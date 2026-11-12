Jensen Huang từng "tiên đoán" về việc có thể bị sa thải, có người khác thay thế vị trí CEO Nvidia

Ngày 12/11 (theo giờ Mỹ), Nvidia thông báo về việc ông Jensen Huang từ chức CEO và Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ làm CEO tạm quyền.

Theo CNBC, Jensen Huang quyết định rời vị trí lãnh đạo hãng chip do ông đồng sáng lập cách đây 33 năm, đưa doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp trị giá 4.500 tỷ USD và giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông cáo báo chí của Nvidia cũng không đề cập liệu ông Jensen Huang có tiếp tục gắn bó với công ty dưới bất kỳ hình thức nào hay không.

HĐQT Nvidia cho biết: "Những đóng góp của ông Jensen Huang cho Nvidia là vô cùng to lớn. Nvidia là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới. HĐQT và toàn thể nhân viên xin cảm ơn Jensen vì những đóng góp quý báu của ông đối với công ty và toàn ngành công nghiệp".

Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của Nvidia trong thời gian công ty tìm kiếm người thay thế lâu dài.

Đồng thời, Nvidia cũng bổ nhiệm Harvey Jones làm Chủ tịch HĐQT, trở thành người đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong lịch sử công ty. HĐQT sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài để tìm người kế nhiệm ông Jensen Huang.

Thông tin ông Jensen Huang từ chức được đưa ra vài ngày sau khi ông liên tiếp vướng hai bê bối ngoại tình. Trong đó, một bê bối với nữ doanh nhân Alice Huang, người đứng đầu một công ty đối tác và bị cho là gián điệp Trung Quốc. Một bê bối nữa là với bà Kimberly Powell, phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

Ông Jensen Huang từng phát biểu về việc có người thay thế ở Nvidia

Ông Jensen Huang từng nhắc đến vấn đề kế nhiệm vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, chỉ vài tuần trước bê bối trên, ông Jensen Huang từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg, đề cập đến vấn đề kế nhiệm tại Nvidia.

Cụ thể, trong cuộc nói chuyện hồi tháng 10, ông Jensen Huang cho biết: "Tôi có thể bị sa thải. Vì thế, CEO tiếp theo cũng sẽ phải được bổ nhiệm".

Ông hy vọng CEO tiếp theo sẽ là người trong Nvidia, dù ông chưa có ý định rời đi sớm.

"Tôi thực sự kỳ vọng CEO tiếp theo là người làm việc tại Nvidia. Nhưng 20 năm nữa, tôi mong mình vẫn đủ khỏe mạnh để làm việc", ông Jensen Huang chia sẻ.

Jensen Huang cho biết mình có trách nhiệm bảo đảm Nvidia tự bồi dưỡng được người sẽ đảm nhận vị trí CEO tiếp theo. Đồng thời, ông cũng sẽ tạo điều kiện để công ty tiếp tục thịnh vượng và lãnh đạo tiếp theo là người nội bộ.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu con gái Madison Huang, Giám đốc cấp cao phụ trách Marketing sản phẩm tại Nvidia, có nằm trong danh sách kế nhiệm hay không, ông Jensen Huang cho biết: "Trước hết, tôi không áp kỳ vọng đó lên Madison. Nếu đó là điều Spencer (con trai Jensen Huang) hay Madison mong muốn thì chúng phải tự nỗ lực để giành lấy vị trí ấy".

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Nvidia bị thổi bay hơn 400 tỷ USD vì bê bối ngoại tình của CEO: Jensen Huang có phải từ chức không?

Trên thực tế, bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang gây ra cú sốc lớn trong ngành AI vài ngày qua. Việc này có ảnh hưởng rất lớn khi hình ảnh của Nvidia từ lâu đã gắn liền với ông Jensen Huang.

Thông tin ông Jensen Huang từ chức khiến cổ phiếu Nvidia giảm gần 10% ngay khi mở cửa phiên 12/11. Hệ quả là vốn hóa công ty giảm hơn 300 tỷ USD xuống còn 3.880 tỷ USD.

Vì thế, việc thay CEO có thể khiến hoạt động của Nvidia chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, theo giới phân tích đánh giá việc kinh doanh của hãng chip này khó có thể đảo lộn.

Bài tham khảo nguồn: CNBC, Bloomberg, Business Insider