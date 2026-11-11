Khoan hơn 2.200 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí siêu sâu tại vùng nước ngầm

Ảnh minh họa

Ghana vừa ghi nhận phát hiện hydrocarbon đầu tiên trong hệ thống tầng chứa đá cacbonat ngoài khơi, mở ra hướng thăm dò địa chất mới bên cạnh các mỏ dầu khí trong tầng đá sa thạch đang được khai thác tại quốc gia Tây Phi này.

Thông tin được Tổng thống Ghana John Dramani Mahama công bố hôm thứ Ba tại một hội nghị ở khu vực phía Tây. Theo ông Mahama, phát hiện tại khu vực Deepwater Cape Three Points, cách bờ biển Ghana khoảng 148 km, đánh dấu lần đầu tiên nước này thử nghiệm thành công hệ thống đá cacbonat như một mục tiêu thăm dò hydrocarbon chính.

Giếng thăm dò Nya Gyidie-1X, có nghĩa là "hãy tin tưởng" trong tiếng Akan, được khoan bởi Planet One Oil & Gas, đơn vị điều hành dự án Deepwater Cape Three Points, cùng các đối tác GOIL Upstream Limited và Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Ghana (GNPC).

Theo thông tin từ các bên tham gia dự án, giếng khoan nằm ở độ sâu nước 2.289 m. Hydrocarbon được phát hiện trong các tầng đá cacbonat ở độ sâu từ 3.364-3.499 m dọc theo thân giếng.

Đây là kết quả đáng chú ý bởi các phát hiện dầu khí có tính thương mại trước đây của Ghana chủ yếu nằm trong những tầng chứa đá sa thạch. Việc xác nhận sự hiện diện của hydrocarbon trong hệ thống đá cacbonat cho thấy tiềm năng mở rộng phạm vi thăm dò sang những cấu trúc địa chất chưa từng được khai thác tại quốc gia này.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin ước tính về trữ lượng. Giám đốc điều hành Planet One Oil & Gas Andaleeb Sehgal cho biết công ty đang tiến hành các đánh giá kỹ thuật nhằm xác định quy mô phát hiện và phương án phát triển phù hợp.

Ông Sehgal cũng khẳng định doanh nghiệp có chuyên môn phục vụ hoạt động phát triển dầu khí nước sâu và dự kiến tiếp tục triển khai các chương trình khoan thăm dò trên đất liền cũng như ngoài khơi trong 12-18 tháng tới.

Giám đốc điều hành GNPC Kwame Ntow Amoah đánh giá ý nghĩa của giếng Nya Gyidie-1X không chỉ nằm ở lượng hydrocarbon được phát hiện mà còn ở khả năng mở ra một khu vực địa chất mới cho hoạt động tìm kiếm dầu khí.

Theo ông, việc lần đầu tiên thử nghiệm và xác nhận hydrocarbon trong hệ thống tầng chứa cacbonat tạo thêm cơ sở để Ghana mở rộng hoạt động thăm dò. Tuy nhiên, bước tiếp theo vẫn là đánh giá quy mô và khả năng thương mại của phát hiện thông qua các nghiên cứu kỹ thuật.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Ghana đang tìm cách khôi phục đà tăng trưởng của ngành dầu khí thượng nguồn, bổ sung trữ lượng và hạn chế tình trạng suy giảm sản lượng tại các mỏ hiện hữu. Đây cũng là những vấn đề đang ảnh hưởng đến khả năng duy trì nguồn cung dầu khí và thu hút dòng vốn đầu tư mới vào lĩnh vực này.

Hồi tháng 6, Tổng thống Mahama công bố các cam kết đầu tư mới trị giá 3,5 tỷ USD vào ngành dầu khí, với mục tiêu thúc đẩy hoạt động thăm dò, phát triển các mỏ mới và gia tăng sản lượng.

Trong bối cảnh đó, phát hiện tại Deepwater Cape Three Points được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho hoạt động tìm kiếm hydrocarbon ngoài khơi Ghana. Dù vậy, tác động thực tế đối với trữ lượng và sản lượng dầu khí của nước này sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá tiếp theo, đặc biệt là khả năng xác định quy mô và hiệu quả thương mại của mỏ.