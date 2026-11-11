Từ hôm nay (11/11), Ngân hàng Nhà nước bắt đầu triển khai kênh bơm tiền VND 2 lần/tuần

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã thông báo triển khai mua USD giao ngay từ ngày 11/11/2026. Theo đó, NHNN sẽ mua USD giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần với tỷ giá 25.500 đồng/USD từ các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương.

Trước đó, ngày 6/11, NHNN đã triển khai nghiệp vụ hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với hạn mức tối đa 2 tỷ USD. Theo phương án này, NHNN mua USD giao ngay với tỷ giá 24.399 đồng/USD và bán lại USD kỳ hạn với tỷ giá 24.704 đồng/USD.

Theo nguồn tin trên thị trường liên ngân hàng, phiên hoán đổi thu hút tổng khối lượng đặt thầu khoảng 2,4 tỷ USD, vượt 20% hạn mức NHNN đưa ra. Khối lượng thực hiện 2 tỷ USD tương ứng gần 48.800 tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng trong thời hạn 6 tháng.

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng nghiệp vụ này nhằm ba mục đích chính, gồm tạo sàn cho tỷ giá USD/VND, bổ sung dự trữ ngoại hối và bơm thanh khoản VND dài hạn cho hệ thống ngân hàng.

Theo phân tích của VDSC, mục tiêu đầu tiên của hoạt động mua USD giao ngay là tạo sàn cho tỷ giá USD/VND.

Cụ thể, tỷ giá mua giao ngay 25.500 đồng/USD cao hơn 1.120 đồng so với giá mua niêm yết thông thường của NHNN tại ngày 9/11 là 24.380 đồng/USD, đồng thời chỉ thấp hơn 47 đồng so với tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên cùng ngày ở mức 25.547 đồng/USD.

Khi tỷ giá thị trường giảm về 25.500 đồng/USD hoặc thấp hơn, các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương sẽ bán USD cho NHNN thay vì bán ra thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc NHNN chặn đà giảm của USD quanh ngưỡng này.

VDSC đánh giá nghiệp vụ mua USD giao ngay lần này có khả năng đạt hiệu quả cao do mức giá được đặt sát tỷ giá thị trường, trong khi dòng ngoại tệ vào hệ thống đang khá tốt nhờ giải ngân FDI và cán cân thương mại xuất siêu trở lại trong tháng 9 và tháng 10, lần lượt đạt 1,27 tỷ USD và 7,31 tỷ USD.

Theo thống kê của VDSC, tính đến cuối quý III/2026, có 11 ngân hàng niêm yết ghi nhận trạng thái USD nội bảng dương với tổng giá trị 39.605 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,55 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá 25.500 đồng/USD.

Mục tiêu thứ hai là bổ sung dự trữ ngoại hối. Theo VDSC, dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức khoảng 87,6 tỷ USD tính đến ngày 18/6/2026, tương đương khoảng 1,9–2 tháng nhập khẩu, thấp hơn ngưỡng 3 tháng theo khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Khác với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, lượng USD được NHNN mua giao ngay sẽ được giữ lại trong dự trữ ngoại hối. Việc mua theo lịch cố định hai phiên mỗi tuần giúp NHNN tích lũy dần nguồn ngoại tệ từ dòng tiền thặng dư của xuất khẩu, FDI và kiều hối.

Mục tiêu thứ ba là bổ sung thanh khoản VND dài hạn, qua đó từng bước hạ nhiệt mặt bằng lãi suất. VDSC tính toán, mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào theo tỷ giá 25.500 đồng/USD sẽ tạo ra 25.500 tỷ đồng tiền cơ sở.

Khác với nghiệp vụ OMO và hoán đổi ngoại tệ, lượng VND được cung ứng thông qua mua USD giao ngay không phải hoàn trả khi đáo hạn mà được giữ lại trong hệ thống. Qua đó, hoạt động này hỗ trợ thanh khoản và mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất huy động, cho vay mà NHNN đã đặt ra.