Suốt 26 năm Olympia, đây vẫn là trận Chung kết duy nhất trong lịch sử cả 4 nhà leo núi đều không học trường chuyên

Mỗi trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia đều để lại trong lòng khán giả một dấu ấn riêng. Có trận được nhớ đến vì màn lội ngược dòng nghẹt thở ở những câu hỏi cuối cùng, có trận lại gắn với một kỷ lục điểm số đến nay chưa ai vượt qua.

Riêng trận Chung kết năm thứ 18, điều khiến nhiều người nhắc mãi lại nằm ở chính 4 nhà leo núi. Cả 4 thí sinh tham gia Chung kết năm ấy đều là học sinh các trường THPT không chuyên, điều chưa từng xảy ra trước đó và đến nay vẫn chưa lặp lại.

Chung kết Olympia năm thứ 18 là một trong những trận Chung kết vô cùng đặc biệt

4 nhà leo núi, 4 ngôi trường không chuyên

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18 diễn ra vào sáng 2/9/2018, đúng dịp Quốc khánh. Bốn nhà leo núi tranh tài năm ấy đến từ bốn địa phương trải dài từ Bắc vào Nam.

Nguyễn Hoàng Cường, học sinh Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh), là cái tên được chú ý nhiều nhất. Ở cuộc thi tháng, Cường giành trọn 120 điểm phần Khởi động chỉ trong 53 giây, rồi cán đích với 370 điểm, điểm số cao nhất mùa giải tính đến thời điểm đó. Cường còn học tiếng Pháp từ năm lớp 1 và từng ba lần đoạt giải học sinh giỏi tiếng Pháp cấp tỉnh.

Chu Quang Trường của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) cũng gây ấn tượng không kém. Cậu thắng tất cả các cuộc thi tuần, tháng và quý mình tham gia và nổi bật với thế mạnh tiếng Anh. Nguyễn Hữu Quang Nhật của Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) mạnh ở phần Tăng tốc, đặc biệt là các câu hỏi về thể thao. Còn Lê Thanh Tân Nhật, học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị (tức trường THPT Quảng Trị hiện tại), có thế mạnh về Lịch sử. Đây cũng là ngôi trường từng có quán quân Văn Viết Đức ở năm thứ 15.

Đây vẫn là trận Chung kết Olympia duy nhất tính đến thời điểm hiện tại cả 4 nhà leo núi đều không học trường chuyên

Không học trường chuyên, nhưng các nhà leo núi năm ấy không hề tự ti. Chu Quang Trường cho biết mình không cảm thấy thua thiệt khi không phải là học sinh trường chuyên. Theo cậu, học sinh nào cũng có thể tự học thêm ngoài lớp qua sách, báo và internet, miễn là chuẩn bị kỹ. Hoàng Cường thì cho rằng Olympia trải rộng trên nhiều lĩnh vực, nên "thí sinh nào hiểu biết nhiều hơn, tìm hiểu ở những lĩnh vực hơn thì có nhiều phần trăm chiến thắng hơn".

Một trận đấu nhiều bất ngờ

Trận Chung kết năm ấy diễn ra đầy giằng co, khi không nhà leo núi nào thực sự áp đảo trong suốt ba phần thi đầu. Người dẫn đầu liên tục thay đổi, và cục diện chỉ thực sự ngã ngũ ở phần Về đích.

Ở phần Khởi động, Hoàng Cường, người từng giành trọn 120 điểm phần thi này, lại chỉ có 50 điểm. Trong khi đó, Quang Trường khởi đầu tốt với 90 điểm.

Sang phần Vượt chướng ngại vật, Quang Trường có một quyết định được nhiều người gọi là "liều lĩnh". Khi mới có một gợi ý được mở, cậu đã bấm chuông trả lời từ khóa gồm 13 chữ cái. Đáp án "Trí tuệ nhân tạo" hoàn toàn chính xác, giúp Quang Trường vươn lên dẫn đầu với 150 điểm.

Phần Tăng tốc là lúc Hoàng Cường bứt phá. Trong khi Quang Trường không ghi được điểm nào, Cường trả lời đúng 3 trên 4 câu hỏi, từ 50 vươn lên 150 điểm. Trận đấu vì thế trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết, khi trước phần Về đích, có tới ba nhà leo núi cùng đứng ở mốc 150 điểm. Hoàng Cường sau này cũng thừa nhận đã "khá sốc" khi đối thủ bứt lên quá nhanh ở giai đoạn đầu.

Ở phần Về đích, Hoàng Cường chọn gói 40 điểm và trả lời đúng cả ba câu hỏi. Không chỉ vậy, cậu còn liên tục bấm chuông giành điểm ở lượt thi của đối thủ, trong đó có câu hỏi mà Tân Nhật đặt Ngôi sao hy vọng. Ngược lại, Quang Trường chọn gói 60 điểm nhưng chỉ trả lời đúng một câu. Nhiều người tiếc cho nam sinh TP.HCM, bởi cậu đã có hai phần thi đầu rất xuất sắc nhưng không giữ được phong độ đến cuối trận.

Nguyễn Hoàng Cường giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 18 với 240 điểm

Chung cuộc, Nguyễn Hoàng Cường giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, gấp đôi Á quân Lê Thanh Tân Nhật (120 điểm). Nguyễn Hữu Quang Nhật và Chu Quang Trường cùng giành giải Ba. Ngay khi trận đấu khép lại, cả 4 nhà leo núi ôm nhau trên sân khấu, và cả ba đối thủ đều cho rằng Hoàng Cường xứng đáng với chức vô địch.

Chiến thắng của Hoàng Cường mang chức vô địch thứ hai về cho Trường THPT Hòn Gai, sau Đặng Thái Hoàng ở năm thứ 12. Còn với Olympia, trận Chung kết năm thứ 18 là minh chứng rõ nhất cho điều mà Quang Trường từng nói. Không học trường chuyên, học sinh vẫn hoàn toàn có thể chạm tới đỉnh Olympia.