Hyundai Creta thế hệ mới lộ nội thất: Có trang bị như xe sang, kích thước tăng mạnh, hứa hẹn thêm bản hybrid đấu Toyota Yaris Cross

Hyundai Creta thế hệ thứ ba đang trong quá trình thử nghiệm tại Ấn Độ, trước thời điểm ra mắt dự kiến vào nửa đầu năm 2027. Sau những hình ảnh ngoại thất được ngụy trang kín mít, một đoạn video mới đăng tải trên kênh YouTube MRD Cars đã hé lộ thêm một số chi tiết bên trong khoang cabin.

Chiếc Creta thử nghiệm xuất hiện trong một bãi đỗ xe, với phần lớn bảng táp-lô, vô-lăng và cụm màn hình được che phủ bằng vải. Do xe đang khóa cửa, người quay chỉ có thể ghi lại nội thất qua cửa kính.

Xe bị khóa nên chỉ có thể nhìn thấy nội thất bên trong qua cửa sổ. Ảnh: MRD Cars

Dù vậy, một số thay đổi vẫn có thể nhận ra. Khoang cabin sử dụng cách phối hai tông màu, với các chi tiết gợi liên tưởng đến Kia Seltos và Syros đời mới. Khu vực bệ trung tâm xuất hiện hai khay để cốc, trong khi cần số chưa lộ diện.

Theo Cartoq, có khả năng Hyundai sẽ thay đổi vị trí cần số hoặc chuyển sang sử dụng cơ cấu chuyển số điện tử shift-by-wire.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hệ thống màn hình. Người quay video cho rằng Creta mới chỉ sử dụng hai màn hình thay vì bố trí ba màn hình. Trước đó, một số hình ảnh xe thử nghiệm cho thấy mẫu SUV này có thể được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect thế hệ mới của Hyundai, kết hợp màn hình trung tâm lớn và màn hình hiển thị thông tin người lái thiết kế mỏng. Tuy nhiên, cấu hình màn hình thực tế vẫn là dấu hỏi.

Hyundai Creta mới có tính năng thường thấy trên xe sang

Điểm đáng chú ý nhất trong lần lộ diện này là ghế hành khách phía trước có khả năng chỉnh điện. Trên Creta hiện hành tại Ấn Độ, chỉ ghế lái được trang bị chỉnh điện 8 hướng, trong khi ghế phụ vẫn chỉnh cơ.

Đặc biệt, chiếc xe thử nghiệm còn xuất hiện các nút điều khiển bên hông ghế phụ, cho phép người ngồi hàng ghế sau điều chỉnh vị trí ghế phía trước. Trang bị này thường được gọi là Boss Mode, vốn phổ biến hơn trên các dòng sedan và SUV hạng sang.

Với tính năng này, người ngồi phía sau có thể đẩy ghế phụ lên trước để tăng khoảng để chân mà không cần nhờ người ngồi hàng trước điều chỉnh.

Nội thất xe sẽ thay đổi hoàn toàn khi dùng ngôn ngữ thiết kế mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Ngoài ra, Creta mới tiếp tục có cửa gió điều hòa dành riêng cho hàng ghế sau. Các trang bị được kỳ vọng xuất hiện còn gồm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế thông gió, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây, Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Danh sách trang bị dự kiến còn có hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước, đèn viền nội thất cùng nhiều chế độ lái và kiểm soát lực kéo.

Dù vậy, Hyundai chưa xác nhận các trang bị kể trên có được áp dụng đồng loạt trên mọi phiên bản hay chỉ dành cho cấu hình cao cấp.

Kích thước có thể tăng đáng kể, tiệm cận Kia Seltos mới

Bên cạnh nội thất, Creta thế hệ thứ ba cũng được kỳ vọng thay đổi đáng kể về kích thước.

Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ, Hyundai có thể chuyển sang nền tảng K3 hiện đại hơn, thay thế nền tảng K2 đang sử dụng. Đây cũng là kiến trúc được áp dụng trên Kia Seltos thế hệ thứ hai.

Để tham khảo, Kia Seltos mới có chiều dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm.

Kích thước xe có thể gia tăng. Ảnh: Team-bhp

Nếu Creta mới đạt kích thước tương đương, chiều dài tổng thể sẽ tăng khoảng 130 mm và trục cơ sở tăng 80 mm so với thế hệ hiện tại tại Ấn Độ.

Thay đổi này được kỳ vọng cải thiện không gian hàng ghế sau và khoang hành lý, hai yếu tố quan trọng đối với nhóm khách hàng gia đình.

Ngoại thất Creta thế hệ mới cũng được dự đoán sẽ có sự thay đổi toàn diện, từ phần đầu xe, thân xe đến cụm đèn hậu. Những chiếc xe thử nghiệm cho thấy bộ mâm hợp kim có thiết kế mới, trong khi hệ thống chiếu sáng LED tiếp tục được duy trì.

Phong cách tổng thể nhiều khả năng hướng đến diện mạo vuông vức và mạnh mẽ hơn thế hệ đang bán.

Dự kiến bổ sung động cơ hybrid, tăng sức cạnh tranh với Toyota Yaris Cross

Về vận hành, Hyundai Creta thế hệ mới tại Ấn Độ được kỳ vọng tiếp tục duy trì ba lựa chọn động cơ hiện hành, gồm máy xăng hút khí tự nhiên 1.5L, xăng tăng áp 1.5L và diesel 1.5L. Các tùy chọn hộp số sàn và tự động nhiều khả năng vẫn xuất hiện tùy phiên bản.

Xe có thể thêm bản hybrid. Ảnh: MRD Cars

Đáng chú ý, Hyundai còn được cho là đang phát triển một hệ truyền động hybrid tự sạc dành cho Creta. Phiên bản này có thể ra mắt sau các biến thể động cơ đốt trong truyền thống.

Nếu trở thành hiện thực, Creta hybrid sẽ giúp Hyundai mở rộng khả năng cạnh tranh với những đối thủ đã có công nghệ hybrid như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V tại các thị trường Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, Hyundai Creta hiện cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B cùng Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Honda HR-V và Mazda CX-3. Việc thế hệ mới có thể tăng kích thước, bổ sung nhiều tiện nghi và đặc biệt là hệ truyền động hybrid sẽ là những thay đổi đáng chú ý nếu được áp dụng cho xe bán trong nước. Tuy nhiên, Hyundai chưa tiết lộ thời điểm ra mắt Creta thế hệ thứ ba tại Việt Nam.