Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền sau

Công an tỉnh Điện Biên cảnh báo, việc bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin mà còn có thể khiến người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo thủ đoạn phổ biến, các đối tượng đăng tin tuyển người mở tài khoản ngân hàng trên Facebook, Zalo, Telegram, nhắm đến học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp hoặc người thiếu hiểu biết pháp luật. Sau khi dụ dỗ, chúng yêu cầu người tham gia bàn giao thẻ ngân hàng, thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc dữ liệu định danh để mua lại, thuê sử dụng.

Những tài khoản này sau đó được dùng để nhận tiền lừa đảo, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến hoặc che giấu nguồn gốc tài sản. Một số đường dây còn sử dụng phần mềm can thiệp thiết bị, giả mạo hình ảnh để tìm cách vượt qua hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng chỉ cần giao tài khoản cho người khác sử dụng thì sẽ không phải chịu trách nhiệm về các giao dịch phát sinh. Tuy nhiên, khi tài khoản đứng tên mình được sử dụng trong hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan.

Theo quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt hành chính tùy tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định có liên quan của Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không giao thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác. Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cấp quyền điều khiển thiết bị cho phần mềm đáng ngờ. Khi phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.