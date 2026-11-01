Từng lo ngành học của mình bị "AI thay thế", nam sinh vẫn tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học FPT: Dùng chính AI để khởi nghiệp, nhận học bổng 50 triệu đồng

Trong số những sinh viên được vinh danh tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM, Trần Quốc Cường gây chú ý khi xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Không chỉ sở hữu thành tích học tập nổi bật, chàng trai trẻ còn có nhiều trải nghiệm đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, phía sau những thành tích ấy là một hành trình không hoàn toàn suôn sẻ. Cường từng trải qua giai đoạn mất phương hướng, hoài nghi về lựa chọn nghề nghiệp và phải tự tìm cách thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của ngành công nghệ.

18 tuổi giành học bổng đầu vào 100%, vừa chọn chuyên ngành đã gặp cú sốc "AI thay thế"

Năm 18 tuổi, Cường bước vào Trường Đại học FPT với suất học bổng đầu vào 100%. Nam sinh lựa chọn chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm vì muốn tìm hiểu công nghệ từ những kiến thức nền tảng, đồng thời tin rằng phần mềm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên, thời điểm Cường trở thành sinh viên khóa K18 cũng là lúc các công cụ AI bắt đầu phát triển mạnh mẽ, có khả năng viết code tự động chỉ trong vài giây. Chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nam sinh không khỏi lo lắng về tương lai nghề nghiệp, thậm chí đặt câu hỏi liệu lựa chọn của mình có còn phù hợp.

“Đọc các thông tin, em cảm thấy bất an và có chút hối hận vì chọn ngành mà chưa nắm bắt kịp xu thế thị trường. Sau khi hoàn thành các môn nền tảng và chuyên ngành, em vẫn chưa thật sự cảm thấy yêu thích việc trở thành một lập trình viên, chủ yếu hoàn thành bài tập trên lớp chứ chưa chủ động tìm tòi nâng cao năng lực”, Cường chia sẻ.

Cường từng bất an vì chọn ngành mà chưa nắm bắt kịp xu thế thị trường

Bước ngoặt đến khi Cường tìm hiểu kỹ hơn về chương trình đào tạo và nhu cầu tuyển dụng thực tế. Nam sinh nhận ra phần mềm vẫn giữ vai trò cốt lõi trong nhiều lĩnh vực, đồng thời có những vị trí phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân. Thay vì từ bỏ, Cường quyết định tiếp tục theo đuổi ngành học và lựa chọn hướng chuyên sâu về SAP, hệ thống quản trị doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và kinh tế.

Cũng từ đây, Cường thay đổi phương pháp học tập, chuyển từ việc tiếp thu thụ động sang chủ động tìm kiếm và đào sâu kiến thức. Thay vì học dồn trong thời gian dài, nam sinh duy trì thói quen học đều đặn, chia nhỏ nội dung và thường xuyên ôn luyện. Đặc biệt, chính AI, công nghệ từng khiến Cường lo lắng về tương lai nghề nghiệp, lại trở thành công cụ hỗ trợ anh trong quá trình học tập.

“Em nhận ra một ngày học 10 tiếng không bằng học mỗi ngày vài tiếng, chia nhỏ bài học và lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sự kỷ luật rất khó chịu nhưng là điều duy nhất giúp bản thân chinh phục những đỉnh núi cao hơn. Thay vì chỉ đọc giáo trình, em chủ động sử dụng AI để hỏi đáp, phản biện, tóm tắt nội dung trọng tâm và phân tích sâu các chủ đề quan trọng”, Cường cho biết.

Trong 4 năm đại học, Cường đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc ở 5 học kỳ, đồng thời tích cực trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kiến thức chuyên ngành. Dù vậy, khi được vinh danh thủ khoa tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM, nam sinh vẫn không giấu được sự bất ngờ.

Cường cho biết bản thân chưa từng đạt những danh hiệu như Top 5 sinh viên xuất sắc hay Cóc Vàng (giải thưởng danh giá nhất được trao cho sinh viên xuất sắc nhất sau mỗi học kỳ tại FPT) trong quá trình học. Do đó, danh hiệu thủ khoa không chỉ là niềm vui mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của anh.

Cường tốt nghiệp thủ khoa tại Trường Đại học FPT

Dùng chính AI để khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường

Không chỉ vượt qua nỗi lo về AI để hoàn thành chương trình học, Trần Quốc Cường còn lựa chọn ứng dụng chính công nghệ này vào một dự án khởi nghiệp khi vẫn đang là sinh viên. Đây cũng là một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất trong hành trình 4 năm đại học của nam thủ khoa.

Dự án mang tên BeeLearning, nền tảng học Toán trực tuyến dành cho học sinh THPT, kết hợp trí tuệ nhân tạo và phương pháp trò chơi hóa (Gamification). Trong vai trò Product Manager kiêm Team Leader, Cường vừa trực tiếp tham gia lập trình, vừa điều phối đội ngũ và xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm.

Xuất phát từ thực tế nhiều học sinh THPT gặp áp lực trong quá trình học Toán, Cường cùng các cộng sự mong muốn tạo ra một nền tảng giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên thú vị và phù hợp hơn với từng người. BeeLearning ứng dụng AI để giải đáp thắc mắc, giải thích kiến thức, phân tích lỗi sai và đề xuất nội dung học tập theo năng lực học sinh. Bên cạnh đó, các yếu tố trò chơi như thử thách, thi đấu và phần thưởng cũng được tích hợp nhằm tạo động lực học tập.

Cường ứng dụng AI vào trong dự án khởi nghiệp



Đáng chú ý, dự án đã nhận học bổng khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng từ Trường Đại học FPT. Ngay từ phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP), BeeLearning cũng thu hút hơn 200 học sinh THPT tham gia trải nghiệm thực tế.

Để đạt được kết quả này, Cường và các cộng sự đã trải qua 8 tháng phát triển dự án với không ít khó khăn về kỹ thuật, tài chính và truyền thông. Quá trình khởi nghiệp giúp nam sinh tích lũy kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng sản phẩm, quản lý đội nhóm và giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời xác định rõ hơn hướng đi nghề nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh dự án BeeLearning, Cường còn giành giải Ba AI Innovation Hackathon FPTU 2025, giải Khuyến khích IT Got Talent 2025 và góp mặt tại vòng chung kết Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can. Nam sinh cũng từng trải qua kỳ học thực tế tại FPT Software với vị trí SAP Consultant (Chuyên gia tư vấn SAP) và có 5 tháng làm việc trong vai trò Software Engineer (Kỹ sư phần mềm) tại một công ty công nghệ giáo dục.

Cường trải qua kỳ học thực tế tại FPT Software

Ngoài học tập và khởi nghiệp, Cường còn có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc truyền thống. Từ việc đăng ký học đàn tranh chỉ để học chung với bạn cùng phòng, nam sinh dần yêu thích loại nhạc cụ này và tham gia dự án đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường học trong và ngoài TP.HCM. Anh cũng dành thời gian học thêm đàn nguyệt, xem âm nhạc như một cách rèn luyện sự tập trung và cân bằng cuộc sống.

Theo thông tin được Trường Đại học FPT công bố, Cường dự kiến bắt đầu chương trình học thạc sĩ vào tháng 12/2026, đồng thời hướng tới phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, quản lý sản phẩm công nghệ và nghiên cứu chuyên sâu về AI.

Nhìn lại hành trình đã qua, từ một sinh viên từng hối hận vì lựa chọn ngành học mà không chú ý đến sự trỗi dậy của AI, Trần Quốc Cường đã từng bước thay đổi cách tiếp cận công nghệ, ứng dụng AI vào học tập và khởi nghiệp, trước khi tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa.

Nguồn và ảnh: Đại học FPT