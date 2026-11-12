Nội dung câu hỏi 30 điểm từng gây tranh cãi, khiến Chung kết Olympia lần đầu tiên trong lịch sử có tới 5 thí sinh

Trong lịch sử hơn 26 năm phát sóng của Đường Lên Đỉnh Olympia, Chung kết năm thường là cuộc tranh tài giữa 4 nhà leo núi xuất sắc nhất, đại diện cho 4 cuộc thi quý. Tuy nhiên, ở năm thứ 9, một sự việc hy hữu đã khiến chương trình phải thay đổi kịch bản quen thuộc khi lần đầu tiên có tới 5 thí sinh cùng góp mặt trong trận Chung kết năm. Nguyên nhân bắt nguồn từ một câu hỏi Sinh học trị giá 30 điểm và cuộc tranh luận kéo dài sau đó.

Nhân vật liên quan đến sự việc là Bạch Đình Thắng, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Tại cuộc thi Quý III Olympia năm thứ 9, Thắng đối đầu với các đối thủ, trong đó có Hồ Ngọc Hân, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Đây là trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng của quý vào Chung kết năm.

Ở phần thi Về đích, Bạch Đình Thắng đã trả lời một câu hỏi 30 điểm và sử dụng Ngôi sao hy vọng. Câu hỏi yêu cầu thí sinh kể tên 6 hệ cơ quan trong cơ thể người. Nam sinh khi đó lần lượt đưa ra các đáp án gồm hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ hô hấp và hệ nội tiết. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng không được ban cố vấn chấp nhận. Theo đáp án của chương trình khi đó, hệ thứ sáu phải là hệ vận động, không phải hệ nội tiết. Vì đã sử dụng Ngôi sao hy vọng, Thắng không chỉ mất cơ hội ghi thêm điểm mà còn bị trừ 30 điểm.

Kết thúc cuộc thi, Hồ Ngọc Hân giành vị trí Nhất Quý III với 275 điểm, còn Bạch Đình Thắng đành chấp nhận dừng lại ở cuộc thi quý. Tưởng chừng hành trình của nam sinh tại Olympia năm thứ 9 đã khép lại, nhưng tranh luận về câu trả lời trên vẫn chưa dừng lại sau khi chương trình kết thúc.

Không đồng tình với kết quả, Bạch Đình Thắng tiếp tục tìm hiểu kiến thức trong sách giáo khoa Sinh học lớp 8 và cho rằng câu trả lời của mình có căn cứ. Theo nội dung sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, hệ nội tiết được đề cập như một hệ cơ quan trong cơ thể người. Gia đình nam sinh sau đó gửi đơn kiến nghị đến VTV, kèm theo cuốn sách giáo khoa để chứng minh lập luận.

Tưởng chừng hành trình của Bạch Đình Thắng tại Olympia năm thứ 9 đã khép lại, nhưng tranh luận về câu trả lời trên vẫn chưa dừng lại sau khi chương trình kết thúc

Trước đó ngay tại trường quay, tổng đạo diễn Tùng Chi đã gọi điện cho 3 chuyên gia y học để xác minh câu trả lời. Tuy nhiên, cả 3 người đều đồng tình với quan điểm của ban cố vấn rằng không có hệ nội tiết mà chỉ có tuyến nội tiết. Sau khi nhận được kiến nghị từ gia đình Thắng, VTV tiếp tục mời ban cố vấn, các chuyên gia y sinh và đại diện ban biên soạn sách giáo khoa Sinh học lớp 8 cùng trao đổi để tìm hướng giải quyết. Dù vậy, các bên vẫn không đi đến được một kết luận thống nhất.

Cuối cùng, VTV quyết định công nhận câu trả lời của Bạch Đình Thắng với quan điểm thí sinh được quyền trả lời theo kiến thức đã học trong sách giáo khoa. Quyết định này đồng nghĩa với việc nam sinh được cộng thêm 60 điểm so với kết quả ban đầu, thay vì bị trừ 30 điểm do đáp án sai, Thắng được cộng 30 điểm cho câu trả lời đúng.

Nhờ sự điều chỉnh, tổng điểm của Bạch Đình Thắng bằng với Hồ Ngọc Hân, người trước đó đã giành vị trí Nhất Quý III với 275 điểm. Nam sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ được công nhận là đồng chiến thắng cuộc thi Quý III, nhận bù vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 23 triệu đồng và một chiếc tivi 37 inch dành tặng nhà trường.

Quyết định của VTV đã tạo nên một tình huống chưa từng có trong lịch sử Olympia thời điểm đó. Thay vì chỉ có 4 nhà vô địch quý bước vào Chung kết năm, chương trình phải bổ sung Bạch Đình Thắng thành thí sinh thứ 5. Tại thời điểm ấy, ban tổ chức và nhà tài trợ phải chuẩn bị thêm hơn 5.000 USD tiền thưởng và hiện vật, đồng thời điều chỉnh phần mềm tính điểm, kết cấu câu hỏi vốn được thiết kế cho 4 người chơi. Chương trình cũng phải bổ sung điểm cầu truyền hình tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Ngày 17/5/2009, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9 chính thức diễn ra với 5 nhà leo núi gồm Đào Thị Hương (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Bùi Tứ Quý (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM), Hồ Ngọc Hân (THPT chuyên Quốc học Huế, Huế), Bạch Đình Thắng (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Sau cuộc tranh tài, Hồ Ngọc Hân xuất sắc giành chức vô địch Olympia năm thứ 9. Còn Bạch Đình Thắng, dù không trở thành nhà vô địch, vẫn là nhân vật gắn với một trong những tình huống đặc biệt nhất lịch sử chương trình.

Trận chung kết Olympia duy nhất có 5 thí sinh

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