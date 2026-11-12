Lời khuyên cho những ai thường xuyên ho về đêm

Một số người không bị ho vào ban ngày, nhưng khi đi ngủ thì lại bắt đầu ho. Vấn đề này được gọi là ho đêm, việc giảm ho nhanh chóng là cần thiết để có giấc ngủ ngon. Các nguyên nhân phổ biến gây ho bao gồm GERD (bệnh trào ngược dạ dày thực quản), dị ứng và các bệnh khác gây kích ứng phổi và họng. Một số bệnh này có thể khiến chất nhầy và các chất gây kích ứng khác tích tụ ở phía sau cổ họng khi bạn nằm xuống, dẫn đến ho.

Ho về đêm khiến chất lượng của giấc ngủ giảm đáng kể. Ảnh: Pexels.

Nếu bạn bị ho về đêm khiến bạn không ngủ ngon, bạn sẽ trở nên bồn chồn và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tuy nhiên, có những phương pháp đơn giản có thể giúp bạn giảm ho nhanh chóng và giúp bạn có được giấc ngủ cần thiết để hoạt động hiệu quả.

Gối đầu cao hơn khi ngủ

Tư thế ngủ cũng là một trong những yếu tố có thể khiến các cơn ho về đêm xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt ở những người đang có đờm. Khi nằm ngửa và để đầu thấp, dịch mũi sau cùng lượng chất nhầy tích tụ trong ngày dễ chảy xuống cổ họng, kích thích niêm mạc và gây ra phản xạ ho.

Ngoài ra, tư thế nằm với đầu quá thấp còn có thể tạo điều kiện cho axit dạ dày trào ngược lên thực quản, vùng họng, gây kích ứng và dẫn đến ho. Vì vậy, thay vì nằm ngửa, bạn có thể thử nằm nghiêng để hỗ trợ hô hấp và hạn chế tình trạng ho xuất hiện trong đêm.

Một mẹo khác là kê cao phần đầu và thân trên khi ngủ khoảng 15–20 cm. Tư thế này có thể giúp hạn chế trào ngược axit dạ dày, giảm tình trạng dịch nhầy chảy xuống họng và góp phần cải thiện các cơn ho về đêm.

Uống nước ấm trước khi đi ngủ

Uống một cốc nước ấm có thể giúp long đờm, và bạn có thể dùng cách này để làm sạch cổ họng trước khi đi ngủ để nhanh chóng giảm ho. Việc uống nước suốt cả ngày và giữ cho cơ thể đủ nước cũng có thể làm loãng đờm, giúp giảm ho về đêm.

Ăn hoặc uống một thìa mật ong

Trị ho bằng mật ong là phương pháp dân gian được nhiều người áp dụng và đạt được hiệu quả rõ rệt. Liệu pháp thiên nhiên này không chỉ giúp giảm bớt tình trạng ho, vì mật ong giúp làm dịu màng nhầy trong cổ họng.

Nhưng bạn cần lưu ý, không bao giờ dùng cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi uống mật ong. Bởi trẻ còn quá nhỏ nên hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn chỉnh, rủi ro ngộ độc botulism vì sử dụng mật ong có thể dẫn đến tử vong.

Trồng cây xanh và tạo độ ẩm cho phòng ngủ

Sử dụng máy tạo độ ẩm là một trong những biện pháp có thể giúp cải thiện tình trạng ho về đêm, đặc biệt khi không khí trong phòng quá khô. Nhiệt độ nóng hoặc lạnh, nhất là khi sử dụng điều hòa hay hệ thống sưởi trong thời gian dài, đều có thể khiến niêm mạc đường hô hấp bị khô, dễ kích ứng và làm các cơn ho trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này càng cần được lưu ý ở những gia đình có trẻ nhỏ.

Một số loại cây trồng trong nhà như hương thảo, oải hương, húng quế hay bạc hà cũng thường được lựa chọn để trang trí không gian sống. Ảnh: Pexels.

Để hạn chế tình trạng không khí khô, bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm, đồng thời duy trì độ ẩm trong phòng ở mức phù hợp. Một số loại cây trồng trong nhà như hương thảo, oải hương, húng quế hay bạc hà cũng thường được lựa chọn để trang trí không gian sống. Tuy nhiên, không nên xem việc trồng cây là biện pháp thay thế máy lọc không khí hay giải pháp kiểm soát nấm mốc.

Bên cạnh đó, cần vệ sinh máy tạo độ ẩm thường xuyên, tránh để độ ẩm trong phòng quá cao vì có thể tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Nguồn: Tổng hợp