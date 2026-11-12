Lộ diện ứng viên kế nhiệm CEO Nvidia nếu tỷ phú Jensen Huang mất chức

Trước đây, CEO Nvidia Jensen Huang chưa từng công bố kế hoạch kế nhiệm. Tuy nhiên, giới phân tích và nhà đầu tư đang nhắc đến hai cái tên có khả năng tiếp quản vị trí lãnh đạo tập đoàn trong ngắn hạn, gồm Ian Buck, kỹ sư kỳ cựu của Nvidia, và Colette Kress, Giám đốc tài chính công ty.

Theo Reuters, hội đồng quản trị Nvidia dự kiến họp để xem xét khả năng bãi nhiệm ông Huang, trong bối cảnh nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới đối mặt với những cáo buộc liên quan đến hai vụ ngoại tình của vị CEO lâu năm. Nvidia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thông tin cuộc họp.

Với phong cách đặc trưng cùng chiếc áo khoác da quen thuộc, ông Huang được xem là gương mặt đại diện cho thương hiệu Nvidia. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã chuyển mình từ một nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử thành thế lực thống trị lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo, qua đó vươn lên trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

"Jensen Huang là một ngôi sao trong ngành. Ông ấy thẳng thắn và gần như đồng nghĩa với thương hiệu Nvidia. Một nhà lãnh đạo như vậy rất khó để thay thế", Anna Wu, nhà sáng lập Floodlines Research tại Sydney, nhận định.

Lo ngại về khả năng ông Huang rời ghế lãnh đạo đã góp phần khiến cổ phiếu Nvidia bị bán tháo, làm vốn hóa thị trường của công ty sụt giảm 600 tỷ USD trong tuần này. Nvidia theo đó đánh mất vị trí doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới.

Chính vì vậy, những đồn đoán về người kế nhiệm ông Huang ngày càng lan rộng. Các ứng viên được nhắc đến không chỉ có những lãnh đạo trong ngành bán dẫn như CEO Arm Rene Haas hay Jeff Fisher, người đã có 32 năm làm việc tại Nvidia, mà còn bao gồm hai người con của ông Huang, hiện đều giữ vị trí điều hành tại công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SẼ CHỌN LÃNH ĐẠO CÔNG NGHỆ HAY TÀI CHÍNH?

Theo một số nhà phân tích, phương án đơn giản nhất để lấp khoảng trống lãnh đạo tại Nvidia là bổ nhiệm người thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý: Giám đốc tài chính Colette Kress.

Bà Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2013 sau nhiều năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Cisco và Texas Instruments. Theo Semafor, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, một số thành viên hội đồng quản trị Nvidia ủng hộ phương án bổ nhiệm bà làm CEO tạm quyền.

"Colette Kress là lựa chọn rõ ràng để ổn định tình hình. Bà đã đảm nhiệm vị trí CFO trong 13 năm và thường xuyên cùng ông Huang chủ trì các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Vì vậy, bà là gương mặt quen thuộc, có uy tín với thị trường vào thời điểm niềm tin đang rất cần được củng cố", Josh Gilbert, nhà phân tích cấp cao tại nền tảng giao dịch eToro, cho biết.

Tuy nhiên, ông Gilbert cho rằng việc bổ nhiệm CEO chính thức lại là vấn đề khác. Theo ông, lợi thế cạnh tranh của Nvidia chủ yếu đến từ nền tảng công nghệ, do đó hội đồng quản trị có thể ưu tiên một ứng viên xuất thân từ lĩnh vực kỹ thuật.

Ian Buck là một trong những cái tên đáng chú ý. Ông hiện phụ trách nền tảng phần mềm giúp các nhà phát triển khai thác sức mạnh từ chip Nvidia, đồng thời được xem là nhân sự nội bộ có kinh nghiệm phù hợp để đảm nhận vai trò lãnh đạo. Gia nhập Nvidia năm 2004, ông Buck đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng AI trên các dòng chip của công ty và dẫn dắt quá trình phát triển CUDA - nền tảng phần mềm cốt lõi trong hệ sinh thái Nvidia. Khả năng xử lý những thách thức kỹ thuật đặc biệt phức tạp của ông được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của tập đoàn, bất kể ai đảm nhiệm vị trí CEO.

Hiện ông Buck phụ trách các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI dành cho lĩnh vực điện toán siêu quy mô tại Nvidia. Ông có bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, với công trình nghiên cứu đặt nền móng cho những phát triển phần mềm liên quan đến AI tại công ty thiết kế chip có trụ sở ở California.

Theo dữ liệu trên nền tảng dự đoán thị trường Polymarket, khả năng ông Huang từ chức hoặc bị cách chức trước cuối năm nay được đánh giá ở mức 83%. Trong số những ứng viên kế nhiệm, ông Buck đang dẫn đầu, theo sau là bà Kress. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch liên quan đến dự đoán này vẫn tương đối thấp.

"Mối quan ngại lớn hơn của tôi nằm ở thập kỷ tới. Jensen Huang không chỉ là CEO của Nvidia mà còn là người định hình hướng đi của toàn ngành điện toán", Shay Boloor, chiến lược gia thị trường trưởng tại Futurum Equities, nhận định.

Ông cho rằng nếu Nvidia cần tiến hành chuyển giao quyền lực, Ian Buck là ứng viên nội bộ có triển vọng nhất trong dài hạn nhờ vai trò của ông trong việc phát triển CUDA và điều hành mảng kinh doanh điện toán siêu quy mô.

Bên cạnh các nhân sự nội bộ, Rene Haas, CEO của Arm và cựu lãnh đạo Nvidia, cũng được đánh giá là một lựa chọn đáng cân nhắc. Theo một chuyên gia ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chip, ông Haas là ứng viên "hợp lý nhất" nhờ tầm ảnh hưởng và sự am hiểu sâu sắc về ngành bán dẫn.

Theo Business Insider, ông Buck, khoảng 49 tuổi, vốn khá khiêm tốn khi nói về năng lực và khả năng dự báo tương lai của bản thân.

"Một trong những phần khó khăn nhất trong công việc của tôi thường là cố gắng dự đoán tương lai, nhưng AI luôn khiến chúng ta bất ngờ", ông Buck phát biểu tại một hội nghị của Bank of America năm ngoái.

Trong cuộc trao đổi với Reuters hồi đầu năm nay, khi đề cập đến khả năng AI suy luận và trả lời câu hỏi của người dùng, ông cũng nhận xét: "Suy luận là một nhiệm vụ rất khó khăn, khó đến mức khó tin".

Các bài viết trên trang tác giả của ông Buck tại website Nvidia phần nào cho thấy chuyên môn kỹ thuật của vị lãnh đạo này. Nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực như phát triển AI tác nhân, AI vật lý, ứng dụng AI trong an ninh mạng, cũng như các thỏa thuận hợp tác với những tập đoàn lớn như Microsoft và Oracle.

Trong khi đó, Armina Rosenberg, nhà quản lý danh mục đầu tư kiêm đồng sáng lập Minotaur Capital tại Sydney - quỹ đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia - đặt câu hỏi liệu hội đồng quản trị có thể nhanh chóng tìm được phương án kế nhiệm tối ưu hay không. Theo bà, quá trình lựa chọn một CEO lâu dài khó có thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Bà cho rằng phương án thực tế hơn là bổ nhiệm một lãnh đạo tạm quyền từ nhóm nhân sự kỳ cựu của Nvidia, thậm chí cân nhắc mô hình đồng CEO. Theo đó, một người như Colette Kress sẽ phụ trách ổn định hoạt động kinh doanh và tài chính, trong khi Ian Buck đảm nhiệm định hướng sản phẩm và công nghệ.

Theo Reuters