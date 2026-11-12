2 lý do vì sao nên đặt một đĩa muối cạnh cửa sổ vào mùa đông

Vào mùa đông, nhiều gia đình thường gặp tình trạng cửa kính đọng hơi nước, đặc biệt vào buổi sáng hoặc những ngày thời tiết lạnh, ẩm. Nếu kéo dài, hiện tượng này không chỉ gây bất tiện mà còn tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Nhằm giải quyết tình trạng này, chia sẻ trên tờ Mirror (Anh), chuyên gia nhà cửa và sân vườn Andy Ellis gợi ý một mẹo đơn giản: đặt một đĩa hoặc bát muối nhỏ trên bệ cửa sổ.

Muối có khả năng hút ẩm tự nhiên, vì vậy được cho là có thể hỗ trợ giảm lượng hơi nước ngưng tụ trên kính và hạn chế tình trạng ẩm ướt trong nhà.

Vì sao nên đặt một đĩa muối cạnh cửa sổ vào mùa đông?

1. Hỗ trợ giảm hơi nước ngưng tụ trên cửa kính

Đặt muối cạnh cửa sổ giúp hút ẩm, tránh ngưng tụ nước trên mặt kính (Ảnh: The Spruce)

Một trong những vấn đề thường gặp vào mùa đông là hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên cửa kính.

Hiện tượng này xảy ra khi không khí ấm, chứa hơi ẩm trong nhà tiếp xúc với bề mặt kính lạnh. Khi nhiệt độ giảm đến điểm sương, hơi nước trong không khí chuyển thành những giọt nước nhỏ bám trên kính.

Chuyên gia Andy Ellis cho hay: “Muối có khả năng hút hơi ẩm từ không khí. Nhờ đặc tính này, việc đặt muối gần cửa sổ được kỳ vọng có thể làm giảm lượng hơi ẩm, từ đó hạn chế những giọt nước hình thành trên mặt kính”.

Đây là mẹo đơn giản, dễ thực hiện và không cần sử dụng thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào độ ẩm của không khí.

2. Góp phần hạn chế nguy cơ nấm mốc

Nước đọng tại cửa sổ, nếu không được xử lý có thể dẫn tới nấm mốc (Ảnh: Getty)

Hơi nước ngưng tụ không chỉ khiến cửa kính ẩm ướt mà còn có thể gây ra những vấn đề khác nếu tình trạng này kéo dài. Khi nước liên tục đọng trên kính, khung cửa và những khu vực xung quanh có thể bị ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Chuyên gia Andy Ellis cảnh báo: “Tình trạng hơi nước ngưng tụ liên tục trong nhà không tốt, bởi trong một số trường hợp có thể dẫn đến nấm mốc, gây nguy hiểm cho sức khỏe các thành viên trong gia đình”.

Việc giảm độ ẩm, hạn chế nước đọng vì vậy có ý nghĩa trong phòng ngừa nấm mốc.

Tuy nhiên, đĩa muối chỉ có thể hỗ trợ hút ẩm trong những điều kiện nhất định, không thể thay thế các biện pháp xử lý ẩm mốc khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

Cách đặt muối cạnh cửa sổ và những điều cần lưu ý

Đặt bát muối cạnh cửa sổ vào mùa đông (Ảnh: Rsvplive)

Theo chuyên gia Andy Ellis, có thể sử dụng muối ăn thông thường hoặc muối hạt. Chỉ cần đổ muối vào một chiếc đĩa sâu lòng, bát nông hoặc lọ nhỏ, sau đó đặt trên bệ cửa sổ.

Lượng muối sử dụng tùy thuộc kích thước cửa kính. Với cửa sổ lớn, có thể cần nhiều muối hơn, nhưng thông thường một bát nhỏ được chuyên gia cho là đủ để thử áp dụng mẹo này.

Muối có thể được giữ trong vài ngày. Khi thấy muối ẩm và bắt đầu vón cục, nên thay bằng muối mới.

Tuy nhiên, IFL Science lưu ý rằng hiệu quả của phương pháp này vẫn chưa rõ ràng. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Vận tải Đức được trang khoa học này dẫn lại, ở nhiệt độ 20 độ C, muối ăn gần như không hấp thụ lượng hơi nước đáng kể khi độ ẩm tương đối không vượt quá 74%. Khi độ ẩm đạt khoảng 75%, muối bắt đầu hút ẩm mạnh và có thể hòa tan.

Trong khi đó, độ ẩm trong nhiều ngôi nhà thường thấp hơn ngưỡng này. Vì vậy, một đĩa muối nhỏ khó có thể tạo ra thay đổi đáng kể nếu không khí không đủ ẩm.

Để hạn chế hơi nước ngưng tụ và nấm mốc, IFL Science nhấn mạnh vai trò của việc thông gió. Có thể sử dụng các khe thông gió trên cửa sổ hoặc mở hé cửa phù hợp để không khí lưu thông, tránh hơi ẩm tích tụ trên bề mặt kính lạnh.

Lam Chi

Nguồn: Mirror, IFLScience