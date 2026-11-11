ACB & Sun Life: Khi “tin vào điều mình chọn", điều gì giúp chúng ta đi đến cùng?

Từ những cam kết tài chính dài hạn đến các lựa chọn quan trọng trong cuộc sống, chiến dịch "Tin Điều Mình Chọn" của ACB và Sun Life vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ một chiến dịch truyền thông, gợi mở một phương châm sống: Trong một thế giới ngày càng nhiều biến động, điều quan trọng hơn là đủ hiểu điều mình muốn, tin tưởng vào lựa chọn ấy và bền bỉ hiện thực hóa những mục tiêu đã đặt ra, ngay cả khi hoàn cảnh không ngừng thay đổi.

Khi một lựa chọn kéo dài hơn khoảnh khắc quyết định

Trong tài chính cá nhân, có một nghịch lý đáng suy ngẫm: Chúng ta luôn muốn chuẩn bị cho tương lai, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng đưa ra những cam kết dài hạn để bảo vệ tương lai ấy. Nhiều nghiên cứu về tâm lý cam kết tài chính của người trẻ đã đề cập đến Ostrich Effect (hiệu ứng đà điểu) – xu hướng né tránh những thông tin tiêu cực. Khi còn trẻ, khỏe mạnh và có thu nhập ổn định, những rủi ro về sức khỏe hay tài chính thường được xem là câu chuyện của tương lai, chưa cần ưu tiên ở hiện tại.

Hơn nữa, con người thường nhạy cảm với tổn thất hơn lợi ích. Một khoản phí bảo hiểm phải đóng hôm nay là chi phí có thể nhìn thấy ngay, còn giá trị bảo vệ trước rủi ro trong tương lai lại khó cảm nhận bằng cách tương tự.

Sự bất định của cuộc sống cũng khiến những cam kết kéo dài hàng chục năm trở nên khó khăn hơn. Công việc có thể thay đổi, thu nhập có thể biến động và trách nhiệm gia đình có thể gia tăng. Bởi vậy, điều khiến nhiều người băn khoăn không hẳn là có nên chuẩn bị cho tương lai, mà là làm thế nào để duy trì kế hoạch ấy khi hoàn cảnh không còn giống thời điểm bắt đầu.

Những góc nhìn này phần nào lý giải một thách thức của bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng có thể nhìn thấy được giá trị bảo vệ, nhưng việc lựa chọn và duy trì một giải pháp dài hạn còn phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu, khả năng tài chính và sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

Nhìn rộng hơn, điều tương tự cũng diễn ra với những lựa chọn trong cuộc sống. Có người chọn dành dụm cho căn nhà đầu tiên. Có người chọn dành hết tâm huyết cho tương lai con cái. Cũng có người lựa chọn dấn thân vào một lĩnh vực mới trong chương tiếp theo của sự nghiệp. Không có lựa chọn nào giống nhau. Nhưng một khi đã chọn, mỗi người đều tin tưởng và cố gắng để hiện thực hóa những mục tiêu của mình.

Niềm tin ấy được cụ thể hóa bằng thời gian, nỗ lực, nguồn lực tích lũy và những kế hoạch được chuẩn bị qua nhiều năm. Tuy nhiên, những biến động về sức khỏe, thu nhập hay hoàn cảnh sống vẫn có thể ảnh hưởng đến hành trình ấy, ngay cả khi quyết tâm ban đầu không thay đổi.

Vì vậy, chủ động bảo vệ điều mình chọn không phải là thiếu niềm tin vào lựa chọn ấy. Ngược lại, đó là cách mỗi người chuẩn bị để hiện thực hóa điều mình tin tưởng, ngay cả trước những thay đổi không mong đợi.

Đó cũng là góc nhìn ACB và Sun Life lựa chọn để phát triển thông điệp "Tin Điều Mình Chọn": Không chỉ là niềm tin vào những quyết định của bản thân, mà còn là sự chủ động chuẩn bị để mỗi lựa chọn có nền tảng đủ vững vàng và đi đến cùng.

"Tin Điều Mình Chọn": ACB giúp khách hàng nhìn rõ để chọn đúng, Sun Life giúp khách hàng vững tin để đi trọn hành trình.

Một người muốn mua nhà không chỉ cần xác định căn nhà mình mong muốn, mà còn cần kế hoạch tích lũy và khả năng cân đối dòng tiền. Một gia đình dành tâm huyết cho tương lai con cái cần chuẩn bị nguồn lực đủ dài hạn. Người lựa chọn phát triển sự nghiệp hay bắt đầu lại cũng cần tính đến những trách nhiệm tài chính hiện tại trong khi theo đuổi cơ hội mới.

Không có một kế hoạch tài chính phù hợp cho tất cả những lựa chọn ấy.

Đồng hành từ những quyết định đầu tiên, ACB hướng đến việc giúp khách hàng nhìn rõ bức tranh tài chính của mình, thấu hiểu mục tiêu ở từng giai đoạn và cân nhắc những giải pháp phù hợp. Trong cách nhìn này, tài chính không đơn thuần là câu chuyện tích lũy tài sản, mà còn là việc sử dụng nguồn lực để hiện thực hóa những mục tiêu có ý nghĩa với mỗi người.

Đại diện ACB chia sẻ:

"Sự vững vàng về tài chính không chỉ được đo bằng những gì chúng ta sở hữu, mà còn bằng khả năng chủ động đưa ra những lựa chọn cho tương lai. Với ACB, đồng hành cùng khách hàng không đơn thuần là đáp ứng một nhu cầu tài chính tại thời điểm hiện tại, mà còn là giúp họ có thêm nền tảng để theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Đó là điều chúng tôi muốn gửi gắm qua ‘Tin Điều Mình Chọn’."

Nhưng nhìn rõ mục tiêu và chuẩn bị tài chính vẫn chưa thể loại bỏ mọi biến động trong cuộc sống. Đó là lúc các giải pháp bảo vệ từ Sun Life phát huy vai trò bổ trợ: giúp khách hàng chuẩn bị trước những rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập và các kế hoạch quan trọng. Khi được lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, bảo hiểm có thể góp phần hạn chế tác động của những biến cố bất ngờ, để khách hàng an tâm hơn trong hành trình thực hiện mục tiêu dài hạn.

Điều này cũng đặt ra một cách tiếp cận quan trọng: Giá trị của bảo hiểm không nên chỉ được nhìn nhận ở thời điểm tham gia, mà còn ở sự phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng duy trì của khách hàng trong dài hạn. Một giải pháp bảo vệ thực sự có ý nghĩa khi người tham gia hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và vị trí của nó trong kế hoạch tài chính tổng thể.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng tại Sun Life Việt Nam, chia sẻ:

"Không ai có thể dự đoán chính xác mọi thay đổi trong cuộc sống. Nhưng mỗi người đều có thể chủ động chuẩn bị để những biến cố bất ngờ ít ảnh hưởng hơn đến các kế hoạch quan trọng. Với Sun Life, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ trước rủi ro, mà còn là một phần của nền tảng giúp khách hàng thêm vững tin theo đuổi những điều mình đã lựa chọn. Thông qua sự đồng hành cùng ACB, chúng tôi mong muốn đưa giá trị ấy đến gần hơn với những nhu cầu thực tế của khách hàng."

Sự kết hợp của ACB và Sun Life được thể hiện qua hai vai trò bổ trợ: ACB giúp khách hàng nhìn rõ để chọn đúng. Sun Life giúp khách hàng vững tin để đi trọn hành trình.

Trong đó, khách hàng luôn là trung tâm của hành trình - người quyết định, người lựa chọn và người viết nên hành trình cuộc sống. ACB và Sun Life không thay khách hàng đưa ra quyết định, mà đồng hành để mỗi lựa chọn đều có một nền tảng đủ vững vàng, giúp khách hàng luôn Tin điều mình chọn.

Ba hành trình khác nhau, một tinh thần "Tin Điều Mình Chọn"

Không phải lựa chọn nào cũng đi theo con đường bằng phẳng, và đôi khi, chính những ngã rẽ mới cho thấy một người tin vào điều mình chọn đến mức nào. Đó cũng là điểm gặp nhau giữa ba gương mặt đồng hành cùng chiến dịch "Tin Điều Mình Chọn" của ACB và Sun Life: Phan Mạnh Quỳnh, Lý Hoàng Nam và Phạm Hồ Thanh Thanh.

Với Phan Mạnh Quỳnh, đó là chọn đam mê. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những nhạc sĩ có dấu ấn riêng của V-pop, anh từng cân nhắc rời bỏ âm nhạc vào năm 2014 để trở về quê tìm một công việc ổn định. Thành công sau đó của Vợ người ta giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi, nhưng cũng mang theo những định kiến về phong cách sáng tác. Thay vì để một bản hit định nghĩa toàn bộ sự nghiệp, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục phát triển ngôn ngữ âm nhạc giàu tính tự sự qua Có chàng trai viết lên cây, Ngày chưa giông bão và nhiều tác phẩm khác. Một thập kỷ sau, chuỗi concert cá nhân Chuyến tàu trở thành cột mốc cho hành trình bền bỉ ấy. Điều anh lựa chọn không chỉ là làm âm nhạc, mà còn là được tiếp tục kể những câu chuyện bằng tiếng nói của chính mình.

Với Lý Hoàng Nam, đó là chọn bứt phá. Từng vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015, giành hai HCV SEA Games và vươn vào top 300 ATP, Hoàng Nam đã đạt được những cột mốc đáng nhớ của quần vợt Việt Nam. Nhưng tháng 3/2025, anh quyết định tạm dừng thi đấu tennis chuyên nghiệp để tập trung cho pickleball. Đáng chú ý, Hoàng Nam không xem quyết định ấy là từ bỏ môn thể thao đã gắn bó hơn 20 năm, mà là bước sang một thử thách mới để tiếp tục theo đuổi thể thao đỉnh cao. Với mục tiêu vươn vào top 100 pickleball thế giới, anh mang theo kinh nghiệm, kỷ luật và tinh thần chinh phục từ hành trình trước. Bứt phá, trong trường hợp này, không đơn thuần là thay đổi con đường, mà là tiếp tục tin vào năng lực và mục tiêu của bản thân ngay cả khi phải bắt đầu một chặng đua mới.

Với Phạm Hồ Thanh Thanh, đó là chọn bản lĩnh. Từng trúng tuyển cả Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Kinh tế TP.HCM, cô đã sớm đứng trước lựa chọn giữa hai lĩnh vực mình quan tâm. Con đường sau đó không dừng lại ở vai trò bác sĩ. Từ nền tảng chuyên môn y khoa, Thanh Thanh tiếp tục phát triển trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, sáng lập Goncy Clinic và tham gia các hoạt động chuyên môn, hợp tác với những thương hiệu quốc tế. Hành trình ấy cho thấy bản lĩnh không nhất thiết nằm ở việc lựa chọn một con đường khác số đông, mà ở khả năng chủ động xây dựng hướng đi riêng, kết hợp chuyên môn với tư duy kinh doanh và liên tục đầu tư cho lựa chọn đã đưa ra.

Ba con người, ba xuất phát điểm và những ngã rẽ khác nhau. Phan Mạnh Quỳnh kiên định với tiếng nói âm nhạc riêng; Lý Hoàng Nam mang tinh thần chinh phục sang một thử thách mới; Phạm Hồ Thanh Thanh từng bước xây dựng sự nghiệp trên nền tảng lựa chọn ngành Y.

ACBxSUNLIFE - Tin Điều Mình Chọn

Không có câu chuyện nào nhằm chứng minh một lựa chọn đúng hơn lựa chọn khác. Điều đáng nói là niềm tin đã giúp mỗi người tiếp tục đi cùng điều mình chọn, bằng những nỗ lực, sự chuẩn bị và quyết định rất cụ thể.

"Tin Điều Mình Chọn" vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ một chiến dịch truyền thông của ACB và Sun Life, để gợi mở một phương châm sống: khi những thước đo thành công không ngừng được định nghĩa lại, mỗi người vẫn có thể tự xác lập điều thực sự quan trọng, vững tin theo đuổi và chủ động vun đắp nền tảng để biến lựa chọn của mình thành hiện thực.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch "Tin Điều Mình Chọn" và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Sunlife Việt Nam phát hành, được giới thiệu tại ACB như SUN – Vì Nhà Mình, SUN – Khí Chất, SUN – Trọn Vui cùng các sản phẩm bổ trợ về sức khỏe gia đình, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và hỗ trợ duy trì đóng phí, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng ACB (028) 38 247 247 để được tư vấn.