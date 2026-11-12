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CEO Nvidia Jensen Huang chính thức từ chức

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CEO Nvidia Jensen Huang chính thức từ chức

Jensen Huang, người đứng đầu Nvidia trong nhiều năm, đã chính thức từ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị công ty. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, trong bối cảnh bê bối đời tư của vị tỷ phú công nghệ đang thu hút sự chú ý.

Theo thông báo được Nvidia công bố ngày 12/11, quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng quản trị diễn ra vào tối hôm trước. Công ty đồng thời xác nhận bà Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch điều hành hiện tại, sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền.

Trong thời gian giữ vai trò mới, bà Kress vẫn tiếp tục phụ trách công việc của Giám đốc tài chính cho đến khi Nvidia tìm được người kế nhiệm chính thức.

Ảnh: Evelyn Hockstein/Reuters

Hội đồng quản trị Nvidia cũng đã bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới. Các ứng viên tiềm năng sẽ được xem xét từ cả nguồn nhân sự nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt lớn tại Nvidia, tập đoàn công nghệ vốn gắn liền với tên tuổi Jensen Huang. Ông là một trong những nhà sáng lập công ty và đã giữ vai trò lãnh đạo trong nhiều thập kỷ.

Thông tin từ chức được công bố trong thời điểm đời tư của Jensen Huang trở thành tâm điểm chú ý sau những tiết lộ liên quan đến bê bối tình cảm. Tuy nhiên, thông báo chính thức của Nvidia không nêu cụ thể nguyên nhân từ chức, cũng không trực tiếp đề cập đến những tranh cãi đời tư đang được dư luận quan tâm.

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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