho hoạt động hậu cần tại những khu vực khó tiếp cận. Tuy nhiên, khả năng khai thác thương mại trên quy mô lớn của Skyreach vẫn cần được kiểm chứng thông qua các chuyến bay thử nghiệm và quá trình triển khai thực tế trong thời gian tới.