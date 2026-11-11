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Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ công an

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Cơ quan công đã nêu rõ rủi ro cần tránh và quy trình thực hiện việc sang tên đổi chủ phương tiện giao thông.

Việc mua bán xe không chính chủ là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc quản lý xe, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông. Hậu quả của việc mua bán xe không chính chủ:

Đối với người đang sử dụng xe không sang tên chính chủ (người mua): Là bên chịu nhiều thiệt thòi và rủi ro trực tiếp nhất khi lưu thông và sở hữu phương tiện, không thể thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xe, chẳng hạn như: đăng kiểm, nộp thuế phí, chuyển quyền sở hữu cho người khác,…;nếu xảy ra tai nạn giao thông, người mua sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan; có nguy cơ bị phạt hành chính nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện…

Đối với chủ phương tiện (người bán): Nhiều người nghĩ bán/cho/tặng phương tiện là hết trách nhiệm nhưng thực tế nếu không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, rắc rối vẫn có thể "gõ cửa" bất cứ lúc nào.

Người bán/tặng xe có thể chịu trách nhiệm liên đới khi có tai nạn nếu người mua xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ tìm theo thông tin trên đăng ký xe để mời làm việc; bị "phạt nguội" oan khi xe vi phạm giao thông bị camera ghi lại, thông báo phạt nguội sẽ gửi về địa chỉ của chủ xe cũ.

Việc chứng minh mình không còn sử dụng phương tiện đó nữa rất mất thời gian và phiền phức; rắc rối về định danh biển số nếu bán xe mà không làm thủ tục thu hồi, biển số đó vẫn gắn liền với phương tiện đã bán, chủ xe cũ không thể đăng ký biển số đó cho xe mới của mình,…

Đối với cơ quan chức năng: Gặp khó khăn trong việc quản lý phương tiện, xác định chủ sở hữu xe khi có các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông…

Chính vì vậy, người dân cần nắm rõ những quy định cần thiết khi chuyển quyền sở hữu phương tiện góp phần phòng chống việc mua bán xe không chính chủ, tránh gây phiền phức cho bản thân và khó khăn trong việc quản lý phương tiện của cơ quan chức năng. Theo quy định của pháp luật , khi mua bán xe, người bán và người mua phải thực hiện các thủ tục sau:

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 1.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, công dân khai hồ sơ dịch vụ công đăng ký thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại trang https://dichvucong.bocongan.gov.vn (Ảnh được tạo bởi AI).

Người mua làm thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe (không nhất thiết phải đăng ký tại cơ quan công an nơi thường trú, có thể đăng ký tại cơ quan đăng ký xe gần nhất ở trong tỉnh), khi đăng ký xe, người mua cần nộp hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 2.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, công dân khai hồ sơ dịch vụ công đăng ký sang tên xe tại trang https://dichvucong.bocongan.gov.vn (Ảnh được tạo bởi AI).

Việc chuyển quyền sở hữu phương tiện khi được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật sẽ mang lại lợi ích rất lớn về mặt pháp lý lẫn sự an tâm trong quá trình sử dụng phương tiện của công dân đồng thời góp phần quan trọng giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ phương tiện, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý an ninh, trật tự xã hội, thúc đẩy tiến trình số hoá và xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo Công an tỉnh Gia Lai

Theo Duy Anh

Việt Nam hàng ngày

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