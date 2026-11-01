Việt Nam sắp xây tuyến đường vượt biển "nửa nổi, nửa chìm" trị giá hơn 93.000 tỷ đồng: Dài 14 km, có 2 cửa hầm hình hoa sen khổng lồ giữa đại dương

Công trình hơn 93.000 tỷ đồng có thiết kế đặc biệt, ô tô đến chạy giữa biển rồi đi xuống hầm ngầm

Một tuyến đường vượt biển đặc biệt đang được chuẩn bị triển khai tại khu vực phía Nam, nơi ô tô trong tương lai có thể di chuyển trên cây cầu dài hàng kilomet giữa biển trước khi đi xuống một đường hầm nằm dưới đáy biển. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư, công trình còn sở hữu phương án kiến trúc khác lạ, kết hợp các kết cấu cầu, đường dẫn và hầm dìm trên cùng một tuyến giao thông.

Ngày 9/11/2026, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các hạng mục thuộc dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Phương án mang mã số VB02 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) đạt giải Nhất với 88,11 điểm và được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện thiết kế.

Theo phương án đầu tư, tuyến đường có chiều dài hơn 14 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.159 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, nối khu đô thị biển Cần Giờ với khu vực đường 30/4, phường Tam Thắng và Rạch Dừa, thuộc địa bàn Vũng Tàu trước đây.

Theo thiết kế, ô tô sẽ di chuyển trên cầu dài khoảng 8 km giữa đại dương trước khi đi xuống hệ thống hầm dài gần 4 km, trong đó có khoảng 3 km hầm dìm dưới đáy biển (Ảnh Vinhome)

Điểm đặc biệt nhất nằm ở kết cấu kết hợp giữa cầu vượt biển và hầm ngầm. Trong tổng chiều dài tuyến, phần đường dẫn khoảng 1,9 km, cầu vượt biển dài khoảng 8 km, đoạn đường kết nối từ cầu vào hầm dài gần 300 m và hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km.

Riêng hầm vượt biển gồm khoảng 3 km hầm dìm, 430 m hầm kín và 420 m hầm hở. Đây chính là hạng mục tạo nên đặc điểm thường được hình dung là tuyến đường "nửa nổi, nửa chìm", khi phương tiện có thể đi qua các đoạn cầu trên mặt biển rồi tiếp tục hành trình bằng hầm ngầm.

Hầm dìm là loại công trình được xây dựng bằng các đốt hầm chế tạo trước, sau đó vận chuyển đến vị trí thi công, hạ xuống rãnh đã chuẩn bị dưới đáy biển và kết nối với nhau. Giải pháp này cho phép bố trí tuyến giao thông ngầm tại những khu vực cần bảo đảm không gian cho tàu thuyền qua lại phía trên.

Đối với tuyến Cần Giờ – Vũng Tàu, phương án hầm dìm còn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực vịnh Gành Rái. Trong quá trình nghiên cứu hướng tuyến, chiều dài đoạn hầm dìm đã được điều chỉnh lên khoảng 3 km, đồng thời bố trí đỉnh hầm thấp hơn đáy luồng hàng hải tối thiểu 10 m.

Hai đóa sen khổng lồ “nở rộ" giữa biển và tham vọng tạo biểu tượng kiến trúc mới

Bên cạnh kết cấu kỹ thuật, thiết kế kiến trúc của dự án cũng là một trong những chi tiết thu hút sự quan tâm. Phương án vừa được lựa chọn lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, loài hoa quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Tại khu vực cầu vượt biển, các chi tiết kiến trúc được tạo hình gợi liên tưởng đến những cánh sen vươn lên giữa đại dương, mang đến diện mạo khác biệt cho công trình giao thông quy mô lớn.

Đặc biệt, hai khu vực cửa hầm cũng được thiết kế theo hình tượng hoa sen. Thay vì chỉ là các kết cấu bê tông phục vụ xe ra vào hầm, những vị trí này được định hướng trở thành điểm nhấn cảnh quan trên tuyến đường vượt biển.

Hai cửa hầm được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình (Ảnh Vinhome)

Bao quanh mỗi khu vực cửa hầm dự kiến có hệ thống tường chắn sóng nhằm hạn chế tác động của sóng gió và điều kiện hải văn. Bên trong còn được bố trí đường dẫn vào hầm dìm, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện, chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phục vụ quản lý, vận hành công trình.

Với phương án kiến trúc này, tuyến đường không chỉ được kỳ vọng giải quyết nhu cầu giao thông mà còn có thể tạo nên dấu ấn nhận diện riêng cho vùng biển phía Nam. Hình ảnh những cánh sen giữa mặt nước, kết hợp với cầu vượt biển và các cửa hầm, được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc của công trình sau khi hoàn thành.

Dù vậy, phương án được lựa chọn ngày 9/11 mới là kết quả thi tuyển kiến trúc. Các chi tiết thiết kế vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng, trước khi triển khai những bước tiếp theo.

Hành trình Cần Giờ – Vũng Tàu được rút ngắn xuống còn 10 phút, mở ra cơ hội mới cho du lịch biển

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế, tuyến đường vượt biển còn được kỳ vọng mang đến thay đổi đáng kể trong cách người dân và du khách di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu.

Hiện nay, việc đi lại giữa hai khu vực bằng đường bộ thường phải thực hiện theo hành trình vòng qua các tuyến giao thông kết nối với Đồng Nai, trong đó có quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Với những người thường xuyên đi du lịch hoặc công tác, hành trình này đòi hỏi nhiều thời gian và có thể chịu ảnh hưởng từ tình trạng đông phương tiện vào cuối tuần, dịp lễ.

Theo tính toán được công bố cùng dự án, khi tuyến đường vượt biển hoàn thành, thời gian di chuyển trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu có thể rút xuống còn khoảng 10 phút, so với mức 90–120 phút được nhà đầu tư đưa ra cho hành trình hiện nay.

Tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài khoảng 14 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.159 tỷ đồng (Ảnh Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, du khách có thể kết hợp khám phá Cần Giờ và Vũng Tàu trong cùng một chuyến đi thuận tiện hơn. Thay vì phải cân nhắc thời gian di chuyển giữa hai khu vực, các gia đình có thể có thêm lựa chọn khi lên lịch trình nghỉ dưỡng, tham quan hoặc vui chơi cuối tuần.

Cần Giờ vốn được biết đến với hệ sinh thái rừng ngập mặn, các hoạt động du lịch sinh thái và không gian ven biển. Trong khi đó, Vũng Tàu là điểm đến quen thuộc với những bãi biển, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng hải sản và các dịch vụ du lịch. Một tuyến kết nối trực tiếp có thể tạo điều kiện để các sản phẩm du lịch của hai khu vực bổ trợ cho nhau, thay vì phát triển tương đối tách biệt như trước.

Đối với người dân, lợi ích tiềm năng không dừng ở các chuyến du lịch. Việc rút ngắn hành trình còn có thể tạo thuận lợi cho nhu cầu thăm thân, làm việc, giao thương và sử dụng dịch vụ giữa hai khu vực. Những hoạt động vận chuyển hàng hóa, cung ứng thực phẩm, dịch vụ lưu trú và kinh doanh phục vụ khách du lịch cũng có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn khi hạ tầng được kết nối đồng bộ.

Ngoài ra, tuyến đường còn được kỳ vọng hỗ trợ kết nối khu vực Long Sơn với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, đồng thời góp phần giảm áp lực cho một số tuyến giao thông hiện hữu. Đây là yếu tố quan trọng bởi công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch mà còn nằm trong định hướng tăng cường liên kết kinh tế, dịch vụ cảng biển và logistics tại khu vực phía Nam.

Theo thông tin công bố, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), với liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, An Hưng, Điền Thịnh và Lâm Viên.

Khi các hạng mục được triển khai và đưa vào khai thác đồng bộ, tuyến đường vượt biển dài hơn 14 km được kỳ vọng trở thành một mắt xích giao thông quan trọng, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các hoạt động du lịch, dịch vụ và đời sống ven biển TP.HCM.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ