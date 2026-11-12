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Gần 200 cổ phiếu giảm giá, khối ngoại bán ròng đột biến

| | Thị trường chứng khoán

Sau hai phiên hồi phục, thị trường chứng khoán đảo chiều giảm mạnh trong ngày 12/11. Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng gần 450 tỷ đồng riêng với cổ phiếu FPT.

VN-Index đóng cửa tại 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm, tương đương 0,7%. Chỉ số có thời điểm lùi về 1.728,98 điểm trước khi hồi nhẹ vào cuối phiên. Thanh khoản HoSE đạt hơn 15.100 tỷ đồng.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. HoSE có gần 200 mã giảm giá. Đáng chú ý, áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều, khiến nhiều cổ phiếu đang giao dịch giằng co buổi sáng chuyển sang giảm sâu khi đóng cửa.

Gần 200 cổ phiếu giảm giá, khối ngoại bán ròng đột biến- Ảnh 1.

Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh minh họa.

Nhóm vốn hóa lớn là nguyên nhân chính kéo VN-Index đi xuống. VIC tác động tiêu cực nhất, lấy đi khoảng 3,5 điểm của chỉ số. FPT và VCB cùng lấy đi khoảng 0,5 điểm; VHM, MBB và TCB cũng nằm trong nhóm kéo giảm đáng kể.

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ bao phủ phần lớn bảng điện tử. VPB, SHB, MBB, TCB và BID đồng loạt giảm, trong khi chỉ một số mã như STB, LPB và NAB giữ được sắc xanh. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán với VND, VIX, VCI, SSI điều chỉnh. Trong đó, VND và VCK thuộc nhóm giảm mạnh hơn.

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục phân hóa nhưng xu hướng giảm chiếm ưu thế. VIC, VHM, DXG, NVL, KBC và TCH đồng loạt đi xuống. Ở chiều ngược lại, VPI, NLG, KDH và VRE vẫn tăng hoặc giữ được sắc xanh, song chưa đủ sức cân bằng áp lực từ các mã lớn.

Một số nhóm ngành vẫn có cổ phiếu đi ngược thị trường. Nhóm xây dựng ghi nhận DPG tăng mạnh, CTD cũng khởi sắc. PNJ tăng giá trong phiên sau thông tin được bổ sung vào rổ MSCI Frontier Markets Index. Nhóm cổ phiếu năng lượng có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung với PLX, BSR và PVD tăng điểm.

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý trong phiên. Sau hai phiên mua ròng, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HoSE, giá trị bán ròng khoảng 876 tỷ đồng.

FPT chịu áp lực lớn nhất khi bị bán ròng gần 450 tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng giảm 2,65% trong phiên. Các mã bị bán ròng đáng kể tiếp theo gồm KDH, STB, SHB và VIC.

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 60 tỷ đồng, tiếp đến là MSN, CTD và VHM. Tuy nhiên, lực mua ở các mã này không đủ bù lượng cổ phiếu bị bán ra, khiến giao dịch khối ngoại chuyển sang trạng thái bán ròng mạnh.

Theo Việt Linh

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