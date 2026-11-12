Tất cả người dân chú ý thông báo mới của công an liên quan đến giao dịch chuyển tiền tại ngân hàng

Trước đó, ngày 21/10, bà Đ.T.M.T. (73 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước Tây) đến Ngân hàng KienlongBank, Phòng giao dịch Cai Lậy thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong quá trình làm thủ tục, nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng giao dịch và thông báo Công an phường Mỹ Phước Tây đến xác minh, làm rõ.

Công an phường và nhân viên phòng giao dịch kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 200 triệu đồng.

Qua làm việc, bà T. cho biết nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm. Đối tượng yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc "xác minh dòng tiền", đồng thời buộc bà giữ bí mật thông tin. Do lo sợ, bà T. đã làm theo hướng dẫn và đến ngân hàng chuyển tiền thì được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Vụ việc tiếp tục là cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường sử dụng điện thoại, thông tin bịa đặt về việc nạn nhân liên quan đến các vụ án, đường dây tội phạm nhằm gây hoang mang, tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền để "phục vụ điều tra" hoặc "chứng minh sự trong sạch".

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền vào tài khoản do người khác cung cấp với bất kỳ lý do nào.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra, xác minh. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc, chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh; đồng thời thông báo cho người thân, nhất là người cao tuổi, biết để phòng tránh.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an