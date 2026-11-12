Vợ ông Đỗ Thành Nhân xin nghỉ do không sắp xếp được thời gian làm việc

CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (mã chứng khoán NRC), tiền thân là Tập đoàn Danh Khôi, vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Ngô Thị Như Phượng (SN 1994).

Theo đó, bà Phượng đề nghị rời vị trí thành viên HĐQT với lý do không sắp xếp được thời gian làm việc. Việc miễn nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, thông qua.

Trước đó, bà Phượng mới được bầu bổ sung vào HĐQT NRC nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/6/2026, thay thế bà Nguyễn Thị Hương Giang. Như vậy, nữ lãnh đạo xin rời ghế chỉ sau hơn 4 tháng đảm nhiệm.

Bà Ngô Thị Như Phượng được biết đến là vợ ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holdings, nhân vật từng gây chú ý trên thị trường chứng khoán với hệ sinh thái Louis. Hiện bà Phượng còn giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và là cổ đông lớn nhất của CTCP Thiên Hoàng Holdings. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2026, do ông Đỗ Thành Nhân đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Sự xuất hiện của bà Phượng tại NRC hồi tháng 6 diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp công bố kế hoạch huy động nguồn vốn lên tới 2.000 tỷ đồng gắn với Thiên Hoàng Holdings.

Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NRC đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings, dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền huy động sẽ được phân bổ để thanh toán 134 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, 160 tỷ đồng trái phiếu và 54 tỷ đồng nợ ngân hàng. Phần lớn còn lại, tương đương 652 tỷ đồng, dự kiến dùng để nhận chuyển nhượng các sản phẩm tại dự án The Welltone Luxury Residence ở Nha Trang.

Bên cạnh khoản đầu tư thông qua phát hành cổ phiếu, ông Đỗ Thành Nhân còn đề cập việc hỗ trợ thêm 1.000 tỷ đồng vốn vay nhằm phục vụ hoạt động tái cấu trúc tài chính và phát triển các dự án của NRC.

Nếu hoàn tất đợt phát hành 100 triệu cổ phiếu và không phát sinh thay đổi vốn khác, Thiên Hoàng Holdings dự kiến nắm trên 50% vốn điều lệ NRC, qua đó trở thành cổ đông chi phối doanh nghiệp bất động sản này.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, vốn điều lệ NRC vẫn ở mức gần 926 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Điều này cho thấy kế hoạch phát hành riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings chưa được phản ánh vào vốn điều lệ tại thời điểm cuối tháng 9.

Cùng thời điểm vợ ông Đỗ Thành Nhân xin từ nhiệm, NRC còn ghi nhận một biến động đáng chú ý ở vị trí điều hành cao nhất.

Ngày 9/11, HĐQT NRC đã chấp thuận cho ông Trịnh Văn Bảo thôi giữ chức Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Hữu Hiệp đảm nhiệm vị trí thay thế, có hiệu lực ngay trong ngày. Ông Trịnh Văn Bảo cũng là nhân sự có nhiều mối liên hệ với hệ sinh thái doanh nghiệp từng gắn với ông Đỗ Thành Nhân.

Trong quá khứ, ông Bảo và ông Nhân cùng tham gia HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) từ tháng 7/2021. Khi đó, ông Nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đến tháng 4/2022, ông Bảo được bầu thay ông Nhân đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Angimex.

Ngoài Angimex, ông Bảo từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Capital (sau đổi tên thành The Golden Group, mã TGG) và giữ vị trí lãnh đạo tại CTCP VKC Holdings (mã VKC).