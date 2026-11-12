Tự doanh CTCK "tung" hơn 300 tỷ mua cổ phiếu Việt Nam, mã nào là tâm điểm?

Sau 02 phiên tăng điểm, thị trường chịu áp lực điều chỉnh khi các chỉ số chính hướng đến vùng kháng cự, đường xu hướng giảm giá ngắn trung hạn. Lực bán sau đó gia tăng mạnh ở trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%) về mức 1.734,75 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường

Tự doanh CTCK mua ròng 325 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, GMD được mua ròng mạnh nhất với giá trị 79 tỷ đồng. Theo sau là REE (50 tỷ), NLG (33 tỷ), FPT (29 tỷ), TCB (26 tỷ), VPB (18 tỷ), MWG (13 tỷ), VJC và E1VFVN30 cùng 12 tỷ, CTD (10 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VRE với giá trị -6 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-3 tỷ), PLX và ACB cùng -2 tỷ, CII và VIX cùng -1 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HDB và PAN cùng -1 tỷ, SBT (-0,2 tỷ) và BMP (-0,1 tỷ đồng). ﻿