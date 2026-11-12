Cùng là uống trà nhưng nghiên cứu trên gần 486.000 người phát hiện: Uống loại trà này giảm nguy cơ mắc bệnh mạch máu

Có những thói quen nhỏ bé đã trở thành một phần của đời sống mà đôi khi chúng ta chẳng mấy khi để ý. Một ấm trà thơm vào buổi sáng, một tách trà sau bữa ăn hay vài phút nhâm nhi vị trà giữa giờ làm việc… Không chỉ giúp thư giãn, thói quen tưởng chừng bình dị này còn được các nhà khoa học quan tâm bởi những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe.

Nếu bạn là người yêu trà, một nghiên cứu mới công bố năm 2026 có thể khiến bạn muốn pha trà thường xuyên hơn. Nghiên cứu đăng trên Journal of Internal Medicine cho thấy, những người có thói quen uống trà đều đặn có nguy cơ mắc các bệnh mạch máu nói chung thấp hơn khoảng 11% so với những người không thường xuyên uống trà.

Đáng chú ý, trà đen được ghi nhận có mối liên hệ với nguy cơ thấp hơn ổn định hơn so với trà xanh. Nồng độ trà và nhiệt độ khi uống cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Chuyên gia an toàn thực phẩm Wei An cũng chia sẻ nghiên cứu này, đồng thời lưu ý rằng uống trà không chỉ là chuyện chọn loại trà nào, mà cách pha và cách uống cũng rất đáng quan tâm.

Vậy trà đen có thực sự tốt hơn trà xanh? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu trà và cần lưu ý điều gì để tận dụng những lợi ích tiềm năng của thức uống này?

1. Uống trà mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn 11%: Nghiên cứu trên gần 486.000 người

Theo nghiên cứu công bố vào tháng 10/2026 trên tạp chí Journal of Internal Medicine, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 485.934 người trưởng thành tham gia China Kadoorie Biobank. Những người này được theo dõi trong khoảng 9 năm, trong thời gian đó ghi nhận 14.863 trường hợp mắc bệnh mạch máu mới.

Kết quả cho thấy, những người có thói quen uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh mạch máu nói chung thấp hơn khoảng 11% so với nhóm không thường xuyên uống trà.

Đây là kết quả đáng chú ý, nhưng cần hiểu đúng rằng nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen uống trà và nguy cơ mắc bệnh, chứ chưa chứng minh uống trà trực tiếp giúp giảm nguy cơ bệnh mạch máu. Vì vậy, không nên xem trà là phương pháp thay thế cho việc kiểm soát huyết áp, cholesterol hay các yếu tố nguy cơ tim mạch khác.

2. Trà đen có lợi ích gì mà được các chuyên gia chú ý?

Trà đen được quan tâm không chỉ vì kết quả nghiên cứu nói trên mà còn bởi thành phần polyphenol đặc trưng.

Trong quá trình sản xuất, trà đen trải qua phản ứng oxy hóa, hình thành các hợp chất như theaflavin và thearubigin. Đây là những thành phần góp phần tạo nên màu sắc và hương vị đặc trưng của trà đen, đồng thời có hoạt tính chống oxy hóa.

Đặc biệt, theaflavin là nhóm hợp chất thực vật tiêu biểu trong trà đen. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể hỗ trợ điều hòa mỡ máu, cải thiện chức năng nội mô mạch máu, đồng thời có những tác động chống oxy hóa và chống viêm tiềm năng.

Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng về các tác dụng cụ thể này vẫn đến từ nghiên cứu tế bào hoặc động vật. Do đó, chưa thể khẳng định uống trà đen chắc chắn giúp phòng ngừa bệnh tim mạch ở người.

Nếu muốn bổ sung polyphenol từ trà trong chế độ ăn hằng ngày, bạn có thể lựa chọn trà đen không đường và dùng thay cho các loại đồ uống có đường. Cách này vừa giúp thưởng thức hương vị tự nhiên của trà, vừa hạn chế lượng đường bổ sung.

3. Trà không phải càng đặc càng tốt: Uống lượng vừa phải mới là điều cần lưu ý

Nhiều người thích pha trà thật đậm, cho rằng nước trà càng sẫm màu, vị càng đậm thì càng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống trà có nồng độ vừa phải có mối liên hệ rõ hơn với nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp.

Nghiên cứu cũng phân tích lượng trà tiêu thụ và ghi nhận mức uống có liên quan đến nguy cơ thấp nhất là khoảng 6-8 cốc mỗi ngày ở nhóm người có thói quen uống trà hằng tuần.

Dù vậy, con số này chỉ là kết quả thống kê trong nghiên cứu, không có nghĩa tất cả mọi người đều cần uống 6-8 cốc trà mỗi ngày. Dung tích mỗi cốc, lượng trà sử dụng để pha, độ đậm của nước trà, khả năng dung nạp caffeine và tình trạng sức khỏe đều có thể ảnh hưởng đến mức độ phù hợp của lượng trà tiêu thụ.

Nếu uống quá nhiều trà khiến bạn bị hồi hộp, tim đập nhanh hoặc khó ngủ, không nên cố tăng lượng uống chỉ vì muốn đạt được lợi ích sức khỏe được đề cập trong nghiên cứu.

Trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể bắt đầu với trà không đường, pha ở nồng độ vừa phải rồi điều chỉnh lượng uống theo phản ứng của cơ thể. Những người dễ mất ngủ hoặc nhạy cảm với caffeine cần đặc biệt chú ý đến thời điểm uống và tổng lượng trà trong ngày.

4. Đừng uống trà khi còn quá nóng: Đồ uống trên 65°C có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản

Ngoài loại trà và nồng độ pha, nhiệt độ khi uống cũng là yếu tố cần quan tâm.

Một số người có thói quen vừa pha xong đã uống ngay khi trà còn bốc hơi nghi ngút. Tuy nhiên, việc thường xuyên uống đồ uống ở nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản và làm tăng nguy cơ mắc bệnh về lâu dài.

Từ năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã xếp việc uống đồ uống rất nóng, ở nhiệt độ trên 65°C, vào nhóm 2A – tác nhân có khả năng gây ung thư ở người. Mối quan tâm chính là mối liên hệ giữa việc thường xuyên uống đồ uống quá nóng và ung thư thực quản.

Nguyên nhân được cho là do chất lỏng có nhiệt độ cao đi qua thực quản có thể gây tổn thương nhiệt cho niêm mạc. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, những tổn thương và phản ứng viêm có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư.

Cần lưu ý rằng cảnh báo của IARC tập trung vào nhiệt độ đồ uống, không phải bản thân trà là tác nhân gây ung thư. Trà uống ở nhiệt độ vừa phải không đồng nghĩa với đồ uống quá nóng và không nên đánh đồng hai trường hợp này.

Vì vậy, sau khi pha trà, hãy chờ nước nguội bớt trước khi uống, tránh thưởng thức khi trà còn quá nóng hoặc gây cảm giác bỏng rát ở miệng và cổ họng.

4 nguyên tắc uống trà cần nhớ

Từ những thông tin trên, có thể rút ra 4 điểm quan trọng khi uống trà hằng ngày:

Chọn trà phù hợp: Trà đen có những hợp chất polyphenol đặc trưng và được chú ý trong nghiên cứu về sức khỏe mạch máu. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định trà đen tốt hơn trà xanh trong mọi trường hợp.

Không pha trà quá đặc: Nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ rõ hơn với nguy cơ bệnh mạch máu thấp ở nhóm uống trà có nồng độ vừa phải.

Không cố uống thật nhiều: Mức 6-8 cốc mỗi ngày là kết quả phân tích trong nghiên cứu, không phải lượng uống bắt buộc cho tất cả mọi người. Hãy điều chỉnh theo dung tích cốc, lượng caffeine và khả năng dung nạp của cơ thể.

Tránh uống trà quá nóng: Đặc biệt lưu ý đồ uống trên 65°C vì việc thường xuyên uống đồ uống ở nhiệt độ này có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản.

Uống trà có thể là một thói quen dễ chịu trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lợi ích sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào một loại trà hay số cốc uống mỗi ngày. Một chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch vẫn là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.