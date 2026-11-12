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VN-Index tiếp tục đi lên, cổ phiếu SHB tăng cao nhất nhóm VN30

| | Tài chính - ngân hàng

Kết phiên giao dịch 11/11, cổ phiếu SHB có giá 11.150 đồng/cp, tăng hơn 2%, cao nhất nhóm VN30 và dẫn đầu khối lượng giao dịch, đóng góp vào lực nâng đỡ VN-Index.

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 3,83 điểm lên 1.746 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0,53 điểm về 255,73 điểm. Upcom-Index tăng 0,16 điểm lên 121 điểm.

Tuy nhiên, sắc xanh không lan tỏa rộng khi sàn HoSE ghi nhận 154 mã giảm, so với 134 mã tăng. Chỉ số VN30 thậm chí mất 5,66 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE giảm so với phiên trước, còn khoảng 13.800 tỷ đồng.

Xét diễn biến từng cổ phiếu, nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ nét. Trong khi SHB tăng hơn 2% lên 11.150 đồng/cp, BID tăng 0,78%, LPB tăng 0,28%, thì ACB giảm 0,48% và CTG giảm 0,31%. HDB đứng giá tham chiếu. Điều này cho thấy dòng tiền chưa tập trung rõ rệt vào toàn bộ nhóm ngân hàng, dù đây là nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của thị trường.

VN-Index tiếp tục đi lên, cổ phiếu SHB tăng cao nhất nhóm VN30- Ảnh 1.

Cổ phiếu SHB tăng cao nhất nhóm VN30, dẫn đầu khối lượng giao dịch.

Ở nhóm năng lượng và công nghiệp, GAS là một trong những điểm sáng khi tăng 1,78%, lên 74.400 đồng/cổ phiếu. HPG tăng nhẹ 0,47%, trong khi BSR giảm 0,59% và GVR giảm 0,84%. FPT giữ giá tham chiếu, cho thấy nhóm cổ phiếu công nghệ cũng chưa có động lực tăng trưởng rõ ràng trong phiên.

Một điểm đáng chú ý là diễn biến đồ thị VN-Index trong phiên cho thấy chỉ số có thời điểm chịu áp lực suy giảm, trước khi phục hồi vào cuối phiên. Tuy nhiên, việc số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng và VN30 đóng cửa trong sắc đỏ cho thấy nhịp phục hồi của chỉ số chưa thực sự đi kèm với sự cải thiện đồng đều về độ rộng thị trường.

Bất động sản là một trong số ít nhóm ngành lớn tăng điểm, với mức tăng khoảng 1%. Các nhóm còn lại chủ yếu biến động trong biên độ hẹp, áp lực bán không quá lớn.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, nhưng giá trị thu hẹp còn khoảng 75 tỷ đồng. VIC được mua ròng nhiều nhất với 139 tỷ đồng, tiếp đến là POW (79 tỷ) và VHM (47 tỷ). Ở chiều ngược lại, không mã nào trong nhóm 10 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất ghi nhận giá trị quá 50 tỷ đồng.

Trong nhóm được khối ngoại mua ròng nhiều nhất, TPB tăng mạnh nhất với 3,2%. Ngược lại, VPI là cổ phiếu duy nhất trong nhóm 10 mã bị bán ròng nhiều nhất đóng cửa tăng giá, với mức tăng 2,7%.

Theo Châu Anh/VTCNews

VTC News

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