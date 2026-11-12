Săn sale 11/11, người đàn ông mua được căn hộ giá 42 nghìn, 2 phòng ngủ

Những ngày này, khi loạt chương trình giảm giá nhân dịp 11/11 phủ sóng các sàn thương mại điện tử, netizen cũng bắt đầu chia sẻ những món đồ săn sale được với mức giá hời. Người khoe mua được món đồ yêu thích chỉ bằng một nửa giá gốc, người tranh thủ gom đủ thứ đồ dùng cho cả tháng. Giữa hàng loạt màn khoe chiến tích săn sale, câu chuyện một người đàn ông mua được cả căn hộ với giá chỉ vài chục nghìn đồng đang chiếm spotlight.

11/11 là dịp săn sale lớn ở Trung Quốc.

Theo tờ SCMP, người đàn ông này đã mua thành công một căn hộ rộng 68,36m², có 2 phòng ngủ tại Trung Quốc với giá 11 NDT (khoảng 42 nghìn đồng). Căn hộ nằm tại khu dân cư Bắc Quốc Minh Châu giai đoạn 1, quận Công Nông, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bất động sản có 2 phòng ngủ, nằm trên tầng 7 của một tòa nhà. Theo ước tính từ các ứng dụng bất động sản địa phương, căn hộ có giá trị thị trường khoảng 40.000 NDT (khoảng 152 triệu đồng).

Thương vụ diễn ra trên nền tảng Alibaba Auction vào ngày 5/11, trong khuôn khổ chương trình ưu đãi hưởng ứng Ngày Độc thân (11/11), hay còn gọi là Double 11. Đây là lễ hội mua sắm trực tuyến lớn tại Trung Quốc, được Alibaba khởi xướng từ năm 2009 và thường được ví như Black Friday của quốc gia này. Vào dịp này, các sàn thương mại điện tử đồng loạt tung ra nhiều chương trình giảm giá trên hàng loạt ngành hàng.

Phiên đấu giá căn hộ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Alibaba Auction vào ngày 5/11, thu hút 1.677 người đăng ký tham gia. Căn hộ được đưa ra với mức giá khởi điểm chỉ 1 NDT (khoảng 3.8 đồng). Theo thể lệ, người tham gia có thể tăng giá theo từng bước 0,01 NDT (khoảng 38 đồng), với mức giá tối đa được ấn định là 11 NDT (khoảng 42 nghìn đồng).

Một số hình ảnh bên trong căn nhà mua với giá 42 nghìn này. Ảnh: QQ.

Diễn biến phiên đấu giá ghi nhận tổng cộng 1.001 lượt trả giá. Cuối cùng, một người đàn ông giấu tên đến từ khu vực Giang Tô - Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã giành quyền mua căn hộ khi là người đầu tiên đưa ra mức giá 11 NDT. Ngay khi có người chạm mức giá trần này, phiên đấu giá lập tức kết thúc.

Thực tế, mức giá 11 NDT không phản ánh giá trị thực của bất động sản. Theo đại diện đơn vị tổ chức đấu giá, đây là chương trình ưu đãi đặc biệt của Alibaba Auction nhân dịp Double 11, trong đó nền tảng trợ giá phần chênh lệch giữa số tiền người mua thanh toán và giá trị căn hộ.

Mua nhà với giá 42.000 đồng nhưng vẫn phải đóng thêm hơn 7 triệu đồng tiền thuế

Chia sẻ trong buổi livestream đấu giá, người đàn ông cho biết anh không có ý định chuyển đến căn nhà vừa săn sale được để sinh sống lâu dài. Thay vào đó, anh muốn giữ căn hộ làm nơi nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng ghé qua trong những chuyến du lịch ngắm tuyết tại vùng Đông Bắc Trung Quốc vào mùa đông.

Căn nhà sẽ được sử dụng với mục đích là nơi lưu trú khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: QQ

Theo thông tin được công bố, người mua đã thanh toán 11 NDT tiền mua căn hộ cùng phí dịch vụ trên nền tảng. Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu, anh còn phải nộp khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,6 triệu đồng) tiền thuế theo quy định. Như vậy, khoản thuế này cao gấp hơn 180 lần giá mua căn hộ.

Đơn vị tổ chức cho biết đây là bất động sản đã qua sử dụng, có thể thực hiện giao dịch và sang tên bình thường. Căn hộ không có thế chấp, không bị phong tỏa và không có tranh chấp tại thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, người mua vẫn cần hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của phiên đấu giá.

Thương vụ nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ tiếc nuối vì không biết đến chương trình sớm hơn, trong khi những người khác cho rằng sở hữu một căn hộ ở nơi ít khi lui tới cũng đồng nghĩa với việc phải gánh thêm chi phí quản lý và bảo trì.

Được biết, căn hộ nằm tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đây vốn là một thành phố công nghiệp có lịch sử khai thác than hơn 100 năm, từng là một trong những trung tâm khai thác than quan trọng của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và sự suy giảm của ngành công nghiệp khai khoáng, nơi đây cũng đối mặt với tình trạng dân số thu hẹp, nhu cầu nhà ở không còn cao như trước. Thành phố này từng nhiều lần được truyền thông Trung Quốc nhắc đến bởi những căn nhà có giá chỉ vài chục nghìn NDT, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng bất động sản tại các đô thị lớn.

Dù vậy, những năm gần đây, thành phố cũng thu hút một bộ phận người từ nơi khác đến tìm mua bất động sản nhờ chi phí sinh hoạt và giá nhà tương đối thấp. Một số người lựa chọn nơi đây để nghỉ dưỡng, làm việc từ xa hoặc sinh sống lâu dài.

Thực tế, những phiên đấu giá bất động sản với mức giá tượng trưng không phải chuyện chưa từng xảy ra tại Trung Quốc. Tháng 11/2024, một phụ nữ cũng từng mua được căn hộ ven biển rộng khoảng 42m² tại Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, với giá 11 NDT (khoảng 42.000 đồng). Khi đó, phiên đấu giá thu hút 3.801 người đăng ký tham gia và 1.001 lượt trả giá. Căn hộ sau đó đã hoàn tất thủ tục sang tên.

Dù vậy, các chuyên gia pháp lý vẫn khuyến cáo người mua cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia những giao dịch bất động sản có giá thấp bất thường. Một số căn nhà có thể đi kèm vấn đề về giấy tờ sở hữu, thuế chưa thanh toán, phí quản lý còn tồn đọng hoặc chi phí pháp lý phát sinh nếu xảy ra tranh chấp.

Nguồn: SCMP, The Paper.