Phó TGĐ ngân hàng, Karik đu trend trái tim cơ bắp: Miệng bảo bình thường mà xem đến 200 lần

Hot trend trên MXH luôn biến động chóng mặt, trend mới chưa kịp hạ nhiệt đã có thêm trào lưu mới hơn xuất hiện, được hàng loạt gương mặt nổi tiếng hưởng ứng. Và trò vui gần nhất đang khiến cư dân mạng nói chung và dân tập gym nói riêng thích thú là bicep heart - thường được gọi là trái tim bắp tay/ trái tim cơ bắp.

Bicep heart là trào lưu liên quan đến thể hình và tập luyện cơ bắp, đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn thời gian gần đây.

Người tham gia sẽ gồng cơ bắp tay, sau đó kết hợp với bàn tay để tạo thành hình trái tim. Phần lớn video được thực hiện với mục đích khoe cơ bắp, thu hút sự chú ý và tạo sức hút trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải có bắp tay to hay cơ bắp rõ nét mới có thể bắt trend.

Trend làm trái tim cơ bắp đang thịnh hành trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Trào lưu bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 10/2026 - đầu tháng 11/2026. TikToker @kavithageorge - đang sống ở Mỹ, được xem là người đầu tiên thực hiện động tác này. Tính đến hiện tại - ngày 10/11, video của cô nhanh chóng thu hút hơn 5,7 triệu lượt xem và 1,2 triệu lượt yêu thích chỉ trong khoảng 10 ngày đăng tải.

Phần bình luận của clip cũng biến thành “đại hội” thả tim bằng bắp tay khi hàng trăm nghìn cư dân mạng thực hiện theo. Sau đó, trào lưu lan rộng trên cả TikTok lẫn Instagram Reels vào đầu tháng 11 và tiếp tục được nhiều người hưởng ứng từ đó đến nay.

(Nguồn: @kavithageorge)

Thực tế, bicep heart vốn là một động tác tương đối đơn giản, không cần kỹ năng nhảy nhót hay chuẩn bị đạo cụ cầu kỳ. Sức hút của trend nằm ở sự kết hợp khá thú vị giữa vẻ khỏe khoắn của cơ bắp và hình trái tim mềm mại, đáng yêu.

Bên cạnh những video tận dụng trào lưu này để khoe cơ bắp và ngoại hình, trào lưu còn có phiên bản dành cho các cặp đôi hoặc bạn bè.

Trong những video này, một người - thường là nam giới làm trái tim cơ bắp, người còn lại - thường là nữ giới sẽ xuất hiện ở khoảng trống bên trong hình trái tim được tạo bởi bắp tay. Một bên khoe cơ bắp, một bên khoe visual, khung hình vừa có chút tinh nghịch, vừa tạo cảm giác tình tứ mà không cần diễn xuất.

Đu trend trái tim cơ bắp kiu các cặp đôi (Ảnh chụp màn hình/ @brookemonk_, @luseeyalu)

Cư dân mạng Việt cũng nhanh chóng đu theo chiếc trend dễ nhớ dễ làm. Trong số những người tham gia, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB - và rapper Karik là hai cái tên gây chú ý.Cả hai đều có thói quen tập luyện nên việc bắt nhịp với trào lưu liên quan đến cơ bắp đang thịnh hành trên MXH cũng là điều dễ hiểu.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh thực hiện trái tim cơ bắp từ phía sau lưng, vừa khoe cơ bắp vừa để lộ bờ vai vững chãi. Trong khi đó, Karik lại nghiêm túc làm theo hướng dẫn khiến fan thích thú vì idol cũng đã biết đu trend.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh không quên đính kèm icon trái tim khi đu trend (Ảnh chụp màn hình)

Karik khiến fan bất ngờ khi đu trend (Nguồn: @darealkarik)

(Ảnh chụp màn hình/ @seantristan_)

(Ảnh chụp màn hình/ @_ht0101)