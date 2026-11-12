Sông Mã sắp “đón” cây cầu được đầu tư 61 tỷ đồng trong sự mong mỏi của đông đảo người dân: Dài hơn 145 m, rộng 8 m với 2 làn xe, một tập đoàn tỷ USD đóng góp hơn 1/3 vốn

Sông Mã từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong văn học Việt Nam, đặc biệt qua câu thơ "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!" trong tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Không chỉ gắn liền với những trang thơ hào hùng, dòng sông chảy qua vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ còn có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất của người dân hai bên bờ.

Đáng chú ý, trên dòng sông nổi tiếng này, tỉnh Sơn La đang triển khai dự án đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố với tổng mức đầu tư lên tới 61 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La, ngày 20/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Mã, nối khu vực bản Chiềng Cang và bản Kéo, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Đây là địa bàn thuộc huyện Sông Mã trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Hình ảnh tại lễ khởi công xây dựng cây cầu (Ảnh Quỹ Thiện Tâm)

Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,05 km, trong đó phần cầu dài 145,3 m. Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 4 nhịp, mỗi nhịp dài 33 m.

Đặc biệt, cầu có bề rộng 8 m, trong đó phần xe chạy rộng 7 m, bố trí 2 làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m. Hai bên là hệ thống lan can rộng 0,5 m mỗi bên. Công trình còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng, đường dẫn hai đầu cầu cùng các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Theo hồ sơ dự án, nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách tỉnh Sơn La trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm.

Đáng chú ý, theo thông tin do Quỹ Thiện Tâm đăng tải, đơn vị này hỗ trợ 25 tỷ đồng để góp sức xây dựng cây cầu. Đây là quỹ thiện nguyện thuộc Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Khoản hỗ trợ tương đương khoảng 41% tổng mức đầu tư, tức hơn 1/3 kinh phí dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La được giao làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Hình ảnh cây cầu không thể sử dụng để đi lại hiện tại (Ảnh Quỹ Thiện Tâm)

Mong mỏi về một cây cầu kiên cố của người dân vùng núi

Đằng sau những thông số kỹ thuật của dự án là nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa qua sông Mã của người dân địa phương.

Trước đó, Báo Sơn La từng phản ánh tình trạng xuống cấp của một cây cầu treo nối khu vực Mường Hung với Chiềng Cang, gây nhiều khó khăn cho người dân. Cụ thể, cây cầu treo này dài 117 m, mặt cầu chỉ rộng 1,5 m. Do xuống cấp, mỗi lượt qua cầu chỉ được phép có tối đa 4 xe máy hoặc 10 người đi bộ. Nhiều vị trí mặt cầu hư hỏng, xuất hiện lỗ hổng, trong khi một số đoạn dây thép bị đứt, gãy.

Người dân phải dùng ván, tre để gia cố tạm thời. Việc di chuyển càng trở nên khó khăn khi trời mưa, mặt cầu trơn trượt.

Đặc biệt, tình trạng này ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển nông sản. Báo Sơn La dẫn lời anh Lương Văn Bình, người dân bản Hát 8, xã Mường Hung, cho biết việc điều khiển xe máy chở nông sản qua cầu gặp nhiều nguy hiểm. Người dân mong muốn được đầu tư cầu cứng để đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Những cây câu treo không đảm bảo điều kiện an toàn khi đi lại cho người dân (Ảnh Báo Sơn La)

Không chỉ người sản xuất nông nghiệp, các thương lái đến thu mua nông sản cũng gặp bất tiện vì cầu nhỏ hẹp, xuống cấp. Việc di chuyển mất nhiều thời gian, nhất là vào mùa thu hoạch.

Trước khi có cây cầu treo, người dân Mường Hung từng phải đi vòng hơn 6 km để ra quốc lộ 4G. Học sinh cũng phải đi đường vòng để đến trường, gặp không ít khó khăn vào mùa mưa. Những phản ánh trên cho thấy nhu cầu có thêm các công trình giao thông kiên cố qua sông Mã tại khu vực này là rất thiết thực.

Cây cầu mới được kỳ vọng thay đổi cuộc sống người dân ra sao?

Theo thông tin Quỹ Thiện Tâm công bố, dự án cầu qua sông Mã hướng tới kết nối hàng trăm hộ dân tại hai bản vùng xa Sơn La. Khi hoàn thành, cây cầu bê tông cốt thép mới được kỳ vọng tạo thêm tuyến giao thông ổn định, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn giữa hai bên bờ sông.

Với thiết kế phần xe chạy rộng 7 m, công trình sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện cơ giới lưu thông, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Đối với người dân vùng núi, một cây cầu kiên cố còn có ý nghĩa lớn trong sản xuất nông nghiệp. Khi việc vận chuyển được cải thiện, nông sản có thể được đưa đến các điểm thu mua thuận lợi hơn, tạo điều kiện để thương lái tiếp cận vùng sản xuất và mở rộng giao thương.

Bên cạnh đó, công trình còn được kỳ vọng giúp học sinh đi học thuận tiện hơn, hỗ trợ người dân tiếp cận cơ sở y tế và các dịch vụ công, nhất là những gia đình thường xuyên phải di chuyển qua sông.

Theo Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La, mục tiêu đầu tư dự án là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao khả năng khai thác, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, công trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh tại khu vực biên giới.

Ảnh phối cảnh tạo bằng AI, không phải ảnh thiết kế chính thức của công trình

Có thể thấy, ý nghĩa của cây cầu không chỉ nằm ở tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng hay chiều dài hơn 145 m, mà còn ở những lợi ích thiết thực được kỳ vọng mang lại cho cộng đồng dân cư địa phương.



