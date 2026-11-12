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Cơn bĩ cực của cổ đông FPT

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Cơn bĩ cực của cổ đông FPT

Cổ phiếu FPT tiếp tục giảm mạnh thủng đáy, “bốc hơi” gần 60% so với đỉnh.

Đã bao lần cổ đông FPT (mã FPT) hy vọng cổ phiếu “tái sinh” để rồi lại thất vọng. Phiên giao dịch 12/11 vừa qua một lần nữa phơi bày hiện thực phũ phàng là “cơn bĩ cực” của cổ đông FPT vẫn chưa chấm dứt. Cổ phiếu này tiếp tục thủng đáy.

FPT mất thêm 2,65% thị giá qua đó rơi xuống mức 49.550 đồng/cp, thấp nhất trong hơn 3 năm kể từ giữa tháng 7/2023. Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 94.000 tỷ đồng, “bốc hơi” 122.000 tỷ đồng so với đỉnh. Từ vị thế là tập đoàn tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán vào đầu năm 2025, FPT giờ đây đã rơi ra ngoài top 25 vốn hóa.

FPT giảm mạnh dưới áp lực từ khối ngoại. Chỉ riêng trong phiên 12/11 vừa qua, cổ phiếu này đã bị bán ròng 9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 450 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp khối ngoại bán ròng FPT. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, FPT đã bị bán ròng tổng cộng hơn 229 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị 17.400 tỷ đồng, trở thành cái tên bị xả mạnh thứ 2 toàn sàn.

Đà bán ròng triền miên đẩy tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT xuống mức 26,5%, thấp nhất trong nhiều năm. Điều này đồng nghĩa với việc cổ phiếu này hiện đang “hở” room ngoại kỷ lục khoảng 22,5%. Tình trạng chưa từng xảy ra trước đây khi FPT từng rất được săn đón với room ngoại thường xuyên phủ kín.

Đáng chú ý, khối ngoại gây sức ép lên FPT trong bối cảnh tình hình kinh doanh của tập đoàn đang có một số tín hiệu khả quan. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đưa ra dự báo tích cực về kết quả kinh doanh quý cuối năm của FPT, sau khi tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn có phần chậm lại trong quý quý 3.

Cụ thể, Mirae Asset dự phóng doanh thu quý 4của FPT đạt 17.681 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 15,6%. Theo CTCK này, mức tăng trưởng dự kiến trong quý cuối năm phù hợp với tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh của FPT.

Một trong những động lực chính được kỳ vọng đến từ mảng công nghệ thông tin (CNTT) trong nước. Mirae Asset dự báo doanh thu lĩnh vực này đạt 4.832 tỷ đồng trong quý 4, tăng 30% so với cùng kỳ, tương đương tốc độ tăng trưởng của 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, biên LNTT mảng này trong 9 tháng đạt 7,8%, vẫn chỉ bằng khoảng một nửa mức 15,8% của mảng CNTT nước ngoài.

Ở thị trường quốc tế, Nhật Bản được Mirae Asset đánh giá là yếu tố then chốt đối với khả năng hoàn thành dự phóng cả năm của FPT. Trong quý 3 trước đó, doanh thu tại thị trường này giảm 10,1% so với quý trước, xuống 4.270 tỷ đồng, khiến tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ chậm lại còn 8,3%.

Sang quý 4, Mirae Asset kỳ vọng doanh thu tại Nhật Bản phục hồi lên 5.007 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu thị trường Mỹ được dự báo tăng 8%, châu Âu tăng 34%, còn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dự kiến đi ngang. Dù vậy, Mirae Asset cũng chỉ ra một số yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng kinh doanh.

Doanh thu ký mới mảng CNTT nước ngoài trong quý 3 chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ, đạt 9.799 tỷ đồng, chậm lại đáng kể so với mức tăng 32,3% trong nửa đầu năm. Số hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD cũng giảm từ 19 hợp đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 xuống còn 16 hợp đồng trong cùng kỳ năm nay.

Ngoài ra, biến động tỷ giá đồng yên tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả tại thị trường Nhật Bản. Trong 9 tháng, doanh thu tại đây tăng 25,2% nếu tính bằng đồng yên, nhưng chỉ tăng 17,2% khi quy đổi sang VND do đồng yên mất giá khoảng 6%.

Hà Linh

Nhịp sống thị trường

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