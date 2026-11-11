Đang trên đường chở 40.000 tấn dầu Nga đến Mỹ, tàu bất ngờ giảm tốc còn 2 hải lý/giờ, Bộ trưởng Năng lượng tuyên bố: ‘Không có gì phải lo’

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Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington không lo ngại về việc tàu chở dầu diesel của Nga đang neo đậu ngoài khơi bờ biển phía đông nước Mỹ, đồng thời tin tưởng lô hàng này cuối cùng sẽ được chuyển đến một cảng khác và đưa ra thị trường toàn cầu.

Theo Reuters, dữ liệu vận tải biển hôm 10/11 cho thấy tàu chở dầu Agioi Fanendes đã giảm tốc độ và dừng lại ngoài khơi bờ biển phía đông nước Mỹ. Diễn biến này xảy ra sau khi một số quan chức Mỹ, trong đó có thống đốc bang New Jersey và các nhà lập pháp liên bang, cảnh báo về tính hợp pháp của việc tiếp nhận lô dầu diesel Nga tại các cảng của nước này.

Khi được hỏi liệu có lo ngại con tàu, vốn ban đầu thông báo điểm đến là New York, bị từ chối cập cảng Mỹ hay không, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết ông không thấy đây là vấn đề đáng quan ngại.

"Không hề. Không, con tàu sẽ được chuyển đến một cảng khác. Chúng tôi chỉ muốn lượng dầu diesel đó được đưa ra thị trường thế giới", ông Wright nói với các phóng viên tại New Orleans hôm thứ Ba.

Lô hàng nói trên nằm trong thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng trước với Moscow. Theo tuyên bố của ông Trump, thỏa thuận nhằm bổ sung nguồn cung nhiên liệu, qua đó góp phần giảm giá năng lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải những phản ứng liên quan đến các quy định trừng phạt Nga. Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill, thuộc đảng Dân chủ, đã cảnh báo các quan chức cảng và đơn vị vận hành bến cảng địa phương không tiếp nhận dầu diesel từ Nga. Bà cho rằng hoạt động nhập khẩu này có thể vi phạm luật liên bang, đồng thời khiến doanh nghiệp và cá nhân liên quan đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự.

Trước đó, trong tháng 10, các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng cũng cho rằng luật pháp Mỹ vẫn cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga cho đến khi Moscow chấm dứt các hành động quân sự tại Ukraine.

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tàu Agioi Fanendes mang cờ Malta đã nhận 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk, vùng Baltic của Nga, vào ngày 22/10. Lô hàng ban đầu dự kiến được giao vào ngày 7/11.

Dù vậy, Eastmed, công ty quản lý tàu có trụ sở tại Hy Lạp, cho biết con tàu vẫn đang di chuyển trong trạng thái chờ chỉ thị và chưa xác định được cảng dỡ hàng. Hôm thứ Ba, công ty tiếp tục khẳng định điểm đến của tàu không thay đổi và tàu vẫn đang chờ lệnh.

Dữ liệu vận tải cũng cho thấy một số tàu khác chở dầu diesel Nga từng thông báo hướng đến bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ sau đó đã thay đổi lộ trình.

Theo Ellie Valencia, nhà phân tích cấp cao tại Vortexa, tốc độ của tàu Agioi Fanendes đã giảm đáng kể, từ khoảng 10 hải lý/giờ vài ngày trước xuống còn khoảng 2 hải lý/giờ.

Bà nhận định tốc độ di chuyển hiện tại phù hợp với trạng thái chờ lệnh của con tàu, đồng thời cho rằng nhiều khả năng lô hàng vẫn chưa có người mua cụ thể.

Hiện chưa rõ lô hàng 40.000 tấn trên tàu Agioi Fanendes sẽ được chuyển đến cảng nào và thời điểm giao hàng cụ thể. Việc con tàu tiếp tục ở trạng thái chờ lệnh cũng cho thấy quá trình tìm đầu ra cho dầu diesel Nga vẫn chưa hoàn tất, bất chấp tuyên bố lạc quan từ phía Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.