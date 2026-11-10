Điểm thi đại học của người từng giàu nhất Trung Quốc

Năm 2014, nhà sáng lập Alibaba Jack Ma (Mã Vân) từng vươn lên vị trí người giàu nhất Trung Quốc. Thế nhưng 30 năm trước đó, người đàn ông sinh năm 1964 ở Hàng Châu (Chiết Giang) ấy chỉ là một thí sinh trượt đại học liên tiếp, với điểm Toán thuộc hàng khó tin.

Năm 1982, Jack Ma 18 tuổi bước vào kỳ thi đại học đầu tiên. Dù học lệch nặng, ông vẫn mạnh dạn ghi nguyện vọng vào Đại học Bắc Kinh - ngôi trường top 1 tại Trung Quốc. Khi có kết quả, môn Toán của Jack Ma chỉ được đúng 1 điểm.

Trượt đại học, Jack Ma đi xin việc. Ông từng cùng em họ ứng tuyển làm phục vụ khách sạn nhưng bị loại, trong khi người em lại được nhận. Sau đó, Jack Ma xoay sang làm nghề giao sách cho một nhà xuất bản.

Bước ngoặt đến khi Jack Ma đọc tiểu thuyết Nhân Sinh của nhà văn Lộ Dao. Cuốn sách khiến Jack Ma quyết định quay lại ôn thi.

Năm 1983, Jack Ma thi lần thứ hai. Điểm Toán lần này của ông nhích lên 19 điểm nhưng vẫn không đủ để đỗ. Gia đình bắt đầu khuyên ông từ bỏ, học lấy một cái nghề để kiếm sống.

Jack Ma từng trượt đại học 2 lần vì môn Toán, đến lần thứ ba mới đỗ

Jack Ma không bỏ cuộc. Ban ngày ông đi làm, buổi tối học bổ túc. Cứ đến Chủ nhật, ông lại dậy sớm, đi hơn một tiếng đồng hồ đến thư viện Đại học Chiết Giang để ôn bài.

Tương truyền, trước kỳ thi lần thứ ba, một thầy giáo dạy Toán từng nói nếu Jack Ma thi Toán đạt điểm đỗ thì thầy sẵn sàng viết ngược họ của mình. Năm 1984, Jack Ma đạt 79 điểm môn Toán, lần đầu tiên vượt ngưỡng đạt.

Dù vậy, tổng điểm của ông vẫn thiếu 5 điểm so với điểm chuẩn hệ đại học. Jack Ma chỉ trúng tuyển hệ cao đẳng của Học viện Sư phạm Hàng Châu. May mắn lại đến đúng lúc. Năm đó, khoa tiếng Anh của trường vừa được nâng lên hệ đại học và chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Nhà trường quyết định cho một số sinh viên hệ cao đẳng có điểm tiếng Anh tốt được chuyển thẳng lên. Nhờ vốn tiếng Anh tự học từ nhỏ, Jack Ma nằm trong số đó.

Vào đại học, Jack Ma như lột xác. Ông thường xuyên nằm trong top 5 khoa ngoại ngữ, từng hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hàng Châu. Ngôi trường này cũng là nơi Jack Ma gặp Trương Anh, người sau này trở thành vợ ông.

Jack Ma sau này trở thành người giàu nhất Trung Quốc năm 2014

Năm 1988, Jack Ma tốt nghiệp và trở thành giáo viên tiếng Anh. Con đường xin việc của ông cũng lận đận không kém thời đi thi, nộp đơn hàng chục nơi đều không được nhận. Năm 1999, ông cùng 17 người bạn thành lập Alibaba trong một căn hộ ở Hàng Châu. 15 năm sau, người từng được 1 điểm Toán đứng đầu danh sách giàu nhất Trung Quốc.

Bản thân Jack Ma chưa bao giờ giấu chuyện học hành của mình. Ông từng kể mình trượt kỳ thi quan trọng ở tiểu học 2 lần, trượt thi lên trung học 3 lần và trượt đại học 2 lần. Nói chuyện với con trai, ông cũng bảo con không cần nằm trong top 3 của lớp. Theo ông, làm một học sinh trung bình là ổn, miễn kết quả không quá tệ.

Đến nay, mỗi mùa thi đại học, câu chuyện 1 điểm Toán của Jack Ma vẫn được cư dân mạng Trung Quốc nhắc lại, như một lời nhắc rằng một kỳ thi chưa bao giờ quyết định cả cuộc đời.

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