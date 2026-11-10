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Clip sông Nho Quế xanh như ngọc giữa trùng mây khiến dân mạng 'cuồng' đi phượt

| | Lifestyle

Clip sông Nho Quế xanh như ngọc giữa trùng mây khiến dân mạng 'cuồng' đi phượt

Vẻ đẹp như tiên cảnh của dòng sông Nho Quế xanh thẳm uốn mình dưới tầng mây trắng trong clip triệu view khiến nhiều người náo nức muốn lập tức lên xe đi Tuyên Quang.

Clip cảnh sông Nho Quế “sơn phủ trùng mây” gây sốt trên mạng xã hội. (Nguồn: Hagiangvoithai)

Clip quay cảnh dòng sông Nho Quế tuyệt đẹp đang được những người mê du lịch chia sẻ. Trong clip, dòng sông nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang (khu vực tỉnh Hà Giang cũ) hiện lên với một dải màu xanh ngọc bích uốn lượn giữa những vách núi đá cao sừng sững, phía trên là từng lớp mây trắng lững lờ trôi, tạo nên khung cảnh như chốn bồng lai. Những triền núi nối tiếp nhau, lớp gần lớp xa, lúc ẩn lúc hiện sau màn mây trắng. Ánh nắng chiếu xuống mặt sông, làm nổi bật màu xanh ngọc đặc trưng bên cạnh màu xanh lá của cây trên núi, sắc xám của đá và màu trắng của mây trời.

Nhìn từ góc quay trên cao, những chiếc thuyền trên sông trở nên nhỏ xíu, càng làm nổi bật sự hùng vĩ của cảnh quan.

Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự say mê trước vẻ đẹp này: “Tuyệt mỹ, đẹp đến sững sờ, cảnh tiên cũng chỉ đến thế là cùng”; “Mình đi Nho Quế 5 lần thì cả 5 lần đều ngắm được cảnh như vậy; lần nào cũng ngỡ ngàng vì cảnh sắc quá đẹp”; “Lần đầu đi Hà Giang mình cũng gặp cảnh này, từ đó, những lần đi núi sau không bao giờ cảm thấy đủ độ sững sờ như lần đó nữa”; “Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân, giang tâm như kính, tịnh vô trần. Cảnh sắc tuyệt đẹp quá, xem clip mà muốn một lần lên thử nơi đây”...

Nhiều người xem cảnh này lập tức muốn đi Tuyên Quang ngay. (Ảnh chụp màn hình)

Đặng Thảo bình luận: “Việt Nam mình có quá nhiều cảnh đẹp. Nho Quế nhìn từ trên cao đã mê, tưởng tượng được ngồi thuyền giữa dòng sông, ngắm hai bên núi cao sừng sững chắc còn tuyệt hơn. Mỗi thời điểm, mỗi góc nhìn lại thấy Nho Quế mang một vẻ đẹp khác. Có những nơi đi một lần là nhớ mãi”.

Duy Kiên viết: “Đẹp như tranh vẽ ấy! Màu nước xanh ngọc, núi đá trùng điệp, mây lại lững lờ ngay trên đầu. Không hiểu đứng giữa khung cảnh này ngoài đời sẽ choáng ngợp đến mức nào. Cảnh này đúng nghĩa sơn thủy hữu tình. Vì nước mình còn đẹp cần gì đi nước ngoài”.

Xem clip, hàng loạt bạn trẻ bày tỏ mong muốn được một lần đặt chân đến vùng đất này. Có người lập tức rủ bạn bè lên kế hoạch du lịch, người khác cho biết chỉ xem qua màn hình cũng đủ muốn xách ba lô lên đường. Vũ Anh bình luận: “Xem clip mà chỉ muốn đặt vé đi Hà Giang ngay lập tức. Bao nhiêu năm nay cứ nghe mọi người nhắc đến sông Nho Quế, đèo Mã Pí Lèng nhưng chưa có dịp đến. Tôi thích những nơi có núi non hùng vĩ, thiên nhiên còn giữ được vẻ hoang sơ như thế này”.

Quang Tuấn viết: Đã lưu clip lại, hy vọng năm nay có thể rủ được bạn bè làm một chuyến lên Tuyên Quang. Cứ mải mê công việc, hết tuần này đến tháng khác, đôi khi quên mất ngoài kia còn biết bao cảnh đẹp. Tôi muốn một lần cùng bạn bè chạy xe qua những cung đường Hà Giang cũ, dừng chân ngắm Nho Quế và lưu lại thật nhiều kỷ niệm”.

Nam Anh chia sẻ: “Đây chắc chắn là một trong những điểm đến tôi muốn đặt chân tới nhất. Nơi gần gũi thiên nhiên chẳng cần khách sạn sang trọng hay những dịch vụ cầu kỳ, chỉ mong được ở giữa thiên nhiên rộng lớn, nhìn núi nối núi, mây nối mây giảm căng thẳng. Xem clip xong lại có thêm động lực tiết kiệm tiền để thực hiện chuyến đi mình mong ước”.

Theo Hoàng Hà

VTC News

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