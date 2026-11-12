Việt Nam có loại rau giàu kali gấp 7 lần đậu nành Nhật, ăn vào mùa đông để cấp nước, dưỡng ruột và ngăn ngừa chứng yếu chân

Sau khi mùa đông bắt đầu, nhiệt độ tiếp tục giảm, nhiều người trung niên và người cao tuổi thường cảm thấy mệt mỏi, chân yếu và đau nhức sau khi đi bộ một quãng ngắn, thậm chí có thể bị chuột rút ở chân vào ban đêm. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là bổ sung canxi, nhưng họ thường bỏ qua tầm quan trọng của kali. Kali là một chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì chức năng cơ bắp bình thường. Nếu cơ thể không hấp thụ đủ kali, cơ bắp dễ bị yếu, và toàn thân thiếu năng lượng. Thêm vào đó, thời tiết khô hanh mùa thu và mùa đông dẫn đến mất nước nhiều hơn và khô ruột, gây táo bón và làm cho những khó chịu này càng trở nên rõ rệt hơn.

Khi nói đến việc bổ sung kali, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến đậu nành và chuối. Đậu nành quả thực là một nguồn kali tốt, nhưng có một loại nấm phổ biến gọi là nấm mỡ có hàm lượng kali đặc biệt cao, gấp khoảng 7 lần so với đậu nành. Loại nấm này dễ dàng tìm thấy ở chợ và rất phải chăng. Nấm mỡ có hàm lượng nước cao, giàu chất xơ và vitamin B. Ăn chúng với lượng vừa phải trong những tháng mùa đông có thể giúp bổ sung kali, giảm mệt mỏi cơ bắp, thúc đẩy quá trình hydrat hóa và điều hòa nhu động ruột, mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng. Nấm mỡ có kết cấu mềm, dễ tiêu hóa và có thể được chế biến theo nhiều cách tùy thuộc vào nguyên liệu. Dưới đây là 4 món ăn đơn giản kiểu nhà làm có nấm mỡ, phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi thưởng thức hàng ngày. Lưu ý: Đây là thực phẩm bổ sung và không thể thay thế thuốc. Những người bị rối loạn chức năng thận cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, vui lòng đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Món khai vị: Nấm xào

Nguyên liệu: Một lượng nấm mỡ tươi vừa đủ, 3 tép tỏi, một ít hành lá thái nhỏ, một ít dầu ăn và một chút muối.

Chuẩn bị: Rửa nấm mỡ, không ngâm quá lâu. Nhẹ nhàng rửa sạch các tạp chất trên bề mặt bằng nước chảy, để ráo và thái mỏng; thái nhỏ tỏi, tách phần trắng và phần xanh của hành lá. Nếu nấm mỡ hút quá nhiều nước, chúng sẽ tiết ra nước khi xào, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị.

Cách làm:

Làm nóng chảo: Cho một ít dầu ăn vào chảo và đun nóng đến 60% nhiệt độ tối đa. Cho các lát tỏi và phần trắng của hành lá vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

Cho nấm đã thái lát vào và xào nhỏ lửa. Nấm sẽ tiết ra nước ngọt thơm ngon khi được đun nóng. Tiếp tục xào cho đến khi nước sốt sánh lại một chút, nấm mềm và tỏa ra mùi thơm tươi ngon.

Rắc một lượng muối vừa đủ, đảo nhanh và trộn đều, rắc hành lá lên trên, sau đó tắt bếp và bày ra đĩa. Không cần nêm nếm quá cầu kỳ để giữ được hương vị tự nhiên của nấm một cách tối đa.

Xào là phương pháp nấu ăn ít dầu, nhẹ nhàng, giúp bảo toàn phần lớn kali và chất xơ trong nấm. Kali giúp giảm mệt mỏi cơ bắp, cải thiện tình trạng yếu chân và nặng chân; chất xơ dồi dào, kết hợp với hàm lượng nước cao trong nấm, hỗ trợ nhu động ruột và giảm khô miệng do thời tiết khô hanh của mùa thu và mùa đông. Món ăn tươi ngon, thơm phức, không ngấy, không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, phù hợp ngay cả với người trung niên và người cao tuổi có khẩu vị yếu. Món ăn này là một lựa chọn đơn giản, nhanh chóng và cân bằng dinh dưỡng cho bất kỳ bữa ăn hàng ngày nào.

Món thứ hai: Súp nấm và đậu phụ

Nguyên liệu: vài cây nấm mỡ, một miếng đậu hũ mềm, hành lá thái nhỏ, một chút muối, vài giọt dầu mè và lượng nước vừa đủ.

Cách làm:

Rửa sạch và thái nấm mỡ; cắt đậu hũ mềm thành những miếng nhỏ, ngâm sơ qua trong nước muối loãng để giảm vị tanh và tránh bị nát khi nấu; thái nhỏ hành lá và để riêng.

Chuẩn bị nước dùng: Đổ nước vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Đầu tiên, cho nấm đã thái lát vào và đun nhỏ lửa trong 5 phút để nấm dậy mùi thơm.

Thêm đậu phụ: Nhẹ nhàng cho các miếng đậu phụ vào nồi và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 8 phút để các hương vị của nguyên liệu ngấm vào súp.

Nêm nếm và trình bày: Thêm muối vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ, rưới vài giọt dầu mè, trộn nhẹ nhàng rồi dọn ra.

Đậu hũ rất giàu protein thực vật chất lượng cao và canxi, khi kết hợp với nấm hương, giá trị dinh dưỡng của nó càng được tăng cường. Món canh trong này ít chất béo, thanh nhẹ, có vị tươi mát. Nó bổ sung nước đồng thời cung cấp kali, protein và các chất dinh dưỡng khác. Nhiều người trung niên và người cao tuổi không thích các loại canh nhiều dầu mỡ và đặc vào mùa thu và mùa đông, nhưng món canh trong này sẽ không gây gánh nặng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, dễ tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời cũng phù hợp với những người có vấn đề về răng miệng. Canh có vị nhẹ nhàng, giúp giảm mệt mỏi, làm dịu đường ruột và bổ sung nước, mang lại cảm giác dễ chịu cho dạ dày sau khi uống, rất thích hợp làm món ăn kèm hàng ngày.

Món thứ ba: Nấm xào cần tây

Nguyên liệu: một lượng nấm nút vừa đủ, 2 cọng cần tây, 2 tép tỏi, một ít dầu ăn và một nhúm muối.

Cách làm:

Rửa sạch và thái nấm nút; loại bỏ xơ cứng khỏi cần tây, rửa sạch và cắt thành từng khúc nhỏ; thái tỏi. Loại bỏ xơ cứng sẽ giúp cần tây không bị khô.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm, sau đó cho nấm mỡ vào xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi nấm mềm và tiết ra nước.

Tăng nhiệt độ, cho cần tây vào và xào nhanh. Không nên ninh quá lâu để giữ được độ giòn và mềm của cần tây, đồng thời tránh làm mất chất dinh dưỡng.

Nêm nếm và trình bày: Thêm lượng muối vừa đủ, khuấy đều, sau đó tắt bếp và bày ra đĩa.

Cần tây rất giàu chất xơ và kali. Kết hợp với nấm giàu kali, món ăn này cung cấp gấp đôi lượng kali bổ sung, giúp chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng hơn. Chất xơ thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở đường ruột, bôi trơn ruột và giảm táo bón do khô đường ruột vào mùa thu và mùa đông. Sự kết hợp giàu kali, ít natri này phù hợp cho việc điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày và giúp giảm các triệu chứng khó chịu như nặng nề trong cơ thể và yếu chân. Món ăn này có vị thanh mát và giúp giảm cảm giác ngấy mỡ. Nếu bạn thường ăn nhiều thịt, món ăn này có thể giúp cân bằng chế độ ăn uống và giảm gánh nặng cho cơ thể. Người có tỳ vị yếu, dễ bị tiêu chảy không nên ăn nhiều cùng một lúc.

Món thứ tư: Gà hấp với nấm

Nguyên liệu: một lượng nấm mỡ vừa đủ, một miếng ức gà nhỏ, vài lát gừng, một ít nước tương nhạt và một ít rượu nấu ăn.

Cách làm:

Rửa sạch và thái nấm nút; thái thịt ức gà thành từng lát mỏng, cho vào bát, thêm một ít rượu nấu ăn, nước tương nhạt và gừng thái lát, trộn đều và ướp trong 15 phút để khử mùi tanh.

Trình bày món ăn: Lấy một đĩa nóng, trải một nửa số lát nấm xuống đáy, đặt các lát thịt gà đã ướp lên trên, sau đó trải phần nấm còn lại lên trên cùng.

Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa hấp vào trong và hấp ở lửa vừa trong 15 phút, hoặc cho đến khi thịt gà chín hoàn toàn.

Sau khi hấp, bạn có thể rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên. Không cần dùng nhiều dầu, cứ ăn trực tiếp thôi.

Ức gà giàu protein chất lượng cao và ít chất béo. Hấp ức gà với nấm mỡ là phương pháp nấu ăn ít dầu, giúp giữ được độ tươi ngon và giảm lượng chất béo nạp vào. Protein cung cấp năng lượng, còn kali trong nấm giúp cải thiện tình trạng suy nhược, mệt mỏi và yếu chân. Món hấp nhẹ nhàng và ít gây nóng trong người, phù hợp với người trung niên và người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu. Món ăn này kết hợp lợi ích dinh dưỡng của thịt và rau, tạo cảm giác no lâu, thích hợp để bồi bổ cơ thể trong những ngày đông chí. Nó tránh được việc xào nấu nhiều dầu mỡ, giảm gánh nặng cho cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng

4 món ăn này nhằm mục đích điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày và không thể thay thế thuốc. Nếu bạn bị yếu chân kéo dài hoặc chuột rút thường xuyên, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Khi làm sạch nấm mỡ, hãy cẩn thận chà xát nhẹ nhàng và tránh ngâm quá lâu để giữ lại hương vị và chất dinh dưỡng; sử dụng càng ít muối càng tốt khi nấu, vì hàm lượng muối cao có thể ảnh hưởng đến vai trò của kali.

Những người bị suy thận cần kiểm soát chặt chẽ lượng kali nạp vào cơ thể nên tuân theo lời khuyên của bác sĩ về việc kiểm soát lượng thực phẩm giàu kali tiêu thụ và tránh ăn quá nhiều mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.

Chìa khóa của việc bổ sung dinh dưỡng là sự kiên trì lâu dài. Đừng chỉ ăn một loại thực phẩm. Một chế độ ăn uống cân bằng gồm thịt và rau củ trong ba bữa một ngày, kết hợp với tập thể dục vừa phải như đi bộ, sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

(Nguồn và ảnh: Sohu)