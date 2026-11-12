Dùng muối ‘siêu đặc biệt' giá 3 triệu đồng/kg, 2 tháng sau người phụ nữ Hà Nội nhận kết quả bất ngờ

Uống muối giá 3 triệu đồng/kg

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, mới đây chia sẻ về trường hợp một nữ bệnh nhân 58 tuổi ở Hà Nội nhập viện do hoa mắt, chóng mặt. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, trước đó phải sử dụng thuốc để kiểm soát bệnh nhưng tình trạng đã ổn định.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nghe theo lời quảng cáo, đi nằm giường đá kết hợp với uống một loại muối được chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C và được giới thiệu "có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh".

Tin tưởng vào những lời quảng cáo, người phụ nữ đã chuẩn bị tiền để mua một chiếc giường đá với giá 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà còn bỏ tiền mua muối (sản phẩm có giá khoảng 3 triệu đồng/kg) để uống hằng ngày với hy vọng cải thiện sức khỏe. Đáng chú ý, bệnh nhân tự ý bỏ thuốc điều trị huyết áp, thay thế bằng việc uống loại muối này.

Khi đến viện, huyết áp của bệnh nhân được ghi nhận ở mức rất cao, khoảng 180 mmHg. Dù đến khám, bệnh nhân vẫn mang theo loại muối này để tiếp tục sử dụng.

Uống nước muối làm tăng huyết áp (ảnh minh họa: Drinkocany).

Theo chia sẻ của bệnh nhân, không chỉ bản thân mà người chồng mắc suy thận cũng sử dụng loại muối này. Sản phẩm được quảng cáo có thể chữa nhiều bệnh, khiến cả hai tin tưởng và sử dụng thay cho các phương pháp điều trị thông thường.

Đáng lo ngại, bệnh nhân còn có tiền sử phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và đang cần được theo dõi, điều trị theo tình trạng bệnh.

Vì sao uống nhiều muối làm tăng huyết áp?

Theo bác sĩ Mạnh, muối ăn chứa natri, một khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Natri tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động của cơ bắp. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra những tác động bất lợi, đặc biệt đối với hệ tim mạch và thận.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị, người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Mức này tính tổng lượng muối từ tất cả các nguồn thực phẩm, bao gồm muối dùng để nêm nếm và natri có sẵn trong thực phẩm chế biến.

Khi lượng natri đưa vào cơ thể vượt quá nhu cầu, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải lượng dư thừa. Natri có đặc tính giữ nước, do đó, khi cơ thể tích tụ quá nhiều natri, lượng nước trong hệ tuần hoàn cũng có thể tăng lên.

“Thể tích máu tăng khiến áp lực lên thành mạch lớn hơn, buộc tim phải làm việc nhiều hơn để vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tổn thương tim, thận và mạch máu.

Đối với người đã mắc tăng huyết áp, việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến quá trình kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở những người có bệnh lý nền về thận, bởi chức năng điều hòa và đào thải natri của cơ thể có thể bị suy giảm”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri mỗi ngày. Mức lý tưởng được khuyến nghị đối với phần lớn người trưởng thành là không quá 1.500 mg natri/ngày, tương đương khoảng 3,8 g muối.

Một vấn đề đáng chú ý là phần lớn natri trong khẩu phần ăn không chỉ đến từ lượng muối được thêm vào khi nấu nướng mà còn có trong thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói và các món ăn tại nhà hàng.

Vì vậy, việc kiểm soát lượng muối cần được thực hiện từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến và sử dụng hằng ngày.

Cảnh giác với quảng cáo chữa bách bệnh

Bác sĩ Mạnh cho hay, tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo chỉ định, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Một sai lầm phổ biến là tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định hoặc chuyển sang sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh. Trên thực tế, huyết áp ổn định có thể là kết quả của quá trình điều trị, không đồng nghĩa với việc bệnh đã khỏi và người bệnh không còn cần dùng thuốc.

Việc ngừng thuốc đột ngột có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và tai biến mạch máu não. Đặc biệt, những người mắc đồng thời nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, suy thận hoặc bệnh tuyến giáp càng cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần và công dụng.

Người dân cũng cần cảnh giác với những quảng cáo sử dụng các cụm từ như "chữa khỏi hoàn toàn", "chữa bách bệnh" hoặc khẳng định một sản phẩm có thể thay thế thuốc điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Không có cơ sở để mặc định một loại muối hay thực phẩm thông thường có thể chữa khỏi tăng huyết áp, suy thận và các bệnh mạn tính khác.

Theo bác sĩ Mạnh, để kiểm soát huyết áp, người dân nên hạn chế muối trong khẩu phần ăn, giảm thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây, duy trì vận động thể chất và theo dõi huyết áp thường xuyên.

Người mắc bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Khi huyết áp tăng cao bất thường, cần được nhân viên y tế đánh giá và hướng dẫn xử trí phù hợp.

Đặc biệt, nếu huyết áp đo được trên 180/120 mmHg, người bệnh cần đo lại sau ít nhất một phút. Nếu chỉ số vẫn cao, cần liên hệ cơ sở y tế ngay. Trường hợp xuất hiện đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê liệt, thay đổi thị lực hay khó nói, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.



