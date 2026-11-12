Từ năm 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa có thể lên tới 28,5 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2027.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng; vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng; vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, mức lương tối thiểu giờ của vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Lương tối thiểu tăng sẽ giúp nhiều khoản khác được điều chỉnh theo. Đầu tiên phải kể đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng từ đầu năm 2027.

Trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Luật Việc làm 2025 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc. Trong khi đó, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy khi lương tối thiểu tăng, tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tại 4 vùng sẽ tăng lên tương ứng. Vùng 1 là 114 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 101,6 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 89 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 80,8 triệu đồng/tháng.

Cũng ở luật này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Từ 1-1-2027, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cao nhất vùng 1 có thể lên đến 28,5 triệu đồng và vùng 4 là 20,2 triệu đồng. Lưu ý, đây là mức trần trợ cấp, không phải số tiền tất cả người lao động thất nghiệp đều được nhận. Mức hưởng thực tế vẫn phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người.

Ảnh minh họa/Lao động

Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp hoặc là lương tháng bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Do đó, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có thể tăng nếu doanh nghiệp phải nâng mức lương theo công việc hoặc chức danh và khoản tăng này thuộc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Khi căn cứ đóng tăng, mức hưởng của một số chế độ bảo hiểm xã hội được tính trên tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cũng có thể tăng.

Tiền lương tối thiểu khi điều chuyển, ngừng việc

Theo Bộ luật Lao động 2019, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

Theo đó, trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Còn trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, từ năm 2027 khi lương tối thiểu tăng thì tiền lương ngừng việc cũng sẽ tăng theo quy định.

Ngoài ra, người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.