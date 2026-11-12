Hoa hậu Thùy Lâm tiết lộ 3 khoản không tiếc tiền đầu tư cho các con, ai muốn có con cực phẩm nên tham khảo

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm đã đăng tải đoạn video chia sẻ về 3 khoản không tiếc tiền đầu tư cho 2 con. Người đẹp trải lòng nhà có 2 con nên cô có vô số khoản phải đầu tư cho con. Tuy vậy, cô thấy rất "đáng đồng tiền bát gạo" khi đầu tư tiền cho con đi niềng răng.

"2 bé nhà Lâm đều niềng răng từ sớm. Lúc niềng răng, các con không thích một chút nào đâu. Nhưng Lâm đã thuyết phục các con rằng ngày xưa mẹ không có điều kiện để niềng răng thì các bạn mới đồng ý. Và đến thời điểm hiện tại, các con đã rất tự tin với nụ cười của mình", Hoa hậu Thùy Lâm chia sẻ.

2 con của Hoa hậu Thùy Lâm đều sở hữu vẻ ngoài cực phẩm.

Bên cạnh đó, Thùy Lâm chú trọng đầu tư chế độ dinh dưỡng cho 2 con. "Mọi người thường khen 2 con của Thùy Lâm cao thế, có phải là do gen không. Nhưng gen chỉ chiếm 1 nửa thôi, dựa vào gen thì chưa đủ đâu. Chiều cao không chỉ phụ thuộc vào gen mà còn liên quan đến chế độ ăn uống hàng ngày nữa. Lâm không ép con ăn quá nhiều đâu mà luôn set up thực đơn đầy đủ các nhóm chất đa dạng", cô cho biết.

Gia đình Hoa hậu Thùy Lâm trong chuyến du lịch gần đây.

Người đẹp nhấn mạnh không phải cho con ăn cái gì đắt tiền là tốt mà còn phù hợp vào độ tuổi và nhu cầu của bé. Và thứ cuối cùng Thùy Lâm đầu tư cho các con chính là học ngoại nữa.

Bà mẹ 2 con không ép các con học nhiều trong sách vỡ, ngữ pháp mà chủ yếu muốn con học ngoại ngữ một cách tự nhiên. Cô muốn các con có cơ hội tiếp xúc với các bạn người nước ngoài để các con cảm thấy việc học tiếng Anh không áp lực.

Chia sẻ của Thùy Lâm thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người đẹp cho biết đã cho con trai lớn niềng răng từ cuối lớp 7 và con gái út niềng răng từ lớp 6. "Mình thấy cứ tầm cấp 2, khi các con ý thức được việc vệ sinh răng miệng thì niềng răng được nhé", cô nói thêm.

Mỗi lần Hoa hậu Thùy Lâm khoe con đều gây sốt mạng.

Hoa hậu Thùy Lâm (tên thật Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1987) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt Top 15 Miss Universe cùng năm. Sau khi kết hôn với Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn vào năm 2010, cô dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz, lựa chọn cuộc sống kín tiếng để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm bởi nhan sắc trẻ trung, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và hai người con ngày càng trưởng thành.

Vợ chồng Thùy Lâm có hai con, một trai một gái. Con trai đầu lòng là Nguyễn Anh Khôi (tên thân mật là Su), sinh năm 2010, hiện 16 tuổi. Cậu bé gây chú ý trên mạng xã hội nhờ chiều cao vượt trội, đã chạm mốc hơn 1,9 m khi mới bước sang tuổi 16.

Con trai của Hoa hậu Thùy Lâm tên Nguyễn Anh Khôi, cao 1,9m.

Không chỉ sở hữu vóc dáng cao ráo, Anh Khôi còn được nhận xét có gương mặt sáng, đường nét điển trai và phong thái năng động. Cậu từng gây sốt khi xuất hiện trong video nhảy cùng mẹ, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngoài ngoại hình nổi bật, con trai Thùy Lâm còn có khả năng tiếng Anh tốt, yêu thích nghệ thuật và khá hoạt ngôn. Trong một số chuyến du lịch gia đình, cậu còn được bố mẹ giao nhiệm vụ tìm hiểu điểm đến, lên lịch trình và sắp xếp phương tiện di chuyển, qua đó rèn luyện tính tự lập.

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm cao 1,75, sở hữu vẻ ngoài khả ái.

Con gái thứ hai của nàng hậu là Nguyễn Thùy An (tên ở nhà là Mon), sinh năm 2013. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ với làn da trắng, mái tóc dài và gương mặt thanh tú.

Ở tuổi 13, Mon từng được mẹ tiết lộ đã cao khoảng 1,75 m, sở hữu vóc dáng nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa. Nhiều khán giả nhận xét cô bé có vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính và sớm ra dáng thiếu nữ.







