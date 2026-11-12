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Trường công xịn sò chưa ra mắt đã khiến hội phụ huynh TP.HCM "sốt rần rần": Nhìn không thua gì trường quốc tế

| | Sống

Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường có diện mạo khang trang, chỉn chu, khác với hình dung quen thuộc của nhiều người về một cơ sở giáo dục công lập.

Một ngôi trường công lập tại TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh sau khi hình ảnh phối cảnh cơ sở mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, những dãy nhà nhiều tầng phủ kính, tông màu cam đất – trắng chủ đạo cùng khoảng sân trong được bố trí nhiều cây xanh. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường có diện mạo khang trang, chỉn chu, khác với hình dung quen thuộc của nhiều người về một cơ sở giáo dục công lập.

Đây là phối cảnh dự án xây dựng cơ sở 2 của Trường THPT Thủ Đức, đặt tại số 118 Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP.HCM. Dự án dự kiến khởi công vào giữa tháng 11/2026.

Dự án dự kiến khởi công vào giữa tháng 11/2026. (Ảnh: TGDTPHCM)Dự án dự kiến khởi công vào giữa tháng 11/2026. (Ảnh: TGDTPHCM)Dự án dự kiến khởi công vào giữa tháng 11/2026. (Ảnh: TGDTPHCM)

Quan sát phối cảnh, công trình được thiết kế theo hướng kiến trúc hiện đại, gồm các khối nhà cao khoảng 4-5 tầng, bố trí thành hình chữ U, tạo ra một khoảng sân chung ở trung tâm. Khu vực cổng và hàng rào được thiết kế đồng bộ, có độ mở nhất định để công trình không tạo cảm giác quá khép kín. Phía trước là vỉa hè rộng, hàng cây xanh và dải cây cảnh chạy dọc theo khuôn viên, góp phần tạo khoảng đệm giữa trường học với đường phố.

Trong phối cảnh nhìn từ trên cao, cách bố trí các khối nhà càng hiện rõ. Ba dãy nhà được kết nối với nhau, bao quanh khoảng sân ở giữa. Không gian này có các cụm cây trồng, lối đi và những khoảng trống dành cho sinh hoạt chung. Bên cạnh khu nhà chính là những mảng xanh tương đối rộng, giúp khuôn viên có thêm không gian thoáng đãng. Cách tổ chức mặt bằng như vậy tạo cảm giác các khu chức năng được liên kết trong một tổng thể, thay vì những dãy phòng học tách rời nhau.

Điểm đáng chú ý là thiết kế không chỉ tập trung vào hình thức bên ngoài. Khoảng sân trung tâm và các mảng xanh được đưa vào ngay trong tổng thể kiến trúc, tạo thêm không gian mở cho học sinh. Nếu được triển khai đúng như phối cảnh, đây sẽ là một môi trường học tập có diện mạo khá khác biệt, nơi các khối lớp học, sân trường và cảnh quan được tính toán để tạo sự kết nối.

Trong khi cơ sở 2 đang được chuẩn bị đầu tư, Trường THPT Thủ Đức hiện có cơ sở 1 với diện tích 11.086m², gồm 5 khu nhà A, B, C, D, E. Hệ thống phòng học và phòng chức năng tại đây khá đa dạng: 53 phòng học được trang bị máy chiếu hoặc tivi, 2 phòng thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh, 3 phòng học STEM, 5 phòng Tin học, 2 phòng bộ môn và một thư viện. Trường còn có nhà thi đấu, hội trường sức chứa 500 người, phòng tư vấn tâm lý, phòng y tế cùng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Một điểm đáng chú ý tại cơ sở hiện hữu là khu bán trú với 26 phòng nghỉ độc lập với phòng học, được trang bị giường nằm và máy lạnh, đáp ứng nhu cầu nghỉ trưa cho khoảng 1.600 học sinh.

Những năm gần đây, nhà trường ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện khá tích cực. Theo số liệu giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ học sinh xếp loại học tập từ khá trở lên đạt trên 90%, tỷ lệ rèn luyện khá, tốt trên 99%. Học sinh của trường cũng đạt nhiều giải tại các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic, nghiên cứu khoa học, STEM, Tin học MOS và thể thao. Bên cạnh hoạt động học tập, trường có nhiều câu lạc bộ như nghiên cứu khoa học, văn học, văn nghệ, tiếng Anh, võ thuật và nhiếp ảnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển sở thích, năng lực ngoài giờ học chính khóa.

Hiện tại, hình ảnh cơ sở 2 mới dừng ở phối cảnh thiết kế, còn các hạng mục thực tế và cách tổ chức không gian bên trong sẽ cần chờ quá trình triển khai dự án. Dù vậy, với diện mạo kiến trúc được giới thiệu, công trình đang nhận được sự quan tâm của phụ huynh tại khu vực Thủ Đức, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về trường lớp và môi trường học tập chất lượng tại TP.HCM ngày càng được chú ý.

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Theo Hiểu Đan

Đời sống & pháp lu

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