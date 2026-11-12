Toàn văn thông báo chính thức của Nvidia về việc Jensen Huang từ chức CEO, công bố người tạm quyền thay thế

Ngày 12/11, Nvidia chính thức xác nhận CEO Jensen Huang từ chức, chấm dứt hơn 33 năm lãnh đạo tập đoàn mà ông đồng sáng lập. Công ty bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời đưa ông Harvey C. Jones lên vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp. Quyết định được đưa ra sau nhiều ngày bê bối đời tư của ông Huang liên tục leo thang, kéo theo những nghi vấn về an ninh công nghệ và hoạt động kinh doanh chip tại Trung Quốc. Thông tin này lập tức gây chấn động thị trường, khiến cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm khoảng 14% trong phiên giao dịch ngày 12/11. Trong khi đó, hội đồng quản trị bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức cho vị CEO đã chèo lái Nvidia suốt hơn ba thập kỷ.

THÔNG BÁO CỦA NVIDIA VỀ SỰ THAY ĐỔI CEO

Hội đồng quản trị của NVIDIA (NASDAQ: NVDA) hôm nay thông báo rằng Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Bà Colette Kress, hiện là Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính của NVIDIA, đã đồng ý đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành lâm thời. Bà Kress sẽ tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính trong khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành lâm thời cho đến khi người kế nhiệm chính thức được bổ nhiệm. Hội đồng quản trị đang tiến hành tìm kiếm Giám đốc Điều hành chính thức và sẽ xem xét các ứng viên nội bộ và bên ngoài.

Bà Kress giữ chức Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính của NVIDIA kể từ khi gia nhập công ty vào tháng 9 năm 2013. Trong suốt thời gian tại vị, bà đã lãnh đạo bộ phận tài chính của công ty và đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của NVIDIA. Trước khi gia nhập NVIDIA, bà Kress đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong các vai trò tài chính tại các công ty công nghệ hàng đầu, bao gồm Cisco và Microsoft.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên. Ông Jones là một doanh nhân, giám đốc điều hành công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm năng động trong hơn 30 năm, bao gồm cả việc giữ chức Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Synopsys.

“Colette đã giúp dẫn dắt NVIDIA vượt qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc và có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành và tình hình tài chính của công ty”, ông Harvey Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị của NVIDIA, cho biết. “Bà được hỗ trợ bởi một đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược của NVIDIA và thúc đẩy lộ trình công nghệ của công ty. Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào Colette và đội ngũ lãnh đạo, và chúng tôi kỳ vọng hoạt động của công ty, các cam kết với khách hàng và lộ trình sản phẩm sẽ tiếp tục không bị gián đoạn”.

“Sức mạnh của NVIDIA luôn đến từ con người, và cùng với đội ngũ lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục xây dựng trên nền tảng phi thường mà Jensen đã tạo dựng trong 33 năm qua”, Colette Kress, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính tạm thời của NVIDIA, cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy những công việc đã giúp NVIDIA trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo, và nắm bắt những cơ hội phía trước. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là phục vụ khách hàng, đối tác, nhà phát triển và cổ đông”.

Những đóng góp của Jensen cho NVIDIA là vô cùng to lớn. NVIDIA là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới. Hội đồng quản trị và toàn thể công ty xin cảm ơn Jensen vì những đóng góp vô giá của ông cho công ty và ngành công nghiệp.

NVIDIA sẽ công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính 2027 vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11, khoảng 1:20 chiều giờ Thái Bình Dương (PT), theo lịch trình đã định, tiếp theo là cuộc họp báo cáo thu nhập lúc 2 giờ chiều giờ Thái Bình Dương (PT).

Theo Nvidia