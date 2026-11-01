Ngày 12/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,4%/năm

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp đến ngày 12/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,4%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong một năm, khách hàng dự kiến nhận 6,4 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,75%/năm. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 5,75 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 5,7 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 5,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 5,7 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,5%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 27,5 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Đối với HDBank, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường áp dụng lãi suất 5,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 5,2 triệu đồng. Mức này không bao gồm sản phẩm lãi suất đặc biệt có điều kiện áp dụng riêng.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 12 tháng là 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 4,8 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Online (%/năm) VPBank 6,40% 6,70% Techcombank 5,75% 6,25% MB 5,70% 5,80% Sacombank (*) 5,50% 7,00% SHB 5,70% 6,00% HDBank 5,20% 5,30% ACB (**) 4,80% 5,30%

Đơn vị: %/năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

(*) Sacombank: Áp dụng nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng tại quầy và từ 500 triệu đồng trở lên đối với kênh online.

(**) ACB: Lãi suất tại quầy áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm truyền thống; lãi suất online áp dụng cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Gửi online: Sacombank áp dụng lãi suất 7%/năm cho khoản tiền từ 500 triệu đồng

Ở kênh online, Sacombank áp dụng lãi suất 7,0%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 35 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

VPBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 6,7 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 300.000 đồng so với gửi tại quầy.

Techcombank áp dụng lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,25%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong một năm, tiền lãi dự kiến đạt 6,25 triệu đồng, cao hơn 500.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng là 6,0%/năm. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 6 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 300.000 đồng so với gửi tại quầy.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 5,8 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm, tương ứng 5,3 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng.

ACB cũng áp dụng lãi suất online 5,3%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, dành cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 15,9 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Như vậy, trong nhóm ngân hàng được khảo sát, Sacombank niêm yết lãi suất online 7,0%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, VPBank áp dụng lãi suất online 6,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng, còn Techcombank niêm yết mức 6,25%/năm.

Ở kênh tại quầy, VPBank có lãi suất cao nhất trong nhóm sản phẩm thông thường được so sánh, ở mức 6,4%/năm. Đối với các ngân hàng còn lại, lãi suất tại quầy kỳ hạn 12 tháng dao động từ 4,8% đến 5,75%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.