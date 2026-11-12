Từ 1/10/2026, một nhóm người có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Từ ngày 1/10/2026, một số người thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có thể được hưởng mức trợ cấp hằng tháng đáng chú ý, tùy theo hình thức ghi nhận công lao và điều kiện cụ thể.

Câu 1: Nhóm đối tượng nào sau đây đủ điều kiện nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng 3.012.000 đồng từ 1/10/2026?

A. Toàn bộ người cao tuổi thuộc hộ nghèo

B. Người có công giúp đỡ cách mạng trước 1945 ✔

C. Cựu chiến binh chống Pháp sinh sống tại vùng khó khăn

D. Người thuộc hộ nghèo có công chăm sóc thương binh

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng áp dụng đối với người được tặng (hoặc người trong gia đình được tặng) Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đáp án đúng là: B. Người có công giúp đỡ cách mạng trước 1945

Câu 2: Điều kiện để người thuộc nhóm hưởng trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng được nhận thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2.410.000 đồng/tháng là gì?

A. Sống một mình và thuộc diện hộ nghèo

B. Thuộc diện sống cô đơn theo quy định ✔

C. Đã đủ từ 80 tuổi trở lên

D. Đang mắc bệnh mạn tính hiểm nghèo

Giải thích:

Theo mục 10.3 Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng nếu thuộc diện sống cô đơn (người sống độc thân và không còn thân nhân) sẽ được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2.410.000 đồng/tháng, nâng tổng mức hưởng lên 5.422.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: B. Thuộc diện sống cô đơn theo quy định

Nghị định 321/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 15/8/2026, thay thế các quy định trước đây về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương Kháng chiến nhận mức trợ cấp hằng tháng là bao nhiêu?

A. 1.770.000 đồng/tháng ✔

B. 2.410.000 đồng/tháng

C. 3.012.000 đồng/tháng

D. 5.422.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo mục 10.2 Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng được nhận mức 1.770.000 đồng/tháng (thấp hơn nhóm được tặng Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945).

Đáp án đúng là: A. 1.770.000 đồng/tháng

Câu 4: Nhóm người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến được giải quyết chính sách ra sao?

A. Nhận trợ cấp hằng tháng 3.012.000 đồng

B. Nhận trợ cấp hằng tháng 1.770.000 đồng

C. Nhận khoản trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng

D. Nhận trợ cấp một lần và bảo hiểm y tế ✔

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 39 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người được tặng Huy chương Kháng chiến chỉ được hưởng trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế và các ưu đãi khác chứ không thuộc diện nhận trợ cấp hằng tháng 3.012.000 đồng.

Đáp án đúng là: D. Nhận trợ cấp một lần và bảo hiểm y tế

Câu 5: Mặc dù Nghị định 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/10/2026, mức trợ cấp hằng tháng mới được thực hiện tính hưởng từ khi nào?

A. Ngày 01/01/2026

B. Ngày 01/07/2026 ✔

C. Ngày 01/10/2026

D. Ngày 01/01/2027

Giải thích:

Theo Điều 15 Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mặc dù nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026, quy định điều chỉnh các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân được áp dụng truy lĩnh thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Đáp án đúng là: B. Ngày 01/07/2026

Nguyệt Phạm