Quy mô hệ thống ngân hàng Việt Nam chính thức vượt 30.000.000 tỷ đồng

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng vượt 30 triệu tỷ đồng, riêng tháng 8 tăng gần 700.000 tỷ

Theo thống kê một số chỉ tiêu cơ bản do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản có của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 30.892.302 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cuối năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, quy mô tài sản của hệ thống đã tăng thêm khoảng 2,82 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng vượt 30 triệu tỷ đồng 30,89 triệu tỷ đồng tại 30/9/2026, tăng 10,06% so với cuối năm 2025 Đơn vị: triệu tỷ đồng 26 28 Mốc 30 triệu tỷ 30 32 28,07 Cuối 2025 29,85 30/6/2026 29,76 31/7/2026 −0,08 30,45 31/8/2026 +0,68 30,89 30/9/2026 +0,45

Khối cổ phần dẫn dắt đà tăng

Xét theo loại hình, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là động lực chính. Trong quý 3, tổng tài sản của khối này tăng khoảng 823.000 tỷ đồng, tương đương 5,94%, lên 14,68 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 9. Mức tăng này chiếm gần 79% phần tài sản tăng thêm của toàn hệ thống trong quý. So với cuối năm 2025, tổng tài sản của khối cổ phần tăng 13,39% và chiếm khoảng 47,5% tổng tài sản các tổ chức tín dụng.

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV đạt 11,99 triệu tỷ đồng cuối tháng 9, tăng khoảng 161.000 tỷ đồng (1,36%) trong quý 3 và tăng 6,71% so với cuối năm 2025. Bốn ngân hàng này nắm khoảng 38,8% tổng tài sản toàn hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài là khối duy nhất có quy mô thu hẹp trong quý 3, giảm khoảng 41.000 tỷ đồng (1,67%) xuống 2,43 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2025, nhóm này chỉ tăng 2,44%.

Về tốc độ, nhóm ngân hàng TNHH một thành viên gồm Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), Ngân hàng Ngoại Thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng Số Vikki (Vikkibank) dẫn đầu với tổng tài sản tăng 9,9% trong quý 3 và 38,09% so với cuối năm 2025, lên 554.198 tỷ đồng.

Nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng 7,32% trong quý và 15,76% so với đầu năm, đạt 488.152 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 481.027 tỷ đồng, tăng 13,32% so với cuối năm 2025.

Tổng tài sản theo nhóm tổ chức tín dụng Đơn vị: nghìn tỷ đồng 30/9/2026 Cuối 2025 % so cuối 2025 0 5.000 10.000 15.000 NHTM cổ phần 14.676 (cuối 2025: 12.943) +13,39% NHTM Nhà nước 11.989 (cuối 2025: 11.235) +6,71% NH liên doanh, nước ngoài 2.431 (cuối 2025: 2.373) +2,44% NH TNHH MTV 554,2 (cuối 2025: 401,3) +38,09% Công ty tài chính, cho thuê TC 488,2 (cuối 2025: 421,7) +15,76% NH Chính sách xã hội 481,0 (cuối 2025: 424,5) +13,32% Quỹ tín dụng nhân dân 203,4 (cuối 2025: 203,0) +0,20% NH Hợp tác xã 70,0 (cuối 2025: 68,4) +2,32%

Vốn điều lệ tăng thêm hơn 95 nghìn tỷ đồng

Năng lực vốn của hệ thống cũng được bồi đắp. Đến cuối tháng 9, vốn điều lệ của toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 1.372.904 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cuối năm 2025, tương đương có thêm hơn 95 nghìn tỷ đồng. Riêng quý 3, vốn điều lệ toàn hệ thống tăng khoảng 72.600 tỷ đồng, tương đương 5,58%.

Khối ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ 786.604 tỷ đồng, tăng 6,62% trong quý 3 và 8,85% so với đầu năm, chiếm khoảng 57% toàn hệ thống. Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước đạt 300.172 tỷ đồng, tăng 5,08% trong quý và 6,04% so với đầu năm. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 191.470 tỷ đồng, tăng 5,05% trong quý và 5,21% so với đầu năm.

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi giảm trong quý 3

Về sử dụng vốn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 76,07% vào cuối tháng 9, giảm so với mức 77,06% của cuối tháng 6. Mức giảm rõ nhất thuộc về khối ngân hàng thương mại cổ phần, từ 79,44% xuống 77,01%. Tỷ lệ này ở nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gần như đi ngang ở mức 82,02%, còn nhóm liên doanh, nước ngoài tăng từ 41,93% lên 44,22%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của toàn hệ thống cũng giảm từ 29,16% cuối tháng 6 xuống 28,25% cuối tháng 9. Trong đó, khối cổ phần giảm từ 38,6% xuống 35,83%, còn nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước ở mức 23,69%.



