Từng lập kỷ lục Guiness, cụ ông 91 tuổi quyết tâm thử sức với Phantom Blade Zero, tự tin tay nhanh mắt chuẩn

Phantom Blade Zero vốn được biết đến là một trong những tựa game hành động đòi hỏi kỹ năng và phản xạ tốt.

Thế nhưng, điều đó dường như không khiến Yang Binglin, cụ ông 91 tuổi nổi tiếng trong cộng đồng game thủ, cảm thấy e ngại. Mới đây, ông bất ngờ tuyên bố bắt đầu hành trình chinh phục trò chơi, khiến không ít người vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Trên tài khoản Bilibili mang tên Game thủ kỳ cựu - Ông lão Dương, cụ ông đăng tải video thông báo thử sức với Phantom Blade Zero.

Đặc biệt, ông còn hào hứng gửi lời thách thức đến những game thủ trẻ bằng câu nói đầy khí thế: "Các cháu nhỏ, rút kiếm ra nào!" Đằng sau sự tự tin ấy là hành trình chơi game kéo dài gần ba thập kỷ. Yang Binglin bắt đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử từ năm 1996, sau khi nghỉ hưu ở tuổi ngoài 60. Một trong những tựa game đầu tiên khiến ông say mê chính là Resident Evil 2. Kể từ đó, chơi game trở thành niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.

Năm 2024, Yang Binglin chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nhà sáng tạo nội dung game lớn tuổi nhất trên nền tảng Bilibili. Thành tích đặc biệt này giúp tên tuổi cụ ông được đông đảo game thủ biết đến.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến ông nổi tiếng trên phạm vi quốc tế lại là màn chinh phục Resident Evil 9: Requiem hồi tháng 3/2026. Đáng chú ý, cụ ông hoàn thành trò chơi mà không cần xem hướng dẫn, không tra cứu lời giải trên Internet. Thay vào đó, ông tự tay vẽ bản đồ, ghi chép manh mối và tìm cách giải quyết từng câu đố bằng giấy bút.

Phong cách chơi game có phần cổ điển nhưng đầy kiên trì ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong thời đại mà mọi hướng dẫn đều có thể tìm thấy chỉ sau vài cú nhấp chuột, Yang Binglin vẫn lựa chọn tự mình khám phá và vượt qua thử thách.

Dẫu vậy, Phantom Blade Zero sẽ là bài kiểm tra hoàn toàn khác đối với game thủ 91 tuổi. Trò chơi sở hữu hệ thống chiến đấu tốc độ cao, yêu cầu người chơi quan sát động tác đối thủ, đỡ đòn chính xác và né tránh trong những khoảng thời gian cực ngắn. Những trận đấu boss ở độ khó cao thậm chí có thể khiến các game thủ trẻ tuổi phải chật vật.

Hiểu rõ thử thách phía trước, Yang Binglin đang bắt đầu luyện tập tốc độ thao tác và phản xạ để làm quen với cơ chế chiến đấu. Dù lợi thế về thể chất không thể so sánh với những người chơi trẻ, cụ ông vẫn sở hữu kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và khả năng nghiên cứu quy luật trò chơi đáng nể.

Hiện tại, hành trình chinh phục Phantom Blade Zero của ông mới chỉ bắt đầu. Chưa ai biết cụ ông sẽ tiến xa đến đâu, nhưng tinh thần sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới ở tuổi 91 đã đủ khiến cộng đồng khâm phục.

Từ một người bắt đầu chơi game khi đã nghỉ hưu đến chủ nhân kỷ lục Guinness, Yang Binglin đang tiếp tục viết nên câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt. Và biết đâu, trong tương lai không xa, cộng đồng sẽ lại được chứng kiến cụ ông 91 tuổi đánh bại những con boss khó nhằn nhất của Phantom Blade Zero bằng chính đôi tay và kinh nghiệm của mình.