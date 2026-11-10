Đang nhổ cỏ lát sân, người đàn ông đào trúng vật giống dây sắt gỉ, xem kỹ lập tức gọi chuyên gia vào cuộc

Đào trúng vật giống dây sắt gỉ khi đang nhổ cỏ lát sân

Vật giống dây sắt gỉ bất ngờ xuất hiện khi một người đàn ông tại Rebild, miền bắc Đan Mạch, đang dọn khu vườn để chuẩn bị lát sân. Công việc tưởng chừng chỉ kéo dài vài giờ, chủ yếu là nhổ những đám cỏ cứng đầu, loại bỏ đá và sỏi để làm phẳng mặt đất. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, dụng cụ làm vườn của ông bất ngờ chạm phải thứ gì đó nằm dưới lớp đất, phát ra âm thanh khác thường. Người đàn ông lập tức dừng tay để kiểm tra.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện những vật thể kim loại có hình dạng kỳ lạ khi đang dọn đất để lát sân nhà. (Ảnh: PS)

Theo The Local Denmark, khi dụng cụ làm vườn chạm phải vật cứng dưới đất, người đàn ông ban đầu tưởng mình vừa đào trúng một đoạn dây sắt gỉ hoặc mảnh sắt bị chôn vùi lâu ngày. Tuy nhiên, khi cúi xuống xem kỹ và gạt lớp đất bám xung quanh, ông nhận thấy vật thể có hình dạng khác thường. Tiếp tục kiểm tra, người đàn ông bất ngờ phát hiện thêm nhiều món đồ kim loại nằm gần nhau, trong đó có những vật giống đồ trang sức, tiền xu và các thanh kim loại nhỏ. Số lượng hiện vật ngày càng nhiều khiến ông nghi ngờ đây không phải phế liệu thông thường và quyết định tìm đến sự hỗ trợ của giới chuyên môn.

Theo CNN, chủ nhà muốn giữ kín danh tính. Ông mô tả việc dọn vườn vốn chỉ là công việc nặng nhọc bình thường nhưng cuối cùng lại trở thành bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời. Phát hiện sau đó được chuyển đến giới khảo cổ để kiểm tra, mở đầu quá trình nghiên cứu những hiện vật đã nằm dưới lòng đất suốt nhiều thế kỷ.

Chuyên gia vào cuộc, phát hiện gần 700 hiện vật hơn 1.000 năm tuổi

Theo Live Science, các chuyên gia xác định những vật thể được đào lên thuộc một kho báu bằng bạc có niên đại từ thời Viking, được chôn vào khoảng thế kỷ X. Tổng cộng, kho báu gồm gần 700 hiện vật và mảnh hiện vật, nặng khoảng 18,5kg. Đây là kho bạc thời Viking lớn nhất từng được phát hiện tại Đan Mạch, xét theo trọng lượng.

Kho báu bao gồm nhiều thỏi bạc, vòng đeo tay, đồ trang sức, những mảnh bạc được cắt nhỏ và 47 đồng tiền nguyên vẹn hoặc không còn đầy đủ. Đặc biệt, trong số hiện vật còn có một món đồ nhỏ mang hình chiếc búa của thần Thor, vị thần sấm sét trong thần thoại Bắc Âu. Chi tiết này thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu vì có thể phản ánh tín ngưỡng của người sở hữu kho báu.

Những hiện vật bằng bạc có niên đại hơn 1.000 năm tuổi hé lộ nhiều thông tin về đời sống và hoạt động giao thương của người Viking. (Ảnh: PS)

Theo The Art Newspaper, các hiện vật ban đầu được cất giữ trong một chiếc bình đất nung. Khoảng 320 món đồ, có tổng trọng lượng 6,4kg, vẫn nằm bên trong bình khi được phát hiện. Phần còn lại đã phân tán ra lớp đất xung quanh. Các chuyên gia cho rằng kho báu được chôn giấu từ hơn một thiên niên kỷ trước, nhưng chưa thể xác định chính xác ai là chủ nhân.

Phát hiện tại Rebild cũng lập kỷ lục mới về quy mô kho bạc Viking ở Đan Mạch. Trước đó, kho báu Terslev với trọng lượng khoảng 6,5kg từng giữ vị trí lớn nhất. Như vậy, số bạc vừa được tìm thấy nặng gần gấp ba lần kỷ lục cũ.

Điều đáng chú ý là trong thời Viking, bạc không chỉ được sử dụng làm đồ trang sức. Các thỏi bạc và mảnh kim loại quý còn đóng vai trò như phương tiện thanh toán, thường được cân theo trọng lượng khi trao đổi hàng hóa. Vì vậy, những món đồ có hình dạng đơn giản, thậm chí trông giống phế liệu, vẫn có thể mang giá trị kinh tế lớn đối với người sở hữu cách đây hơn 1.000 năm.

Kho báu Viking hé lộ bí mật bị chôn giấu suốt hơn 1.000 năm

Theo Smithsonian Magazine, các đồng tiền được tìm thấy trong kho báu có nguồn gốc từ nhiều khu vực khác nhau, bao gồm nước Anh và thế giới Hồi giáo. Đặc biệt, có hai đồng tiền Anglo-Saxon được đúc dưới thời vua Edward the Elder, người trị vì từ năm 899 đến năm 924. Những hiện vật này cho thấy hoạt động thương mại của người Viking từng kết nối Bắc Âu với các vùng đất cách xa hàng nghìn kilômét.

Một chi tiết khác khiến giới khảo cổ tò mò là dòng chữ rune được khắc trên một thỏi bạc. Các chuyên gia cho rằng ký tự này có thể đọc là "hutu", nhưng ý nghĩa chính xác vẫn chưa được xác định. Dòng chữ có khả năng là tên riêng hoặc dấu hiệu nhận biết người sở hữu. Nếu giải mã được, nó có thể cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc của kho báu.

Các chuyên gia khảo cổ kiểm tra, nghiên cứu những món đồ cổ nhằm xác định nguồn gốc và giá trị lịch sử của kho báu. (Ảnh: PS)

Theo The Art Newspaper, nhà khảo cổ Torben Sarauw, phụ trách di sản văn hóa tại Bảo tàng Bắc Jutland, đánh giá đây là phát hiện đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu nền kinh tế thời Viking. Kho báu không chỉ phản ánh cách người xưa tích trữ tài sản mà còn cho thấy bạc được sử dụng linh hoạt trong giao dịch, thanh toán và trao đổi hàng hóa.

Thời điểm chôn giấu kho báu cũng trùng với giai đoạn Đan Mạch đang trải qua những thay đổi lớn về chính trị và tôn giáo, khi Kitô giáo dần lan rộng tại Scandinavia. Sự xuất hiện đồng thời của các hiện vật liên quan đến tín ngưỡng Bắc Âu và những đồng tiền đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau góp phần phản ánh bức tranh xã hội phức tạp của thời kỳ này.

Các hiện vật sẽ tiếp tục được nghiên cứu và bảo quản. Bảo tàng Bắc Jutland cũng bày tỏ mong muốn trưng bày kho báu tại Bảo tàng Viking Fyrkat, nơi gắn liền với lịch sử người Viking ở Đan Mạch.

Từ một vật giống dây sắt gỉ mà chủ nhà ban đầu tưởng là dây hàng rào cũ, cuộc đào đất lát sân đã dẫn đến phát hiện gần 700 hiện vật quý giá. Sau hơn 1.000 năm nằm dưới lòng đất, kho bạc Viking không chỉ gây bất ngờ bởi quy mô mà còn cung cấp những manh mối quan trọng về thương mại, tín ngưỡng và đời sống của cư dân Bắc Âu cổ đại.

Theo CNN, Smithsonian Magazine, Live Science