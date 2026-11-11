Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử không học trường chuyên

Sau 26 mùa phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã tìm ra 26 nhà vô địch, nhà vô địch gần nhất chính là Đoàn Lê Anh Đức, đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nhiều người vẫn nghĩ vòng nguyệt quế chung cuộc của Olympia là "đặc quyền" của học sinh trường chuyên, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất của mỗi tỉnh thành. Tuy nhiên, lịch sử chương trình cũng ghi nhận không ít học sinh trường không chuyên đã đứng trên bục cao nhất của trận Chung kết năm. Người đầu tiên làm được điều đó là Đỗ Lâm Hoàng, học sinh Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM), quán quân Olympia năm thứ 5.

Trước Lâm Hoàng, cả 4 nhà vô địch đầu tiên của chương trình đều học trường chuyên. Phải đến năm 2004, vòng nguyệt quế mới lần đầu thuộc về một học sinh trường không chuyên.

Chiến thắng sát nút tại Chung kết năm thứ 5

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 5 diễn ra sáng 22/8/2004. Bước vào trận đấu, Đỗ Lâm Hoàng phải đối mặt với ba nhà leo núi rất mạnh. Ba đối thủ của Hoàng là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo của Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (Huế), Nguyễn Thị Ngọc Thơ của Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum cũ) và Nguyễn Trung Dũng của Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên).

Trận đấu diễn ra vô cùng cân bằng. Lâm Hoàng giành 50 điểm Khởi động, 60 điểm Vượt chướng ngại vật và 60 điểm Tăng tốc. Thái Bảo bám đuổi sát nút với 60, 40 và 60 điểm ở ba phần thi tương ứng. Bước ngoặt đến ở phần Về đích, khi Lâm Hoàng giành được 30 điểm từ câu hỏi Văn học của Trung Dũng.

Đỗ Lâm Hoàng là quán quân Olympia đầu tiên không học trường chuyên (Ảnh: Tư liệu Truyền thông Việt Nam)

Chung cuộc, Lâm Hoàng giành vòng nguyệt quế với 220 điểm, chỉ hơn Thái Bảo đúng 10 điểm. Ngọc Thơ xếp thứ ba với 200 điểm, còn Trung Dũng có 140 điểm.

Chiến thắng của Lâm Hoàng cũng đi kèm một tình huống gây nhiều tranh luận. Ở phần Về đích, câu trả lời của Hoàng ban đầu được MC chấp nhận và cộng 20 điểm, nhưng sau đó ban cố vấn kết luận là chưa chính xác. Ban tổ chức quyết định cho Lâm Hoàng trả lời một câu hỏi thay thế, nếu đúng sẽ được giữ lại 20 điểm. Cậu đã trả lời chính xác trong 30 giây và giành chiến thắng. Đến nay, tình huống này vẫn được nhiều khán giả lâu năm của Olympia nhắc lại.

Từ cậu học sinh trường không chuyên đến kỹ sư tại Australia

Sau chức vô địch, Đỗ Lâm Hoàng vẫn tham gia kỳ thi đại học trong nước, rồi dành 10 tháng chuẩn bị trước khi du học. Quán quân Olympia năm thứ 5 theo học ngành Kỹ thuật viễn thông và Internet tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia). Trong thời gian học, Lâm Hoàng từng nhận giải thưởng dành cho sinh viên có thành tích cao nhất môn Toán kỹ thuật. Hoàng cũng tích cực tham gia câu lạc bộ sinh viên Việt Nam, đồng thời làm gia sư Toán và lập trình.

Tốt nghiệp, Lâm Hoàng ở lại Melbourne làm chuyên gia mạng cho các cơ sở giáo dục của bang Victoria. Khoảng 10 năm sau khi sang Australia, anh thành lập công ty công nghệ thông tin của riêng mình.

Đỗ Lâm Hoàng hiện sinh sống và làm việc tại Australia (Ảnh: FBNV)

Kể từ chiến thắng của Lâm Hoàng năm 2004, Olympia đã có thêm nhiều Quán quân không học trường chuyên, từ Lê Vũ Hoàng ngay năm sau đó, đến Nguyễn Hoàng Cường, Phan Đăng Nhật Minh hay Lê Xuân Mạnh. Sau 26 mùa thi, gần một nửa số nhà vô địch Olympia đến từ các trường THPT không chuyên. Và người mở đầu cho danh sách ấy chính là cậu học trò Trường THPT Gò Vấp năm nào.

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