Tin vui cho người dân đi khám, chữa bệnh tại 2 bệnh viện lớn ở Việt Nam

Theo thông báo ngày 12/11/2026 của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, ngành Đường sắt chính thức triển khai chính sách giảm 40% giá vé tàu cho hành khách đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, thuộc tỉnh Ninh Bình.

Chương trình được triển khai nhằm chia sẻ chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình thăm khám, điều trị tại hai cơ sở y tế lớn.

Đáng chú ý, mức giảm 40% được áp dụng trực tiếp cho người bệnh, không áp dụng đối với người nhà hoặc người đi cùng. Trường hợp hành khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, chỉ được hưởng một mức giảm giá cao nhất, không cộng gộp với các chương trình khuyến mại khác.

Về phạm vi áp dụng, chương trình dành cho các vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên những đoàn tàu có lịch trình dừng đón, trả khách tại nhà ga này.

Một điểm đáng chú ý khác là thời gian được hưởng ưu đãi khá linh hoạt. Cụ thể, hành khách có thể sử dụng vé tàu thuộc diện giảm giá từ 10 ngày trước ngày hẹn khám, chữa bệnh đến 10 ngày sau khi kết thúc quá trình khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú.

Thời gian này được xác định dựa trên thông tin ghi trong giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Như vậy, chính sách không chỉ hỗ trợ hành trình đến bệnh viện mà còn tạo điều kiện cho người bệnh sắp xếp chuyến trở về sau điều trị. Đây là yếu tố đáng quan tâm đối với những người phải nhập viện dài ngày hoặc cần thời gian phục hồi sức khỏe trước khi di chuyển.

Muốn được giảm giá, người dân cần lưu ý điều kiện quan trọng

Theo hướng dẫn của ngành Đường sắt, để được giảm 40% giá vé, người bệnh phải mua vé trực tiếp tại cửa vé của các nhà ga đường sắt. Hiện chính sách chưa áp dụng đối với hình thức đặt vé trực tuyến hoặc mua vé qua đại lý.

Khi mua vé, hành khách cần xuất trình một trong những giấy tờ hợp lệ chứng minh việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình.

Các giấy tờ được chấp nhận gồm giấy hẹn khám bệnh; giấy chuyển viện hoặc giấy giới thiệu khám, chữa bệnh có đóng dấu đỏ; giấy ra viện hoặc những giấy tờ hợp lệ khác xác nhận quá trình khám, điều trị tại hai bệnh viện.

Đặc biệt, giấy tờ phải thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân của người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám, chữa bệnh và có xác nhận hợp lệ của bệnh viện. Việc xác thực có thể được thực hiện thông qua mã QR hoặc các hình thức điện tử hợp pháp khác.

Nhân viên bán vé sẽ kiểm tra giấy tờ và áp dụng mức giảm theo quy định.

Chẳng hạn, với một vé tàu có giá 500.000 đồng trước ưu đãi, mức giảm 40% tương đương 200.000 đồng. Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, người bệnh chỉ phải trả 300.000 đồng. Đây là ví dụ minh họa, không phải mức giá cố định cho một hành trình cụ thể.

Người dân có nhu cầu sử dụng chính sách nên chủ động kiểm tra lịch tàu dừng tại ga Phủ Lý, chuẩn bị giấy tờ y tế và đến trực tiếp quầy vé để tránh bỏ lỡ quyền lợi.

Hai bệnh viện lớn tại Ninh Bình phục vụ hàng nghìn lượt người bệnh mỗi ngày

Chính sách giảm giá vé tàu được triển khai trong bối cảnh hai cơ sở bệnh viện tuyến trung ương tại Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân các địa phương.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đón người bệnh từ ngày 26/6/2026. Cơ sở này được tổ chức với 37 khoa, đơn vị chuyên môn, 76 phòng khám và 1.029 giường bệnh thực kê.

Trong bài viết ngày 14/10/2026, Báo Điện tử Chính phủ dẫn thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết cơ sở Ninh Bình tiếp nhận trung bình khoảng 2.500 lượt bệnh nhân mỗi ngày, trong đó có khoảng 1.100 người điều trị nội trú.

Đáng chú ý, công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt khoảng 101%. Một số chuyên khoa như Thần kinh, Phụ sản, Tiêu hóa - Gan mật và Tim mạch ghi nhận công suất vượt đáng kể so với số giường bố trí.

Bệnh viện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, từ can thiệp tim mạch, cấp cứu đến phẫu thuật, điều trị những trường hợp bệnh nặng và nguy kịch ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động ngày 9/7/2026. Giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai khoảng 300 giường bệnh, tập trung tiếp nhận người bệnh đến khám, tái khám và thực hiện phẫu thuật.

Việc đưa hai cơ sở vào vận hành được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại khu vực, đồng thời tạo thêm lựa chọn điều trị cho người dân mà không nhất thiết phải di chuyển đến các bệnh viện ở trung tâm Hà Nội.

Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh tại các cơ sở mới ngày càng lớn, chính sách giảm giá vé tàu có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt với những bệnh nhân từ địa phương khác cần di chuyển bằng đường sắt.